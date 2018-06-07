Türkiye'de evde mobil internet kullanım oranı yüzde 25'e ulaştı

Bir dönem evden internete bağlanabilmek için bir telefon hattı ve sabit internet şarttı ancak bugün işler değişti. Artık operatörler hücresel bağlantı tabanlı abonelik de sunabiliyor. Böylece bir sabit hatta gerek kalmıyor. Ülkemizde evden hücresel bağlantı alışkanlığı artıyor.

Dikkat çekici detaylar

Deloitte tarafından dünyadaki reklam engelleme alışkanlığı ve dijital abonelik konulu araştırmasında paylaşılan veriler oldukça ilginç. Türkiye’de evden hücresel internet bağlantısı kullananların oranı yüzde 25 civarında. Bu rakam ABD ve Kanada’dan daha fazla. Hatta en fazla oran diyebiliriz.

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Ülkemizde internet kullanımı nispeten pahalı durumda. Pek çok kişi hem cebine hem de evine ayrı internet bağlatmak istemiyor. Mobil hattındaki internet oldukça yüksek kotalıysa ve çok fazla veri harcamıyorsa evinde de bunu kullanıyor. Son dönemde Lifecell gibi hizmetler evlere de 4.5G bağlantısı sunmaya başladı.

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Diğer taraftan araştırmada dikkat çekici veriler var. Türkiye’de yetişkinlerin yüzde 82’si en az bir mecrada reklam engelleyici kullanıyor. Yüzde 50’si en az iki mecrada, yüzde 13’ü en az 4 mecrada engelleyici kullanıyor. Bilgisayarında reklam engelleyici kullananların oranı yüzde 34.

Abonelik tarafında ise bu yıl sonuna kadar 350 milyon abone ve 680 milyon abonelik olacağı ön görülüyor. Video abonelikleri 375 milyon, müzik abonelikleri 150 milyon, oyun abonelikleri 35 milyon ve haber abonelikleri de 20 milyon civarında. Gelişmiş ülkelerde yetişkinlerin yüzde 50’si en az iki servise abone. 2020 yılında bunun 4’e çıkması bekleniyor.