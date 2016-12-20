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Türk üniversite öğrencileri mini uydu geliştirdi

Uludağ Üniversitesi'nde (UÜ) eğitim gören iki mühendislik öğrencisi savunma sanayinde, hava tahminlerinde, yeryüzü ve uzayın görüntülenmesinde kullanılabilecek mini uydu geliştirdiler.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Uzay
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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UÜ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü dördüncü sınıf öğrencileri Yiğit Can Taşoğlu ve Ersin Kaymak, normal uyduların neredeyse tüm temel özelliklerini taşıyan fakat daha küçültülmüş boyutlarda olan uydu geliştirdiklerini duyurdular.
Geçtiğimiz yıl Amerika’da NASA’nın desteğiyle gerçekleştirilen proje yarışmasına katıldıklarını ifade eden genç mühendis adayları, çalışmalarını daha sonra Ar-Ge projesine dönüştürmeye karar verdiklerini belirtiyorlar. Mini uydunun -üç boyutlu yazıcı ile- dış tasarımını ve yazılımını tamamen kendileri yapan öğrenciler, cihazın birçok testten geçtiğini ancak son adımda gerekli olan radyasyon dayanıklılık testlerinin henüz yapılmadığını dile getirdiler.
Türk öğrencilerin imzasını taşıyan uydu atmosfer ve hava durumu hakkındaki bilgileri anlık olarak aktarabiliyor. Diğer taraftan navigasyon sistemleri için yeryüzünün basit görüntülenmesini de sorunsuz şekilde yerine getirebiliyor. Ülkemizde hava durumu için sadece birkaç ilde meteoroloji balonu kullanıldığını sözlerine ekleyen Taşoğlu ve Kaymak, mini uydularıyla nem, basınç, gaz miktarı ve sıcaklık gibi atmosferik verilerin tamamının anlık takip edilerek daha doğru tahmin yapılabileceğini ifade ediyorlar.

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nebulabado 2 yıl en beğenilen
Arduino ile yapılamayacak iş yok gibi.
İnsallah uzaya götürecek roketide yaparlar.
Tebrikler...
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MegaWindows 2 yıl
Başkası Allah diyen bardak yaparsa bunu kabul etmezler
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ozgur561 2 yıl
Ünilerde zehir gibi gençler var. imkan, destek verilse çok daha büyük işler yapılır.
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Celest 2 yıl
Team Wiever vereyim nasıl yapıldığını bir göstersin

Not : Tebrikler
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drjacob 2 yıl
Tebrikler
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ilkerk88 2 yıl
ne space x ne tesla ikisinden de hayır yok.
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bladeGny 2 yıl
Çabuk bende yapardımcı team gelmeden
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V4LKyR 2 yıl
Hazır kodlar vardır herhalde... :)
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Gielenberg 2 yıl
Bilim ve ilme dön artık Türkiye. Tek kurtuluşun bu.
Arkadaşları tebrik ederiz
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arel.gr 2 yıl
ankara 'da ıslatalım
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kadirirdem 2 yıl
Tebrikler Helal Olsun...
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