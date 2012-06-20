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Turkcell Superonline'dan 1000Mbps süper hızlı fiber internet

6 yıl
17,3b
1
234
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Turkcell Superonline gelmiş geçmiş en hızlı internet bağlantısı olarak lanse ettiği 1000Mbps fiber internet bağlantısının basın tanıtımını gerçekleştirdi. Yüksek hızlı internete ciddi anlamda ihtiyaç duyan kurumların hedeflendiği 1000Mbps ile mevcut internet hızlarında yapılması pek mümkün olmayan ya da zaman alması muhtemel işler, saniyeler içerisinde gerçekleştirebiliyor. Upload hızı olarak 20Mbps ile birlikte sunulan süper hızlı internetin tanıtımı, Turkcell Superonline'ın Esentepe'deki genel müdürlük binasında yapıldı.
Yüksek hızlı internet bağlantısının neler vaad ettiğini gösterebilmek için arka planda ikisi Youtube, ikisi de Vimeo'dan olmak üzere toplamda dört adet 1080p video ve  Turkcell Web TV ile birlikte FTP üzerinde her biri ortalama 1GB büyüklüğünde olan dört adet filmin önce download ardından da upload işlemleri eşzamanlı olarak gerçekleştirildi. Peki ya sonuç ? 1000Mbps internet bağlantısı ile tüm bu işlemlerin aynı anda hangi hız seviyesinde gerçekleştiğini görmek için aşağıdaki videoyu izlemenizi tavsiye ediyoruz. Tabii diğer taraftan Turkcell Superonline yetkililerinin, süper hızlı internete ek olarak bu hızda gelen verinin pratik kullanımı için kullanılan bilgisayarların da yüksek donanımlı olmasına dikkat çektiğini not düşelim. 

Turkcell Superonline 1000Mbps Fiber İnternet Test from Erdi OZUAG on Vimeo.


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Diablo 6 yıl en beğenilen
Özet : 1GBit internet alıp aynı anda dört video açabilir eşinize dostunuza hava atabilirsiniz, onun haricinde, 1000TL para ödeyeceksiniz her ay, yerseniz.

En baba H.264 1080p videonun bitrate değeri 10MBit'i geçmez zaten, 4 tane 1080p videoyu aynı anda oynatmanın ihtiyaç duyacağı trafik taş çatlasın 50Mbit.

1Gbit internetin hizmet kalitesi böyle ölçülmez.

Düzenleme : Son durumda 1GBit internet tarifesi için AKK uygulaması görünmüyor ama Superonline'a bu konuda güvenemiyorum bilmem acaba sınırsız diye sattığı fiberleri sonradan zorla AKK'ya dahil ettiğinden olabilir mi...
Özet :1GBit internet alıp aynı anda dört video açabilir eşinize dostunuza hava atabilirsiniz, onun haricinde, 1000TL para ödeyeceksiniz her ay, yerseni...
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2 Yanıt Yanıtla +158
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In Time 6 yıl
TTNET 8 MBPS'ye varan tarifesini kullanıyorum AKK Mevcut videoyu dahi izleyemiyorum yarım saattir dolucak güya.
Verdiğimiz paranın zerresini hakketmiyorsun ttnet.
TTNET 8 MBPS'ye varan tarifesini kullanıyorum AKK Mevcut videoyu dahi izleyemiyorum yarım saattir dolucak güya.Verdiğimiz paranın zerresini hakketmiyorsun ...
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sugurlu84 6 yıl
Turkcell'in sunucularindan indirilen verinin benim icin hicbir degeri yok, benim yan odamdaki laptoptan desktopa film gondermem gibi bir sey olmus bu. Keske speedtest sonuclari, bir linux yaziliminin serverdan indirilmesi yada yasal bir torrentin hiz degerlerini gosteren veriler paylasilsaymis. Acikcasi 1000 mbs lerinden cok da emin olmadiklari hissi uyandirdi bende.
Turkcell'in sunucularindan indirilen verinin benim icin hicbir degeri yok, benim yan odamdaki laptoptan desktopa film gondermem gibi bir sey olmus bu. Keske spe...
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3 Yanıt Yanıtla +30
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DH Misafiri 6 yıl
Hangi adil kullanımdan bahsediyorsunuz?
Ben şu an 8mbps kullanıyorum.
Hızım da bu ay hiç düşmedi download olmuş 4 tb.
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sis651 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Hangi adil kullanımdan bahsediyorsunuz?

