Turkcell T40 video inceleme "Türkiye'nin ilk yerli akıllı telefonu"

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Turkcell tarafından ülkemizin ilk yerli akıllı telefon modeli olarak lanse edilen T40'ı enine boyuna değerlendiriyoruz. 700 kişilik Turkcell Ar-Ge tarafından Gebze kod adıyla geliştirilen Android işletim sistemli telefonun tasarımı, yazılımı, donanımı, kamerası, genel ve oyun performansını, lansman esnasında inceledik. Çift çekirdekli Snapdragon işlemciye, 1GB belleğe, 4-inç ekrana, 5MP çözünürlüğünde kameraya ve 1600mAh kapasiteli pile sahip olan ilk yterli akıllı telefon modeli Turkcell T40'ın merak edilen tüm detayları bu videomuzda.
Paylaş Tweetle
Normalde böyle yorumlara karşıyım ama bu telefona cuk oturuyor.
700 mühendis var ama 1 tane tasarımcı yok sanırım. tasarımcın yok bari googleda aratsaydın cep telefonu tasarımı diye kat kat iyi bişey çıkardı.
hadi tasarım yapmadın. yapamadın. donanımda yapmamışsın o ayrı bir konu.
bu kadar adamın yerine şu donanım haberden 100 kişi alsalarmış bundan bin kat iyi tasarım çıkarmış.
Çok talihsiz bir yorum atmışsınız.
Telefonun giriş seviyesi bir donanıma sahip olduğunu, oyunlarda vs. performans beklenmemesi gerektiğini hatta cihazın akıcı calışmadığını söyleyen biz nerede taraf tutmusuz açıklar mısınız? Telefon ile ilgili nihai kararı fiyat acıklanınca vermek gerekir. Yerel üretim amacı taşıyan bir cihaz ve bir kısmı bile burada üretilse önemlidir zira 1>0'dır. Başlamak önemlidir - tabi zamanla gelişim sağlanmalı mutlaka, amaç bu olmalı - çünkü hiç aksiyon olmadan sadece yorum yapmak sadece vakit kaybettirir, o arada milli servetini yabancılara akmaya devam eder. Telefondaki yerli katkısı tabi ki tartışmaya açık ancak yerli telefon konusunda ilk defa bu oranda sesli dile getirilmesi bile başlı başına önemlidir , hangi firma olursa olsun.
Eleştiri ayrı karalama çok ayrıdır. Siz olmayan nedenlerle kendinizi zor duruma düşürmüşsünüz.
Tesekkurler.