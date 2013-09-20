Turkcell Platinum uygulaması App Store'da

Ülkemizin önde gelen servis sağlayıcılarından Turkcell, Platinum Kulübe üye müşterileri için hazırladığı Turkcell Platinum uygulamasını App Store'dan yayınladı.

Bazı paketleri kullanan abonelere özel hizmetlerin sunulduğu Platinum Kulübü'n aynı isimli uygulaması, üyelere kulübün avantajlarından kolayca faydalanma imkanı sunuyor. Örneğin Vale hizmeti almak için daha öncesinde mesaj göndermeniz gerekirken, artık uygulama içerisinden direkt olarak şifre alabilecek ve özel hizmetten faydalanabileceksiniz.

Ayrıcalıkları görüntüleme ve kullanmanın yanı sıra Yurtdışında Kullanım esnasında ihtiyaç duyulabilecek konuşma / mesajlaşma / internet paketleri de uygulama içerisinden satın alınabilmekte. Ayrıca aboneler, kendi özel Platinum Müşteri Temsilcisi'nin numarasını tuşlayarak aramak yerine; direkt uygulama içerisinde yer alan menü ile müşteri temsilcisiyle e-posta ya da telefon üzerinden hızlıca iletişim kurabiliyorlar.

Android sürümü ilerleyen zamanlarda yayınlanacak olan Turkcell Platinum'un iOS uygulamasını aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

Turkcell Platinum - Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.