Ben şu an 8mbps kullanıyorum.

Hızım da bu ay hiç düşmedi download olmuş 4 tb.

Yani? :)
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e_capkan 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Hangi adil kullanımdan bahsediyorsunuz?

Ben şu an 8mbps kullanıyorum.

Hızım da bu ay hiç düşmedi download olmuş 4 tb.

sallama bence.4tb yapılamaz.
snde 1mb inse desek 2.7tb yapar.
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Prequel 6 yıl
1Gbps'i 1000Mbps yazma görgüsüzlüğü de bir Türkiye'de görülür.
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e_capkan 6 yıl Prequel
Prequel

1Gbps'i 1000Mbps yazma görgüsüzlüğü de bir Türkiye'de görülür.

1000000000bps
:)
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konix 6 yıl
Diablo
Özet : 1GBit internet alıp aynı anda dört video açabilir eşinize dostunuza hava atabilirsiniz, onun haricinde, 1000TL para ödeyeceksiniz her ay, yerseniz. En baba H.264 1080p videonun bitrate değeri 10MBiti geçmez zaten, 4 tane 1080p videoyu aynı anda oynatmanın ihtiyaç duyacağı trafik taş çatlasın 50Mbit. 1Gbit internetin hizmet kalitesi böyle ölçülmez. Düzenleme : Son durumda 1GBit internet tarifesi için AKK uygulaması görünmüyor ama Superonlinea bu konuda güvenemiyorum bilmem acaba sınırsız diye sattığı fiberleri sonradan zorla AKKya dahil ettiğinden olabilir mi...

2TB AKK
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CeSiN 6 yıl konix
konix

Diablo

Özet : 1GBit internet alıp aynı anda dört video açabilir eşinize dostunuza hava atabilirsiniz, onun haricinde, 1000TL para ödeyeceksiniz her ay, yerseniz. En baba H.264 1080p videonun bitrate değeri 10MBiti geçmez zaten, 4 tane 1080p videoyu aynı anda oynatmanın ihtiyaç duyacağı trafik taş çatlasın 50Mbit. 1Gbit internetin hizmet kalitesi böyle ölçülmez. Düzenleme : Son durumda 1GBit internet tarifesi için AKK uygulaması görünmüyor ama Superonlinea bu konuda güvenemiyorum bilmem acaba sınırsız diye sattığı fiberleri sonradan zorla AKKya dahil ettiğinden olabilir mi...


2TB AKK


Bu nerde yazıyor ? Şuan sitesinde yok yazıyor.Geçen ay 5 tb yazdığını söylemiş arkadaşlar.2 tb nerde yazıyor.
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Ketçaplı Pilav 6 yıl

Orijinalden alıntı: sixpacksizadam
Almanya da 512Gbps denemesi yapıldı ve başarılı olundu biz hala 1gbps değil 1000mbps olan internetle hava atma denemelerndeyiz.
1000mbps 1gbps değil mi? İlginç.

Tabiki değil 1024mbps 1gbps dir.
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barbarosbal 6 yıl Ketçaplı Pilav
sixpacksizadam



Orijinalden alıntı: sixpacksizadam

Almanya da 512Gbps denemesi yapıldı ve başarılı olundu biz hala 1gbps değil 1000mbps olan internetle hava atma denemelerndeyiz.

1000mbps 1gbps değil mi? İlginç.


