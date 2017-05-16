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Turkcell konuştu: Kota, AKN uygulaması, alt yapı, neden Bulgaristan gibi internet veremiyoruz?

2 yıl
56,9b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ülkemiz internet dünyasında 1 Mayıs'dan bu yana devam eden kota tartışması ve merak edilen diğer soruları, dönemin Superonline Genel Müdürü olarak fiber yatırımları başlatan Murat Erkan'a sorduk.
Ülkemiz internet dünyasının merak ettiği soruları, Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan'a sorduk. Uzun yıllar Superonline Genel Müdürlüğü yapan ve fiber yatırımları başlatan Erkan'a, başta kota tartışması olmak üzere merak edilenleri sorduk. 
Röportajda öne çıkan bazı sorular;

- Turkcell'de kotalı tarifeniz var mı, kota aşım ücreti olacak mı ?
- Daha hızlı, sınırsız internetin önündeki engeller nelerdir?
- 1 Ocak 2019'da AKN kalkınca nasıl bir tabloya uyanacağız ? 
- Mevcut internet altyapısı, hızlı ve sınırsız kullanıma uygun mu? 
- Belediyelerin sürece etkisi ve ortak altyapı şirketinin katkısı ne düzeyde olacak?
- Neden Bulgaristan seviyesinde internet sunamıyoruz ?
- Bugün 25Mbps sınırsız internet ücretine, örneğin 250Mbps sınırsız internet verilebilir mi?
Ve çok daha fazlası...  

