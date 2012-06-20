Turkcell Superonline'dan 1000Mbps süper hızlı fiber internet

Turkcell Superonline gelmiş geçmiş en hızlı internet bağlantısı olarak lanse ettiği 1000Mbps fiber internet bağlantısının basın tanıtımını gerçekleştirdi. Yüksek hızlı internete ciddi anlamda ihtiyaç duyan kurumların hedeflendiği 1000Mbps ile mevcut internet hızlarında yapılması pek mümkün olmayan ya da zaman alması muhtemel işler, saniyeler içerisinde gerçekleştirebiliyor. Upload hızı olarak 20Mbps ile birlikte sunulan süper hızlı internetin tanıtımı, Turkcell Superonline'ın Esentepe'deki genel müdürlük binasında yapıldı.

Yüksek hızlı internet bağlantısının neler vaad ettiğini gösterebilmek için arka planda ikisi Youtube, ikisi de Vimeo'dan olmak üzere toplamda dört adet 1080p video ve Turkcell Web TV ile birlikte FTP üzerinde her biri ortalama 1GB büyüklüğünde olan dört adet filmin önce download ardından da upload işlemleri eşzamanlı olarak gerçekleştirildi. Peki ya sonuç ? 1000Mbps internet bağlantısı ile tüm bu işlemlerin aynı anda hangi hız seviyesinde gerçekleştiğini görmek için aşağıdaki videoyu izlemenizi tavsiye ediyoruz. Tabii diğer taraftan Turkcell Superonline yetkililerinin, süper hızlı internete ek olarak bu hızda gelen verinin pratik kullanımı için kullanılan bilgisayarların da yüksek donanımlı olmasına dikkat çektiğini not düşelim.