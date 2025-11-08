Haven Demo: Özel uzay istasyonları çağının ilk adımı

Gündemi yakından takip eden Melisa, bilim ve teknoloji dünyasında yaşanan son gelişmeleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Vast tarafından geliştirilen Haven Demo, ticari uzay istasyonlarının geleceğine yönelik önemli bir test görevi olarak 1 Kasım 2025’te başarıyla fırlatıldı. 500 kilogram ağırlığındaki bu mürettebatsız uzay aracı, ilk özel uzay istasyonu Haven-1 için kritik sistemlerin yörüngedeki performansını ölçmeyi amaçlıyor.

Vast’in Haven-1 Projesi, uzayda yeni bir dönemin kapısını aralıyor

SpaceX’in Falcon 9 roketiyle gerçekleştirilen Bandwagon-4 görevi kapsamında fırlatılan Haven Demo, toplam 18 farklı yük arasında yer aldı. Yaklaşık altı ay boyunca yörüngede kalacak olan araç, Haven-1’in güvenli devreye alınması için gereken tüm alt sistemleri test edecek. Bu testlerin başarıyla tamamlanması, 2026’da planlanan Haven-1’in yörüngeye yerleştirilmesi sürecinde olası arızaların önüne geçilmesini sağlayacak.

Haven Demo’nun yapısı, geleneksel uzay yaşam modüllerinden oldukça farklı. Astronotların yaşayabileceği şişirilebilir bir bölüm bulunmayan araç, esas olarak itki sistemleri, uçuş bilgisayarları, navigasyon ve rehberlik birimleri, iletişim modülleri ve güç sistemleri gibi temel teknolojilerin doğrulanmasına odaklanıyor. Bu testler, yalnızca yörünge koşullarında sistemlerin güvenilirliğini ölçmekle kalmayacak, aynı zamanda Dünya’daki yer kontrol altyapısının da verimliliğini kanıtlayacak.

Leica SL3 Reporter tanıtıldı: 8K, IBIS ve Aramid Fiber bir arada 2 sa. önce eklendi

Görevin en önemli bileşenlerinden biri, Güç Dağıtım Birimi (PDU) olarak adlandırılan sistem. Bu birim, güneş panelleri ve batarya gruplarından gelen enerjiyi yönetiyor. Haven Demo görevinde, PDU’nun olası çoklu arıza senaryolarında nasıl tepki verdiği de incelenecek. Böylece Haven-1’de yaşanabilecek güç kesintilerine karşı sistem dayanıklılığı önceden test edilmiş olacak.

Vast tarafından paylaşılan son bilgilere göre Haven Demo, güneş panellerini başarıyla devreye aldı ve tüm sistemler normal şekilde çalışıyor. Görev sonunda ise uzay aracı, kontrollü bir şekilde Dünya atmosferine yeniden giriş yaparak Güney Pasifik üzerinde imha edilecek.

Haven Demo’nun başarıyla tamamlanmasının ardından, bir sonraki aşamada Haven-1 istasyonu yeniden Falcon 9 roketiyle fırlatılacak. Yaklaşık 425 kilometrelik bir yörüngede konumlanacak olan bu istasyon, şişirilebilir tek modül yapısıyla güneş panellerini konuşlandıracak. Yaklaşık 45 günlük bir devreye alma sürecinin ardından sistem tam kapasiteyle çalışmaya başlayacak.

Vast’in planına göre, Haven-1 istasyonu faaliyete geçtiğinde dört özel astronottan oluşan bir ekip SpaceX’in Crew Dragon kapsülüyle istasyona yanaşacak. Astronotlar burada yaklaşık 30 gün boyunca kalacak ve bilimsel deneyler, teknolojik testler ile uzayda uzun süreli yaşam hazırlıkları gerçekleştirecek. Görev tamamlandığında ekip güvenli şekilde Dünya’ya dönecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Uzay Haberleri

Haven Demo: Özel uzay istasyonları çağının ilk adımı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: