Prisma'ya merakla beklenen "video filtre" özelliği nihayet geldi

Gelişmiş algoritması ve filtreleriyle adeta sıradan fotoğrafları dahi birer sanat eserine dönüştüren Prisma’ya bir süredir konuşulan video desteği nihayet geldi. Instagram üzerinden duyurulan yenilikle birlikte bundan böyle 15 saniyelik videolara filtre uygulayabilmek mümkün.

Açıklamaya göre internet bağlantısına ihtiyaç duymadan, çevrimdışı olarak çalışabilen video filtre özelliğinin cihazlara göre farklı performanslar gösterebileceğinin altı çiziliyor. Örneğin iPhone 7’de 15 saniyelik bir videonun 30 saniyede, iPhone 6s‘te ise 60 saniyede işlenebileceği belirtiliyor.

Şimdilik Candy, Cold Fish, Curly Hair, Gothic, Illegal Beauty, Paper Art, Roy, The Scream ve Tokyo olmak üzere 9 farklı video filtre desteği sunan Prisma’ya her hafta yeni filtreler ekleneceği ifade ediliyor. Şu an için iOS’ta kademeli olarak hayata geçirilen güncellemenin iki hafta içerisinde Android platformu için yayınlanması planlanıyor. Üstelik edinilen bilgiye göre uygulamaya yakın zamanda GIF desteğinin de geleceği söyleniyor.

Uygulamanın iOS sürümü için buraya , Android sürümü içinse buraya tıklayın.