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Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Türkçe seslendirmeli Command & Conquer: Rivals indirmeye sunuldu

Command & Conquer: Rivals ile iki tarafın komutanı olarak üslerinizi yok etmenin mücadelesini veriyorsunuz. Hızlı oynanışa sahip oyunda Türkçe geçiş seslendirmeleri de hoş olmuş.
5 ay
12,1b
1
10
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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E3 2018 fuarında tanıtımı yapılan Command & Conquer: Rivals adındaki yeni gerçek zamanlı strateji oyunu indirmeye sunuldu. 

Command & Conquer: Rivals neler sunuyor? 

Rekabet tabanlı RTS olarak tasarlanan Command & Conquer: Rivals oyunu komutan olarak karşı tarafın üssünü yıkmayı konu ediniyor. Oyunda olabildiğince hızlı bir şekilde askeri birimlerinizi hazırlıyor ve saldırıya geçiyorsunuz.
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Karşı tarafın üssünü yıkmak için bir füze rampasını ele geçirmeniz ve belirli bir süre elinizde tutmanız gerekiyor. Süre sonunda füze ateşleniyor ve üs yıkılıyor. Bu şekilde komutanlar arasında bir mücadele yaşanıyor. İlk etapta iki füze karşı tarafı yıkmak için yeterli iken sonrasında bu sayı artıyor ve haliyle alanları daha çok elde tutmak gerekiyor. Alanların da büyüdüğünü belirtelim. 

Her oyuncu toplamda 6 birimi sahaya sürüyor. Alanları ele geçirmek için stratejik hareket etmek lazım zira piyadeler araçlara karşı zayıf. Bu açıdan roketatar birlikler gerekiyor. Ayrıca manyetik silahlı piyadeler de normal piyadeleri alt ediyor. Yine tanklar ve roket atar araçları hızlıca indirmek çok önemli. 
Diğer taraftan birimleri üretebilmek için anlık Tiberium gerekli ve bir toplama aracının da kilidini açıyorsunuz. Ayrıca düşmanın hızını düşürmek için bu aracı yok edebilirsiniz. Yine birimlerinizin yanında bir de belirli süreli sabit roketatar veya lazer kulesi yer alıyor. 
İlk bölümler senaryo olarak ilerlerken sonrasında PvP mücadeleler başlıyor. Rakiplere karşı galip gelebilmek için mevcut birimlerinizi güçlendirmeniz ve kilidi açılan yeni birimleri de ekibinize eklemeniz gerekiyor. Ayrıca elde ettiğiniz bidonlarla hediye sandıkları açabiliyorsunuz. Oyuna GDI ile başlıyorsunuz ve NOD birimleri 9. seviyeden sonra açılıyor. 
Oyun genel anlamda mobil dünyada gördüğümüz Battle Royale türünden izler taşıyor. Ayrıca strateji de önemli. Command & Conquer serisine göre oyun biraz daha modern bir görünüm kazanmış diyebiliriz. Geçiş sahneleri ve duyurular Türkçe olarak seslendirilmiş ki oldukça güzel olmuş diyebiliriz. Ön kayıt olanlara hediyeleri de ulaşmış durumda.
Güncelleme: İndirmeye sunuldu
CC Rivals: App Store II Google Play 



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cengiz7 11 ay en beğenilen
Generals II bekledik o kadar onu da iptal etti g*vtlar. Bide oyun yapım aşamasında olsa neyse hazır oyunu piyasaya sürmediler.
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lvrantum 11 ay
yeminle şu şirketin başına ilk okul mezunu birini koysan oyuncu ihtiyaçlarına yönelik daha kaliteli oyun yapar bu ne ya
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darkhair 5 ay
Adamların elinde NFS MW/Underground 2 gibi efsane yarış oyunları var, Generals/Red Alert gibi efsaneleşmiş strateji oyunları var
Fakat Rockstar Games gibi o oyunları port etmiyorlar. Ne zaman akıllanacak bu EA?
Adamların elinde NFS MW/Underground 2 gibi efsane yarış oyunları var, Generals/Red Alert gibi efsaneleşmiş strateji oyunları varFakat Rockstar Games gibi ...
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Respect09 5 ay
Efsane oyun iyi sarıyor ve güncelleme alıyor
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mhrUca 5 ay
Ula j7pro var dio cihaz desteklemio dusuk ayarlarxa oynican lan 80 mb iyunda nasil dusuk ayralarda oyniom sanarsin fortnite
1 Yanıt Yanıtla +1
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youssouf1995 5 ay mhrUca
J7pro giriş seviye bir telefon ekrana bakıp aldanmamak lazım telin arkasında sadece batarya var
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darkhair 5 ay
Adamların elinde NFS MW/Underground 2 gibi efsane yarış oyunları var, Generals/Red Alert gibi efsaneleşmiş strateji oyunları var
Fakat Rockstar Games gibi o oyunları port etmiyorlar. Ne zaman akıllanacak bu EA?
Yanıtla +7
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napolyon94 5 ay
Mobil olunca turkce dublaj, buyuk yapim olunca altyazi destegi bile olmuyor.
Demekki Mobil de bizi iyi sağıyorlar ki pay kapmak icin her mobil oyun turkce cikiyor
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lvrantum 11 ay
yeminle şu şirketin başına ilk okul mezunu birini koysan oyuncu ihtiyaçlarına yönelik daha kaliteli oyun yapar bu ne ya
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WB 11 ay
Red alert?
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frostburn 11 ay
ipade(ios) gelse keşke
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cengiz7 11 ay en beğenilen
Generals II bekledik o kadar onu da iptal etti g*vtlar. Bide oyun yapım aşamasında olsa neyse hazır oyunu piyasaya sürmediler.
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soneday 11 ay
güzelim seriyi mobile kapitalizimine çevirmişler yazık
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