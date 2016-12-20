Türk üniversite öğrencileri mini uydu geliştirdi

UÜ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü dördüncü sınıf öğrencileri Yiğit Can Taşoğlu ve Ersin Kaymak, normal uyduların neredeyse tüm temel özelliklerini taşıyan fakat daha küçültülmüş boyutlarda olan uydu geliştirdiklerini duyurdular.

Geçtiğimiz yıl Amerika’da NASA’nın desteğiyle gerçekleştirilen proje yarışmasına katıldıklarını ifade eden genç mühendis adayları, çalışmalarını daha sonra Ar-Ge projesine dönüştürmeye karar verdiklerini belirtiyorlar. Mini uydunun -üç boyutlu yazıcı ile- dış tasarımını ve yazılımını tamamen kendileri yapan öğrenciler, cihazın birçok testten geçtiğini ancak son adımda gerekli olan radyasyon dayanıklılık testlerinin henüz yapılmadığını dile getirdiler.

Türk öğrencilerin imzasını taşıyan uydu atmosfer ve hava durumu hakkındaki bilgileri anlık olarak aktarabiliyor. Diğer taraftan navigasyon sistemleri için yeryüzünün basit görüntülenmesini de sorunsuz şekilde yerine getirebiliyor. Ülkemizde hava durumu için sadece birkaç ilde meteoroloji balonu kullanıldığını sözlerine ekleyen Taşoğlu ve Kaymak, mini uydularıyla nem, basınç, gaz miktarı ve sıcaklık gibi atmosferik verilerin tamamının anlık takip edilerek daha doğru tahmin yapılabileceğini ifade ediyorlar.