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Turkcell T40 video inceleme "Türkiye'nin ilk yerli akıllı telefonu"

6 yıl
28,5b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Turkcell tarafından ülkemizin ilk yerli akıllı telefon modeli olarak lanse edilen T40'ı enine boyuna değerlendiriyoruz. 700 kişilik Turkcell Ar-Ge tarafından Gebze kod adıyla geliştirilen Android işletim sistemli telefonun tasarımı, yazılımı, donanımı, kamerası, genel ve oyun performansını, lansman esnasında inceledik. Çift çekirdekli Snapdragon işlemciye, 1GB belleğe, 4-inç ekrana, 5MP çözünürlüğünde kameraya ve 1600mAh kapasiteli pile sahip olan ilk yterli akıllı telefon modeli Turkcell T40'ın merak edilen tüm detayları bu videomuzda.  
 
 
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rtsbora 6 yıl en beğenilen
Çöp!

Normalde böyle yorumlara karşıyım ama bu telefona cuk oturuyor.
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ceo-tr 6 yıl
Daha öncede yazdım. Firmalar çerçeveyi küçültüyor. dar çerçeve yapıyor. bunda bir çerçeve var ayrıca ekran kısmında da bir çerçevelik boş yer var. cidden olmuşmu?
700 mühendis var ama 1 tane tasarımcı yok sanırım. tasarımcın yok bari googleda aratsaydın cep telefonu tasarımı diye kat kat iyi bişey çıkardı.
hadi tasarım yapmadın. yapamadın. donanımda yapmamışsın o ayrı bir konu.
bu kadar adamın yerine şu donanım haberden 100 kişi alsalarmış bundan bin kat iyi tasarım çıkarmış.
Daha öncede yazdım. Firmalar çerçeveyi küçültüyor. dar çerçeve yapıyor. bunda bir çerçeve var ayrıca ekran kısmında da bir çerçevelik boş yer var. cidden olmuşm...
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fx57 6 yıl
@NiqT,


Çok talihsiz bir yorum atmışsınız.

Telefonun giriş seviyesi bir donanıma sahip olduğunu, oyunlarda vs. performans beklenmemesi gerektiğini hatta cihazın akıcı calışmadığını söyleyen biz nerede taraf tutmusuz açıklar mısınız? Telefon ile ilgili nihai kararı fiyat acıklanınca vermek gerekir. Yerel üretim amacı taşıyan bir cihaz ve bir kısmı bile burada üretilse önemlidir zira 1>0'dır. Başlamak önemlidir - tabi zamanla gelişim sağlanmalı mutlaka, amaç bu olmalı - çünkü hiç aksiyon olmadan sadece yorum yapmak sadece vakit kaybettirir, o arada milli servetini yabancılara akmaya devam eder. Telefondaki yerli katkısı tabi ki tartışmaya açık ancak yerli telefon konusunda ilk defa bu oranda sesli dile getirilmesi bile başlı başına önemlidir , hangi firma olursa olsun.

Eleştiri ayrı karalama çok ayrıdır. Siz olmayan nedenlerle kendinizi zor duruma düşürmüşsünüz.

