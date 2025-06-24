Plan-S’ten uzaya 4 yeni uydu: Uydu ağı 17’ye ulaştı

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Tam Boyutta Gör Türkiye merkezli teknoloji şirketi Plan-S, uzay misyonlarına bir yenisini daha ekledi. SpaceX’in Falcon 9 roketiyle gerçekleştirilen Transporter-14 görevi kapsamında şirketin geliştirdiği 4 yeni uydu başarıyla fırlatıldı. Böylece Plan-S’in toplam uydu sayısı 17’ye, aktif ticari takım uydu sayısı ise 12’ye ulaştı.

Henüz dört yıllık bir şirket olmasına rağmen Plan-S, kısa sürede Türkiye’nin en hızlı büyüyen uzay ve uydu teknolojileri firmalarından biri haline geldi. Şirket, Connecta IoT Network adı verilen uydu tabanlı haberleşme ağı ile özellikle karasal altyapının yetersiz olduğu bölgelerde düşük maliyetli ve güvenilir bağlantı hizmeti sunuyor.

Gigabit seviyesine ulaşıldı

Tam Boyutta Gör Enerji, tarım, altyapı ve lojistik gibi sektörlerde kullanılan bu ağ sayesinde dünya genelinde milyonlarca cihaz birbirine bağlanıyor. Son fırlatmayla birlikte sistemin veri toplama kapasitesi yüzde 40 oranında artırılırken, ağ artık gigabit seviyesinde veri erişimi sağlayabiliyor. Bu arada fırlatılan Connecta IoT 9, 10, 11 ve 12 uydularının önceki görevlerden elde edilen bilgilerle geliştirildiğini ve bu dört uyduyla yerlilik oranının daha da yükseldiği belirtiliyor. Şirket, fırlatılan tüm uyduların yörüngeye oturduğunu, sinyallerin alındığını ve kusursuz bir şekilde çalıştığını da açıkladı.

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Yeni uydularda kullanılan IoT antenleri, tamamen Plan-S mühendisleri tarafından geliştirildi. Ayrıca, yönelim kontrol sistemleri de milli yazılım ve donanımlarla çalışacak şekilde tasarlandı. Son fırlatma ile birlikte beş tanesi test uydusu olmak üzere şirketin uzaydaki aktif uydu sayılarının 17’ye çıktığını da belirtelim. Plan-S, Ankara, Erzurum ve İsveç’teki dört yer istasyonu aracılığıyla dünya çapındaki IoT cihazlarından veri toplarken aynı zamanda Türkiye’de bu uydular aracılığıyla sayaç okuma hizmeti veriyor.

Plan-S, Connecta IoT uydularının sayısını ilerleyen yıllarda 100’ün üzerine çıkarmayı hedeflerken başka projeler de geliştiriyor. Şirket, yer gözlem uydularına da sahipken nihai olarak uydular aracılığıyla 6G NTN hizmeti vermeyi hedefliyor.

Plan-S Genel Müdürü Özdemir Gümüşay, daha önceki fırlattıkları uydularla oluşan Connecta IoT Network ile sahada aktif hizmet verdiklerini söyledi. Dört yeni uydu sayesinde sahadan daha sık veri toplayabileceklerini ve daha fazla sektöre hizmet verebileceklerini belirten Gümüşay, "Her yeni uydu fırlatmamız, bizi kesintisiz küresel bağlantı hedefine bir adım daha yaklaştırıyor." dedi.

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Plan-S’ten uzaya 4 yeni uydu: Uydu ağı 17’ye ulaştı

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