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kralkarga 2 yıl en beğenilen
neden mi Bulgaristan gibi internet veremiyorlar, ben söyleyeyim nedenini; tüketicileri yolunacak kaz gibi gördükleri için.Başka bir nedeni yok.
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capsiz07 2 yıl
ÖZET GEÇİYORUM ;
2019 da kota kalkmayacak , hızı düşen tarifeler devam edecek.
50 mbps - 100 mbps 7/24 sınırsız ları yüksek fiyattan satmaya devam edecekler.
3 kuruş yatırıma 100 kuruş almak istedikleri için , maliyetleri bahane etmiş. bunca yıldır kazandığınızın % 25 veya daha azını alt yapıya ayırsaydınız şimdi tablo farklı olurdu.
Son olarak. maliyetler azalsa ve herkeze 7/24 100 mbps sınırsız inernet verecek alt yapı olsada , sizi yolmaya devam edeceğiz diyor. dikkatli dinleyin
ÖZET GEÇİYORUM ;2019 da kota kalkmayacak , hızı düşen tarifeler devam edecek.50 mbps - 100 mbps 7/24 sınırsız ları yüksek fiyattan satmaya devam edece...
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4 Yanıt Yanıtla +332
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qwert345 2 yıl
Donanımhaber çözüm bulmak için mi yoksa çok izlenmesi için mi bu röportajları yapıyor.Eğer soruna çözüm bulmak istiyorlarsa adamın karşısında ezilip,büzülmeden ıvır zıvırı değil de müşterinin istediği soruları sorsun.Genel anlamda herkesin bildiği şeylerin üstünden geçince çözüm üretilmiş olmuyor.
Donanımhaber çözüm bulmak için mi yoksa çok izlenmesi için mi bu röportajları yapıyor.Eğer soruna çözüm bulmak istiyorlarsa adamın karşısında ezilip,büzülmeden ...
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Yanıtla +197
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2 Avatar Avatar
tutankenshta 1 yıl
tam troll konusu... ceo olmuş ama adam şirketin imajını resmen batırmış...
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Phantom II 1 yıl
Can alici soruyu soruyorum;
Türkiye'de ne ucuz ki internet ucuz olsun?
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asko56 1 yıl
ekimde tahüt bitimi bu pakte geçicem tahüt önemli degil bi yere gittigimiz yok zaten 4 yıldır sol dayım taşinacak halimde yok bu saat den sonra :D
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asko56 1 yıl
normalde bu telefona girmem ama annem de artık diyor akıllı telefon istiyom diye annem için yeticektir telefon artı 100 megabit internet için 89 gayet iyi bi rakam
akk sonrasıda sınırsız 24 megabit iyi yeter
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asko56 1 yıl
dedginiz dogru hocam ama el mecbur başka firma yok ben xbox one kullanıyorum ve bu cihazda güncvellemesi oyun indirmesi derken yüzlerce gb gittini görüyorsun süperonline 25 megabit akk bittimide sınırsız 16 megabit ile rahatca oyun indiriyorum vede oyunda oynayabiliyorum eskiden ne oyun ne indirme yapılıyordu 3 mps de yapacak bişi yok tahüt bitersede
anneme su telefonlu kampayadaki telefonu ve 100 mps 100 akk li paketi düsnüyorum
superonline.net/...
akk sonrasıda 24 mps ssınırsız gayet iyi
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asko56 1 yıl
bizim burdada sadece süperonline var fiber olarak başka yok
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VolkanElçin 1 yıl
Bizim ordada sadece ttnet ve superonline var.
O yüzden ya 25 mbps ya da 5i1 kampanyasına geçiş yapicam
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asko56 1 yıl
Dostum cok güZelmiş bu da her fırmanın iyi oldugı bi yer var bizim burda fiber sadece süperonline var başka firma sokturmuyor her bölgede iyi firma var misal sizin ordada türknet cok iyi türknet genel iyi ama gelse 👍
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Blindfire 1 yıl
Bu saatten sonra konuşmalarınada gerek kalmadı, şapka düştü kel göründü.
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asko56 2 yıl
Arkadaşlar siz nasıl görmek istiyorsanız öyle görün ama
Ttnet den ben bi kazık yadim bidahada bulaşmam adam 16 megabit satıyor 100 gb akk diyor 110 tl çünkü fiber yoktu ama gel gelelim 6 megabit e resmen sabitti sonra arayıncada hattınız bukadar kaldıroyor diyip geçiyorlar gemde alırı derece kazık sonra süperonline fiber geldi 25 mps 75 gb akk ile sürekli 28 30 mps alıyorum vede 50 tl veriyorum tahütlü ekimde tahüt bittimi gene aynı paketten devam ederimve suanda 16 megabite düsüyor ama ben 17 megabit görüyorum
Dedigim gibi siz diger firmalarda sınırsız 25 megabit parasına turkcell de 50 megabit sınırsız kullanırsonoz
Yasadıgım yer ankara demetevler
hocam sizin söyledikleriniz de dogru ama bu konun en başında devlet büyükleri bu işi rant degilde bi özgürlük gibi insanların temel hakkı gibi benimsese herkes fiber görür ama hep soygun vurgun ile bu fiyatlara şükrediyoruz o 90 tl nin nerden baksan 30 tl si devlete vergi olarak gidiyor kullandıgım paketden örnek veriyim
KDV Uygulanan Toplam Tutar : 39,84
KDV (%18) : 7,17
ÖIV Uygulanan Toplam Tutar : 39,84
Özel İletişim Vergisi (%5) : 1,99
Ödenecek Tutar : 49,00 TL
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asko56 2 yıl
Arkadaşlar siz nasıl görmek istiyorsanız öyle görün ama
Ttnet den ben bi kazık yadim bidahada bulaşmam adam 16 megabit satıyor 100 gb akk diyor 110 tl çünkü fiber yoktu ama gel gelelim 6 megabit e resmen sabitti sonra arayıncada hattınız bukadar kaldıroyor diyip geçiyorlar gemde alırı derece kazık sonra süperonline fiber geldi 25 mps 75 gb akk ile sürekli 28 30 mps alıyorum vede 50 tl veriyorum tahütlü ekimde tahüt bittimi gene aynı paketten devam ederimve suanda 16 megabite düsüyor ama ben 17 megabit görüyorum
Dedigim gibi siz diger firmalarda sınırsız 25 megabit parasına turkcell de 50 megabit sınırsız kullanırsonoz
Yasadıgım yer ankara demetevler
hocam sizin söyledikleriniz de dogru ama bu konun en başında devlet büyükleri bu işi rant degilde bi özgürlük gibi insanların temel hakkı gibi benimsese herkes fiber görür ama hep soygun vurgun ile bu fiyatlara şükrediyoruz o 90 tl nin nerden baksan 30 tl si devlete vergi olarak gidiyor kullandıgım paketden örnek veriyim
KDV Uygulanan Toplam Tutar : 39,84
KDV (%18) : 7,17
ÖIV Uygulanan Toplam Tutar : 39,84
Özel İletişim Vergisi (%5) : 1,99
Ödenecek Tutar : 49,00 TL
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