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Türkiye'de evde mobil internet kullanım oranı yüzde 25'e ulaştı

Artık insanlar evlerinde sabit internet değil de mobil internet kullanmaya başladı. Yapılan araştırmalar ülkemizde bu oranın yüzde 25 civarında olduğunu gösteriyor.
11 ay
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir dönem evden internete bağlanabilmek için bir telefon hattı ve sabit internet şarttı ancak bugün işler değişti. Artık operatörler hücresel bağlantı tabanlı abonelik de sunabiliyor. Böylece bir sabit hatta gerek kalmıyor. Ülkemizde evden hücresel bağlantı alışkanlığı artıyor.

Dikkat çekici detaylar 

Deloitte tarafından dünyadaki reklam engelleme alışkanlığı ve dijital abonelik konulu araştırmasında paylaşılan veriler oldukça ilginç. Türkiye’de evden hücresel internet bağlantısı kullananların oranı yüzde 25 civarında. Bu rakam ABD ve Kanada’dan daha fazla. Hatta en fazla oran diyebiliriz.

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Ülkemizde internet kullanımı nispeten pahalı durumda. Pek çok kişi hem cebine hem de evine ayrı internet bağlatmak istemiyor. Mobil hattındaki internet oldukça yüksek kotalıysa ve çok fazla veri harcamıyorsa evinde de bunu kullanıyor. Son dönemde Lifecell gibi hizmetler evlere de 4.5G bağlantısı sunmaya başladı.

 

Türkiye'de evde mobil internet kullanım oranı yüzde 25'e ulaştı
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Diğer taraftan araştırmada dikkat çekici veriler var. Türkiye’de yetişkinlerin yüzde 82’si en az bir mecrada reklam engelleyici kullanıyor. Yüzde 50’si en az iki mecrada, yüzde 13’ü en az 4 mecrada engelleyici kullanıyor. Bilgisayarında reklam engelleyici kullananların oranı yüzde 34.

Abonelik tarafında ise bu yıl sonuna kadar 350 milyon abone ve 680 milyon abonelik olacağı ön görülüyor. Video abonelikleri 375 milyon, müzik abonelikleri 150 milyon, oyun abonelikleri 35 milyon ve haber abonelikleri de 20 milyon civarında. Gelişmiş ülkelerde yetişkinlerin yüzde 50’si en az iki servise abone. 2020 yılında bunun 4’e çıkması bekleniyor.

 

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Slaved by makarna 11 ay en beğenilen
Interned deyil buzdolapı kulanım oranından bahsetin. Internet karın doyurmas. Buzdolapı kullanım oranı son zamanlarda cok artdı. Bunlardanda bahsetin
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wiru5 11 ay
Keyfimizden kullanmıyoruz. 21.yy’ın Türkiye’sinde altyapı yok altyapı..
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spacenet 11 ay
"Ülkemizde evden hücresel bağlantı alışkanlığı artıyor."

ALIŞKANLIK değil MECBURİYET.

Telekomu yok pahasına satıp ülkenin bilişim altyapısını 4. dünya ülkesi seviyesine getiren hükümet yüzünden insanlar mecburiyetten bunları kullanıyor. Altyapı yok, olanda hızlar komik seviyelerde. Yoksa herkes 1Gbit/1Gbit simetrik fiber internet varken gidipte 4G modemlere bel bağlamıyor.
"Ülkemizde evden hücresel bağlantı alışkanlığı artıyor."ALIŞKANLIK değil MECBURİYET.Telekomu yok pahasına satıp ülkenin bilişim altyapısın...
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engink 11 ay
acaba neden? yeni evlere sabit internet vermesi yıllar sürdüğü için OLABİLİR Mİ!
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Curimo 11 ay
Tek bir sebebi var o da altyapı yetersizliği... Yalvar yakar iki bina yandan kablo çektirdim 7 ayda, o da Telekom'da çalışan insaflı ve insani değerlerini yitirmemiş bir çalışan sayesinde oldu... Aldığım maksimum hız 16mbit... Evde mobil internet kotaları tam bir fiyasko, fiyatlandırmalar da en az o kadar skandal... Günümüzde bir video klip bile gigabytelarla ölçülen boyutlarda iken bi insana ya da bi aileye aylık 30-50 gb ne desin, hiç oluru var mı Allah aşkına?!
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ahmethi 11 ay
Herkes 4G mobil internet kullansın , kanser olmayan kalmasın kampanyası başlatsınlar.
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wiru5 11 ay
Keyfimizden kullanmıyoruz. 21.yy’ın Türkiye’sinde altyapı yok altyapı..
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spacenet 11 ay
"Ülkemizde evden hücresel bağlantı alışkanlığı artıyor."

ALIŞKANLIK değil MECBURİYET.

