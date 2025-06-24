Plan-S’ten uzaya 4 yeni uydu: Uydu ağı 17’ye ulaştı

Henüz dört yıllık bir şirket olmasına rağmen Plan-S, kısa sürede Türkiye’nin en hızlı büyüyen uzay ve uydu teknolojileri firmalarından biri haline geldi. Şirket, Connecta IoT Network adı verilen uydu tabanlı haberleşme ağı ile özellikle karasal altyapının yetersiz olduğu bölgelerde düşük maliyetli ve güvenilir bağlantı hizmeti sunuyor.
Gigabit seviyesine ulaşıldı
Yeni uydularda kullanılan IoT antenleri, tamamen Plan-S mühendisleri tarafından geliştirildi. Ayrıca, yönelim kontrol sistemleri de milli yazılım ve donanımlarla çalışacak şekilde tasarlandı. Son fırlatma ile birlikte beş tanesi test uydusu olmak üzere şirketin uzaydaki aktif uydu sayılarının 17’ye çıktığını da belirtelim. Plan-S, Ankara, Erzurum ve İsveç’teki dört yer istasyonu aracılığıyla dünya çapındaki IoT cihazlarından veri toplarken aynı zamanda Türkiye’de bu uydular aracılığıyla sayaç okuma hizmeti veriyor.
Plan-S, Connecta IoT uydularının sayısını ilerleyen yıllarda 100’ün üzerine çıkarmayı hedeflerken başka projeler de geliştiriyor. Şirket, yer gözlem uydularına da sahipken nihai olarak uydular aracılığıyla 6G NTN hizmeti vermeyi hedefliyor.
Plan-S Genel Müdürü Özdemir Gümüşay, daha önceki fırlattıkları uydularla oluşan Connecta IoT Network ile sahada aktif hizmet verdiklerini söyledi. Dört yeni uydu sayesinde sahadan daha sık veri toplayabileceklerini ve daha fazla sektöre hizmet verebileceklerini belirten Gümüşay, "Her yeni uydu fırlatmamız, bizi kesintisiz küresel bağlantı hedefine bir adım daha yaklaştırıyor." dedi.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: