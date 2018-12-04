Türkçe seslendirmeli Command & Conquer: Rivals indirmeye sunuldu

E3 2018 fuarında tanıtımı yapılan Command & Conquer: Rivals adındaki yeni gerçek zamanlı strateji oyunu indirmeye sunuldu.

Command & Conquer: Rivals neler sunuyor?

Rekabet tabanlı RTS olarak tasarlanan Command & Conquer: Rivals oyunu komutan olarak karşı tarafın üssünü yıkmayı konu ediniyor. Oyunda olabildiğince hızlı bir şekilde askeri birimlerinizi hazırlıyor ve saldırıya geçiyorsunuz.

Ayrıca Bkz.

"Türkiye'de evde mobil internet kullanım oranı yüzde 25'e ulaştı"

Karşı tarafın üssünü yıkmak için bir füze rampasını ele geçirmeniz ve belirli bir süre elinizde tutmanız gerekiyor. Süre sonunda füze ateşleniyor ve üs yıkılıyor. Bu şekilde komutanlar arasında bir mücadele yaşanıyor. İlk etapta iki füze karşı tarafı yıkmak için yeterli iken sonrasında bu sayı artıyor ve haliyle alanları daha çok elde tutmak gerekiyor. Alanların da büyüdüğünü belirtelim.

Her oyuncu toplamda 6 birimi sahaya sürüyor. Alanları ele geçirmek için stratejik hareket etmek lazım zira piyadeler araçlara karşı zayıf. Bu açıdan roketatar birlikler gerekiyor. Ayrıca manyetik silahlı piyadeler de normal piyadeleri alt ediyor. Yine tanklar ve roket atar araçları hızlıca indirmek çok önemli.

Diğer taraftan birimleri üretebilmek için anlık Tiberium gerekli ve bir toplama aracının da kilidini açıyorsunuz. Ayrıca düşmanın hızını düşürmek için bu aracı yok edebilirsiniz. Yine birimlerinizin yanında bir de belirli süreli sabit roketatar veya lazer kulesi yer alıyor.

İlk bölümler senaryo olarak ilerlerken sonrasında PvP mücadeleler başlıyor. Rakiplere karşı galip gelebilmek için mevcut birimlerinizi güçlendirmeniz ve kilidi açılan yeni birimleri de ekibinize eklemeniz gerekiyor. Ayrıca elde ettiğiniz bidonlarla hediye sandıkları açabiliyorsunuz. Oyuna GDI ile başlıyorsunuz ve NOD birimleri 9. seviyeden sonra açılıyor.

Oyun genel anlamda mobil dünyada gördüğümüz Battle Royale türünden izler taşıyor. Ayrıca strateji de önemli. Command & Conquer serisine göre oyun biraz daha modern bir görünüm kazanmış diyebiliriz. Geçiş sahneleri ve duyurular Türkçe olarak seslendirilmiş ki oldukça güzel olmuş diyebiliriz. Ön kayıt olanlara hediyeleri de ulaşmış durumda.

Güncelleme: İndirmeye sunuldu



