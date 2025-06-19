Türksat 7A'nın 2029'da hizmete girmesi hedefleniyor

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Tam Boyutta Gör Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2029 yılında hizmete alınması planlanan Türksat 7A uydusunun, Türkiye’nin dijital dönüşüm vizyonunun merkezinde yer alacağını duyurdu. Ankara’da düzenlenen “Bağlantısallığın Yeni Çağı Forumu”nda konuşan Uraloğlu, uydu teknolojilerinin yalnızca iletişim değil, ulusal güvenlik ve savunmada da kritik bir rol üstlendiğine dikkat çekti.

Türksat 7A için işbirliği protokolü imzalandı

Türksat 6A’nın 21 Nisan’da başarıyla hizmete alınmasının ardından Uraloğlu, şimdi gözlerin Türksat 7A projesinde olduğunu ifade etti:

“Bugün TÜRKSAT, 31, 42 ve 50 derece yörüngelerdeki 6 aktif uydumuzla, dünya uydu operatörleri arasında yer alıyor. Şimdi hem Türksat 6A'nın yeni anlaşmalarıyla ve inşallah ileride Türksat 7A ile bu sıralamada daha da yükseleceğiz. Şimdi önümüzde Türksat 7A var. Bugün imzalanan protokol, Türksat 7A'nın geliştirilmesinde Bakanlığımızın sağlayacağı katkının çerçevesini çizerek, projenin sağlam bir zeminde ilerlemesini temin edecek.”

Türksat 7A projesi, Türksat 3A’nın tasarım ömrünün sona yaklaşması nedeniyle başlatıldığına dikkat çekilirken 7A uydusunun daha yüksek veri kapasitesi, daha güçlü kapsama alanı ve esnek kaynak yönetim kabiliyetlerine sahip olması hedefleniyor.

Şimşek 1 Uydu Fırlatma Sistemi için ilk test 2027’de yapılacak 1 sa. önce eklendi

Konuşmasının diğer kısımlarında Uraloğlu, savaşların artık sadece karada, havada ya da denizde değil, uzayda kazanıldığına vurgu yaptı. Uyduların, istihbarat toplama, gerçek zamanlı iletişim, hedef tespiti ve lojistik koordinasyon gibi alanlarda devletlere eşsiz üstünlükler sağladığını belirten Uraloğlu, devam eden İsrail-İran çatışmasındaki uydu tabanlı gözetleme sistemlerinin stratejik kararları nasıl etkilediğini örnek gösterdi.

Uraloğlu, “Bu, bize uzay teknolojilerinin ulusal güvenlik ve savunma açısından ne denli kritik olduğunu açıkça gösteriyor. İşte bu nedenle, Türkiye olarak uzayda güçlü bir varlık göstermek, sadece teknolojik bir hedef değil aynı zamanda milli güvenliğimizin ve küresel rekabet gücümüzün bir gereğidir” değerlendirmesinde bulundu.

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