Telekomu yok pahasına satıp ülkenin bilişim altyapısını 4. dünya ülkesi seviyesine getiren hükümet yüzünden insanlar mecburiyetten bunları kullanıyor. Altyapı yok, olanda hızlar komik seviyelerde. Yoksa herkes 1Gbit/1Gbit simetrik fiber internet varken gidipte 4G modemlere bel bağlamıyor.
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infileXible 11 ay spacenet
Biliyorsunuz demi Telekom’u mevcut hükümet satmadı.
Tüm zamanların gelmiş geçmiş en! başarılı hükümeti
AnaSolM koalisyon hükümeti sattı.
Satışı yapılmış, parası alınmış ihale gereği Akp hükümeti sadece teslim etti.
Ne yani gerçekten bilmiyor muydun?
Sen siyasetten bahsetme, 4ncü sınıf dizilerde fıkra anlat.
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Kefelon 11 ay
Her ay sabit 250 Gb kullanımım var. Oyun indiren biri olmama rağmen bu rakama evde rahat ulaşıyoruz. Biraz YouTube, biraz dizi-film vs. derken 3-4 kişilik bir aile bu rakama çok rahat ulaşır bence.
Ortalama bir ailenin 200 GB kullanımı vardır mutlaka. Bu kullanımı karşılayacak mobil paket ise kesinlikle yok. Bu evden mobil internet kullanan kesim gerçek manada "internet" kullanandan ziyade zorunluluktan internet kullanan kitle. Arada girip banka hesabını bakmak, iki haber okumaktan ileri gidebildiklerini düşünmüyorum. Düzenli internet kullanıcısı için mobil paketler hala çerez düzeyindeler. Aylık verdikleri 5-10 GB'ı günlük harcar çoğu kişi...
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Mr.Data 11 ay Kefelon
Senin dediğin kullanım için normal fakat bazı insanlar sadece youtube izliyor müzik dinliyorlar onlar için sınırsız sağlayan operatörler var adam yok vdsl modem parasıymış uğraşmak istemiyor bir de altyapı meselesi var bağlatana kadar bin türlü şey çekiyorsun
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mcrew 11 ay
Eskiden limitsiz internet almak için 50 lira internet parası 20 lira da sabit hat parası vermek gerekiyordu. Asgari ücret o zamanlar 500 lira bile değildi.
Şu an 44 liraya sabit telefon hatti olmadan her şey dahil internet alabiliyorsun. Limitsiz akn siz ve taahhütsuz.
Buna rağmen insanlar sabit internet bağlatmıyorlar evlerine. Bunun nedeni ise geçmişteki alışkanlıklar. Elbet herkes bir süre Türk Telekom dan adsl hizmeti almış kullanmış muhtemelen memnun olmamış kapatmış bir sürü cayma bedeli ödemiş belki de kapattıgi hat 6 ay sonra habersiz açılmış faturalar kesilmiş sonra avukat araciligi ile aranmis sanki hırsızlık yapmış gibi avukattan azar isiterek öde yoksa haciz gelir diye tehdit edilmiştir.
Bu elbet birileri tarafından yaşanmıştır. Yaşamayan varsa bile kesin herkes bu tarz şeyleri yaşayanları duymuştur.
İnsanlar eve internet bağlatirsam başıma bela alırım diye düşünüyor. Bu işe araştırmadan giren adam da başına hala bela alabiliyor. Taahhüt veriyorsun bir imza atıyorsun. 24 ay bağlıyor. İptal etmek istesen 1000 lira ceza.
Ayrıca kullanan ya da kullanmak zorunda olan adam da memnun değil. Taahhüt bittiğinde hem pahalı fiyat hem düşük hız teklif ediyorlar. Yine araştırmazsan bir sürü para verip yine düşük hızla İnternete giriyorsun ve memnun olmuyorsun. İnsanlara da memnun değilim diyorsun haliyle.
O yüzden öyle kimse zorunda kalmadan eve İnternet bağlatmaz. Benim evli arkadaşım var. Eşi ile birlikte toplamda 100 lira telefon faturası ödüyorlar. Eve internet bağlamaya da gerek duymuyor.
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Bamya Avcisi 11 ay
Ulan cogu zaten mobil veriyi kapatmayi bilmeyip ay sonunda turkcell ve turk telekoma cemkiren 50 yas ustu insanlar

Geriye kalan da benim herhalde odamda wifi cekmiyor:)
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Holy-Ghost 11 ay
Çoğu altyapının sahibi tt onları pek geliştirmeklede uğraşmadığı için mecbur hızlı olan mobil hatları kullanıyorlar.
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CWaRRioR 11 ay
Evde mobil ağ kullanılmasının en büyük nedeni yetersiz altyapı yüzünden sabit hatlarda yaşanan fiyaskodur.
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