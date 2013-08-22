Turkcell T40 video inceleme "Türkiye'nin ilk yerli akıllı telefonu"

Turkcell tarafından ülkemizin ilk yerli akıllı telefon modeli olarak lanse edilen T40'ı enine boyuna değerlendiriyoruz. 700 kişilik Turkcell Ar-Ge tarafından Gebze kod adıyla geliştirilen Android işletim sistemli telefonun tasarımı, yazılımı, donanımı, kamerası, genel ve oyun performansını, lansman esnasında inceledik. Çift çekirdekli Snapdragon işlemciye, 1GB belleğe, 4-inç ekrana, 5MP çözünürlüğünde kameraya ve 1600mAh kapasiteli pile sahip olan ilk yterli akıllı telefon modeli Turkcell T40'ın merak edilen tüm detayları bu videomuzda.

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