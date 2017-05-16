Turkcell konuştu: Kota, AKN uygulaması, alt yapı, neden Bulgaristan gibi internet veremiyoruz?

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Ülkemiz internet dünyasında 1 Mayıs'dan bu yana devam eden kota tartışması ve merak edilen diğer soruları, dönemin Superonline Genel Müdürü olarak fiber yatırımları başlatan Murat Erkan'a sorduk.
Ülkemiz internet dünyasının merak ettiği soruları, Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan'a sorduk. Uzun yıllar Superonline Genel Müdürlüğü yapan ve fiber yatırımları başlatan Erkan'a, başta kota tartışması olmak üzere merak edilenleri sorduk.
Röportajda öne çıkan bazı sorular;
- Turkcell'de kotalı tarifeniz var mı, kota aşım ücreti olacak mı ?
- Turkcell'de kotalı tarifeniz var mı, kota aşım ücreti olacak mı ?
- Daha hızlı, sınırsız internetin önündeki engeller nelerdir?
- 1 Ocak 2019'da AKN kalkınca nasıl bir tabloya uyanacağız ?
- Mevcut internet altyapısı, hızlı ve sınırsız kullanıma uygun mu?
- Belediyelerin sürece etkisi ve ortak altyapı şirketinin katkısı ne düzeyde olacak?
- Neden Bulgaristan seviyesinde internet sunamıyoruz ?
- Bugün 25Mbps sınırsız internet ücretine, örneğin 250Mbps sınırsız internet verilebilir mi?
Ve çok daha fazlası...
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2019 da kota kalkmayacak , hızı düşen tarifeler devam edecek.
50 mbps - 100 mbps 7/24 sınırsız ları yüksek fiyattan satmaya devam edecekler.
3 kuruş yatırıma 100 kuruş almak istedikleri için , maliyetleri bahane etmiş. bunca yıldır kazandığınızın % 25 veya daha azını alt yapıya ayırsaydınız şimdi tablo farklı olurdu.
Son olarak. maliyetler azalsa ve herkeze 7/24 100 mbps sınırsız inernet verecek alt yapı olsada , sizi yolmaya devam edeceğiz diyor. dikkatli dinleyin