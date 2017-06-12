Turkcell inovasyon gücünü ödülle taçlandırdı

Turkcell, Global Telecoms Business tarafından düzenlenen, bilgi ve iletişim sektörünün öne çıkan organizasyonlarından Innovation Awards (İnovasyon Ödülleri) 2017’de iki ayrı projesiyle başarıyı yakaladı. Londra’da yapılan ödül töreniyle sonuçları açıklanan İnovasyon Ödülleri kapsamında, Günlük Optimizasyon ve Gerçek Zamanlı Aksiyon projeleriyle “Yazılım ve Servis İnovasyonu” kategorisinde iki ayrı ödüle layık görüldü. Şirket geçen yıl aynı organizasyonda yine iki ödül almaya hak kazanmıştı.

GTB İnovasyon Ödülleri, beş ana kategoride kurum ve kuruluşların inovatif projelerini değerlendiriyor. Kuruluşlarla çözüm ortaklarının birlikte başvurabildiği organizasyonun kategorileri; altyapı, yazılım ve uygulama, kurumsal servis, müşteri servisi ve toptan servis olarak sıralanıyor. 2007’den bu yana gerçekleştirilen ödül organizasyonu, şirketlerin başarılarını küresel boyutta değerlendirip bilinirliklerine katkıda bulunuyor.

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada bu gelişmeden duydukları memnuniyeti dile getiren Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü Engin Gedik; “Turkcell olarak sektördeki öncü konumumuz bize geleceği şekillendiren, inovatif çözümleri hayata geçirerek müşterilerimizin hayatlarına değer katma sorumluluğunu veriyor. Müşteri Deneyimi ile Bilgi ve İletişim Teknolojileri ekiplerimizin yarattığı sinerjiyle ortaya çıkan Günlük Optimizasyon ve Gerçek Zamanlı Aksiyon, bu bilinçle gerçekleşen projeler. Müşterimize sunduğumuz hizmet kalitesini üst seviyeye yükselten bu iki çalışmanın ödülle taçlandırılması bizim için gurur kaynağı” dedi.

Turkcell müşterisini tanıyor, ona özel teklifler sunuyor

Günlük optimizasyon, Turkcell müşterilerine farklı kanallar üzerinden gönderilen kampanya mesajlarının etkin şekilde yönetimini mümkün kılıyor. Turkcell’in çözüm ortaklarından Experian’la hayata geçirilen proje sayesinde, daha önce günler süren pazarlama optimizasyonu süreci, büyük veri mimarisiyle saatler içinde tamamlanabiliyor. Turkcell müşterilerine yönelik en uygun kampanyaların belirlenerek doğru zamanda sunulması sağlanıyor.

Gerçek zamanlı aksiyon projesi sayesinde ise Turkcell, müşterilerinin anlık ve geçmişteki kullanım özelliklerine göre onlara özel kampanya ve teklifler sunuyor. Evam işbirliğinde hayata geçirilen proje, müşterilerin bulundukları koşullarda en doğru paket ve tarifeleri değerlendirmesine olanak tanıyor. Bu iki proje sayesinde Turkcell müşterilerine yönelik gereksiz bilgilendirmenin önüne geçiliyor ve müşteri memnuniyeti maksimize ediliyor.

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