Tesekkurler.
@NiqT,Çok talihsiz bir yorum atmışsınız.Telefonun giriş seviyesi bir donanıma sahip olduğunu, oyunlarda vs. performans beklenmemesi ...
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2 Yanıt Yanıtla +37
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DH Misafiri 5 yıl
Cihaz donuyor.. Hatta sürekli hale gelmeye başladı. Kendi kendine kapanmalar da sinir ediyor. geçen gün rehberi sildi. 1 hafta sonra geri geldi. anlayamıyorum.. İnterneti sürekli elle açmak zorunda kalıyorum,otomatik seçme sekmesi çalışıyor ama ,aması var. Bir türlü performans alamıyorum.turkcell babama bedava vermiş. :) Çok şaşırdım. Babamda bana verdi. Daha önce htc kullanıyordum. Önceleri benzemesi hoşuma gitti. İlerleyen zamanda ki daha 2 oldu, nefret eder oldum, htc nin çakması bile olamaz. 7-8 kere kırasım geldi, kıramadım. Kıyamadım.. Ama alternatifim olaydı kullanmazdım. Almak isteyen varsa hala, nokia nın neydi o; 6080 miydi.. Düğmeli, ondan bulup kullansın 30 kat falan daha iyi. Elin altında internet olup,oyun olup kullanamayıp deli olacağına, özelliğin olmasın telefonla konuş mesaj at. Daha ne.. Çok sinirliyim çook.. :)
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antonidas 5 yıl
gelecek donanımda değil, yazılımdadır.
İyi bir cep telefonu yapmak istiyorlarsa, sıfırsan yeni bir işletim sistemi yapmaları gerekir.
Mesela sailfish gibi.
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DH Misafiri 5 yıl
Cihaz donuyor.. Hatta sürekli hale gelmeye başladı. Kendi kendine kapanmalar da sinir ediyor. geçen gün rehberi sildi. 1 hafta sonra geri geldi. anlayamıyorum.. İnterneti sürekli elle açmak zorunda kalıyorum,otomatik seçme sekmesi çalışıyor ama ,aması var. Bir türlü performans alamıyorum.turkcell babama bedava vermiş. :) Çok şaşırdım. Babamda bana verdi. Daha önce htc kullanıyordum. Önceleri benzemesi hoşuma gitti. İlerleyen zamanda ki daha 2 oldu, nefret eder oldum, htc nin çakması bile olamaz. 7-8 kere kırasım geldi, kıramadım. Kıyamadım.. Ama alternatifim olaydı kullanmazdım. Almak isteyen varsa hala, nokia nın neydi o; 6080 miydi.. Düğmeli, ondan bulup kullansın 30 kat falan daha iyi. Elin altında internet olup,oyun olup kullanamayıp deli olacağına, özelliğin olmasın telefonla konuş mesaj at. Daha ne.. Çok sinirliyim çook.. :)
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DH Misafiri 5 yıl
Cihaz donuyor.. Hatta sürekli hale gelmeye başladı. Kendi kendine kapanmalar da sinir ediyor. geçen gün rehberi sildi. 1 hafta sonra geri geldi. anlayamıyorum.. İnterneti sürekli elle açmak zorunda kalıyorum,otomatik seçme sekmesi çalışıyor ama ,aması var. Bir türlü performans alamıyorum.turkcell babama bedava vermiş. :) Çok şaşırdım. Babamda bana verdi. Daha önce htc kullanıyordum. Önceleri benzemesi hoşuma gitti. İlerleyen zamanda ki daha 2 oldu, nefret eder oldum, htc nin çakması bile olamaz. 7-8 kere kırasım geldi, kıramadım. Kıyamadım.. Ama alternatifim olaydı kullanmazdım. Almak isteyen varsa hala, nokia nın neydi o; 6080 miydi.. Düğmeli, ondan bulup kullansın 30 kat falan daha iyi. Elin altında internet olup,oyun olup kullanamayıp deli olacağına, özelliğin olmasın telefonla konuş mesaj at. Daha ne.. Çok sinirliyim çook.. :)
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turkeytv 6 yıl
rubbish
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GunslingeR085 6 yıl
Leş
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TEKİN 1881 6 yıl
çöpp
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hayati54 6 yıl
bende çöp demiştim fakat elime alıp kullandıktan sonra turkcellin yerli (sadece kapağı yerli sanırım) telefon üretiminde iyi bir başlangıç yaptığını gördüm daha iyisi gelecektir inşallah.
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W7K2D 6 yıl
Yorumlar ne kadar karartıcı da olsa vatandaş öyle demiyor , 3. Part cihazlar gelmiş ve yok satıyor.
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bluebest 6 yıl
Ben de bu kelimenin kullanılmasını sevmiyorum ama bu telefon tam bir çöp olmuş.
Ailecek turkcell ile ilişkimizi kestik sevmiyoruz.
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desailles 6 yıl
"cihazın performansını bilmiyorum. ama kağıt üzerindeki özellikler fiyatına göre iyi görünüyor." diyecektim tam, 3g bağlantı hızını ve pil gücünü gördüm soğudum. ayrıca tasarım zayıf.
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exerion 6 yıl
700 muhendis sadece kapak icinmi ugrasmis ,yazik
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