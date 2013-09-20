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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Turkcell Platinum uygulaması App Store'da

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,9b
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Turkcell Platinum uygulaması App Store'da

Ülkemizin önde gelen servis sağlayıcılarından Turkcell, Platinum Kulübe üye müşterileri için hazırladığı Turkcell Platinum uygulamasını App Store'dan yayınladı.

Bazı paketleri kullanan abonelere özel hizmetlerin sunulduğu Platinum Kulübü'n aynı isimli uygulaması, üyelere kulübün avantajlarından kolayca faydalanma imkanı sunuyor. Örneğin Vale hizmeti almak için daha öncesinde mesaj göndermeniz gerekirken, artık uygulama içerisinden direkt olarak şifre alabilecek ve özel hizmetten faydalanabileceksiniz.

Ayrıcalıkları görüntüleme ve kullanmanın yanı sıra Yurtdışında Kullanım esnasında ihtiyaç duyulabilecek konuşma / mesajlaşma / internet paketleri de uygulama içerisinden satın alınabilmekte. Ayrıca aboneler, kendi özel Platinum Müşteri Temsilcisi'nin numarasını tuşlayarak aramak yerine; direkt uygulama içerisinde yer alan menü ile müşteri temsilcisiyle e-posta ya da telefon üzerinden hızlıca iletişim kurabiliyorlar.

Android sürümü ilerleyen zamanlarda yayınlanacak olan Turkcell Platinum'un iOS uygulamasını aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

Turkcell Platinum - Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.


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doctor5945 6 yıl
her zamanki gibi önce ios turkcell kendisi android telefon uretırken bıle yazdıgı programı ilk ios a veriyor bu apple ın gücü baska birsey degıl
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e-Militarist 6 yıl
Çok ayıp ediyor ama Turkcell. Benden Nokia almayın demeye getiriyor. Hatta Nokia'nız varsa ve Turkcell Platinum Kulübe üyeyseniz Vodafone'a ya da avea'ya geçin demeye getiriyor.
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