Tabiki değil 1024mbps 1gbps dir.

hmm.. peki 1024Mbps 1Gbps ise , 1000Mbps kaç Gbps ?
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DH Misafiri 6 yıl
ttnet korsan filmleri indirmiş utanmadan filmler orjinal diyor. arkadaşlar indirme denemesi yapılan filmlerin formatlarına bir bakın.....
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GoldPunch 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
ttnet korsan filmleri indirmiş utanmadan filmler orjinal diyor. arkadaşlar indirme denemesi yapılan filmlerin formatlarına bir bakın.....

TTNET ? :)
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Ketçaplı Pilav 6 yıl
Almanya da 512Gbps denemesi yapıldı ve başarılı olundu biz hala 1gbps değil 1000mbps olan internetle hava atma denemelerndeyiz.
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Baelros 6 yıl Ketçaplı Pilav
sixpacksizadam

Almanya da 512Gbps denemesi yapıldı ve başarılı olundu biz hala 1gbps değil 1000mbps olan internetle hava atma denemelerndeyiz.

1000mbps 1gbps değil mi? İlginç.
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barbarosbal 6 yıl Ketçaplı Pilav
sixpacksizadam

Almanya da 512Gbps denemesi yapıldı ve başarılı olundu biz hala 1gbps değil 1000mbps olan internetle hava atma denemelerndeyiz.

Bence sen baştan yanlış yerdesin
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HAAltuntas 6 yıl
Metrobüs hattına 15, Metro Hattına 10, Mecidiyeköy ve Yenibosna otobüs hattına 5 dakika uzaklıkta kağıthane-dolmabahçe tünelleri, Anthill, rixos otel, iTower gibi dev lüks yapıların ve 3 adet okulun bulunduğu(İstanbul'un her yerine kolay ulaşım imkanı olan) feriköy semtinde oturuyorum ve burda fiber internet yok. Dünyanın en hızlı internetini Türkiye'ye getirseler ne olur? Anlayacağınız böyle haberler "reklamın kötüsü".
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alican09turk 6 yıl HAAltuntas
HAAltuntas

Metrobüs hattına 15, Metro Hattına 10, Mecidiyeköy ve Yenibosna otobüs hattına 5 dakika uzaklıkta kağıthane-dolmabahçe tünelleri, Anthill, rixos otel, iTower gibi dev lüks yapıların ve 3 adet okulun bulunduğu(İstanbul'un her yerine kolay ulaşım imkanı olan) feriköy semtinde oturuyorum ve burda fiber internet yok. Dünyanın en hızlı internetini Türkiye'ye getirseler ne olur? Anlayacağınız böyle haberler "reklamın kötüsü".

Çok haklısınız, Anadolu yakası'nda kadıköy-bostancı-maltepe istikametinde de aynı durum söz konusu. Ama bunda bence belediyelerin payı var. Şu haberi okumanızı öneririm, ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız.

"Turkcell Superonline, Türkiye’nin teknolojik altyapısına yatırım yapabilmek için yerel yönetimlerin desteğini istiyor. Genel Müdür Erkan “Kızıltoprak’taki evime bile fiber çekemedim. Belediyelerden ‘olur’ alamıyoruz. Bu nedenle geçen yıl 120 milyon liralık yatırım yapılamadı” dedi."

stargazete.com/...
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enigmasi 6 yıl
ferrari alıpta işten eve, evden işe kullanmak gibi
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deadric 6 yıl
Arkadaşların çoğu bu internet tarifesinin hedef kitlesinin kendileri olduğunu zannetmiş. Lakin açıklamada "yüksek hızlı internete ihtiyaç duyulan kurumlar" lafı kimsenin dikkatini çekmemiş. Evde kullanmak için ne yapacaksın 1gbit interneti. Adam gibi sınırsız 5mbit neyinize yetmiyor.
Not: Yıllardır downloada doymuş 1mbit Uydunet kullanıcısıyım.
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fakir-bir-kul 6 yıl

Kimsenin aklina nedense gelmiyor 1000mbit internet normal kullanici icinde iyi bir secenek bence nasilmi 10katli 20 daireli bir apartman dusunun 1000/20=50tl yani 50tl ye 1000mb bence gayet mantikli
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