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Türkiye, Paris İklim Anlaşması'ndan çekilebilir: Cumhurbaşkanı'ndan açıklama

G20 toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Paris anlaşmasından çekilebileceği yönünde sinyaller verdi. Erdoğan, verilen bazı sözlerin yerine getirilmediğini düşünüyor
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
15,2b
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55
Diğer Bilim ve Teknoloji
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Amerika Birleşik Devletleri başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz ay açıkladığı Paris anlaşmasından çekilme kararı hatırlayacağınız üzere tüm dünyada büyük yankı uyandırmıştı. ABD'nin aldığı bu kararın ardından diğer ülkelerin nasıl tepkiler vereceği konuşulurken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün G20 toplantısında yaptığı bir konuşma sırasında konuyla ilgili bazı ilginç açıklamalarda bulundu.

Paris anlaşmaları dahilinde Türkiye'ye bazı sözler verildiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, henüz bu sözlerin yerine getirilmediğini belirtiyor. Eski Fransa başkanı François Hollande ile yapılan görüşmeler sonrasında Türkiye'nin anlaşmada gelişmiş ülkeler sınıfında değil, gelişmekte olan ülkeler sınıfında değerlendirileceği yönünde bir söz aldıklarını ifade eden Erdoğan, bu sözlerin karşılanmaması halinde anlaşmanın parlementodan geçmeyeceğini söylüyor.

Türkiye'nin gelişmekte olan ülkeler arasında değerlendirilmesi, Yeşil İklim Fonu'ndan yardım alacağı anlamına geliyor. Gelişmiş bir ülke olarak değerlendirilmemiz ise tam tersi, yani Yeşil İklim Fonu'na yardım etmemizi gerektiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, anlaşmanın meclisten geçmesi için, oluşturulacak olan bu Yeşil İklim Fonu'ndan Türkiye'nin alacağı payın garantilenmesini istiyor.

Türkiye geçtiğimiz yıl Nisan ayında Paris İklim Anlaşması'nı imzalamış ancak anlaşmanın meclisteki onay süreci henüz tamamlanmamıştı. Dolayısıyla Paris anlaşmasında henüz resmi bir taraf durumunda değiliz. Anlaşmanın parlementodan geçmemesi halinde ABD'nin ardından bir G20 ülkesi daha Paris anlaşmasından çekilebilir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının tam hali şu şekilde:

"İklim ve enerji ile alakalı olarak bu konuda da burada onu açıkça söylemek durumundayım, özellikle müzakerelerin yapıldığı dönemde imzayı attık fakat dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Hollande'ın bize vermiş olduğu bir söz vardı. Bu söz, bizi gelişmiş ülkeler sınıfında değil, gelişmekte olan ülkeler sınıfında olduğumuz için oradaki mali yaptırımların karşılanacağı taahhüdünde bulundular. Bizler de dedik ki 'Eğer bu gerçekleştirilirse parlamentodan geçer, aksi takdirde bu, parlamentodan geçmez.' Nitekim şu anda henüz parlamentodan geçmemiştir, dolayısıyla Amerika'nın attığı bu adımdan sonra bizim de durduğumuz konum şu anda parlamentodan geçmemesi istikametindedir. Bunu da özellikle ifade etmek isterim."
  

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8 Yanıt Yanıtla +97
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SigSauer6 2 yıl fuujitsu
fuujitsu

Bizi kim gelişmiş ülkeler sınıfına koyar ki zaten? Neyin tartışması bu anlamadım.

6 -7 satırlık açıklamadan bunu çıkardıysan helal olsun. Adamın bahsettiği şey antlaşmanın bize getirdiği bazı yükümlülükler ve bunları yerine getirirken gelişmiş ülkelerden yardım bekliyoruz.Ama bu yardım yapılmadı. Bu kadar.
fuujitsuBizi kim gelişmiş ülkeler sınıfına koyar ki zaten? Neyin tartışması bu anlamadım.6 -7 satırlık açıklamadan bunu...
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2 Yanıt Yanıtla +45
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volkie 2 yıl RichesMen
Evet nerden nereye Almanya da kendi vatandaşları ile konuşma izni verilmeyen bir cumhurbaşkanına ahahahah
daha önce böyle bir rezillik yaşatılmadi bu ülkeye
Evet nerden nereye Almanya da kendi vatandaşları ile konuşma izni verilmeyen bir cumhurbaşkanına ahahahahdaha önce böyle bir rezillik yaşatılmadi ...
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4 Yanıt Yanıtla +37
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DH Misafiri 2 yıl
Bunu hangi batı ülkesi önemser?
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DH Misafiri 2 yıl
yerinde bir karar.o ülkeler zaten gereken payı karşılar. ama, bu ülkemize ağaçlandırma vs olarak geri dönecekse yanlış bir adım olacaktır.
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Guest-9D2914531 2 yıl
Akpliler, önceki hükumetler IMFden para dilenmişti diyordu. Biz de simdi Paris Iklim Antlasmasindan mi dileniyoruz
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WarSaw 2 yıl
ne cumhurbaşkanı artık güncellendi o title
akp genel başkanı 1.saray başkanı ;)
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dunerunner 2 yıl
tbr bütün klişe argümaları bir araya getrmişsin petrol varmış da çıkaramıyormuşuz falan filan...
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fthkn 2 yıl
Türkiye kendini gerçekten nimetten mi sayıyor bu konularda? Ne tür sanayisi varmış ki iklim anlaşmasına imza atmış. Türkiye şanslıysa iyi bir tarım ülkesi olabilirdi ama görüldüğü kadarıyla bütün tarım ürünlerini ithal ediyor. Yazık gerçekten. Türkiye şanslıysa sıradan bir ülke olma şansını kullanır. Endüstri canavarı olma hayalleri sadece bozuk para gibi harcanmasına neden oluyor. Son yüzyılda sdece bunu gördük. 1923 yılında modern argümanları hedef alarak kurulmuş bir ülke olarak ne kadar kandırıldığını ve sömürüldüğünü görmemek sadece cehalettir. Cehalet bir tür körlüktür. Bakar körlüktür. Tek farkımız savunma anlamında örgütlenmeyi biliyor olmamızdır. Yani yeraltı kaynakları sömürülmemiş tek dünya ülkesiyiz. Hindistan ya da Güney Afrika gibi değiliz. Çok büyük petrol rezervlerimiz var ancak ne bizim kullanmamıza izin veriyorlar ne de kendileri sömürmek için cüret edebiliyorlar. Askerlik olmasa o da olurdu. Türkiye'nin övünebileceği tek konu bağımsızlığıydı. Atatürk'ün kurduğu bir bağımsızlık. Son gelişmelerle Katarlılara peşkeş çekilen orman alanlarını duyunca bunun da yok olduğunu artık görebiliyorum.
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xastxast 2 yıl
Dünya ekonomisindeki büyüme ve paranın az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere daha fazla girmesinden oluşan büyümeyi bir partinin başarısı olarak sunmaya çalışmaktan vazgeçin.Türkiye her alanda kan kaybediyor 2002 ve 2017 arasındaki değerler negatif.Türkiye 2002 de dünyanın 15. büyük ekonomisi iken şuanda 18. Ecevit ise o fotoğraflar çekildiğinde hasta bir adamdı.Yardımcısının yanındada öyle duruyordu .O kadar zavallısınızki bundanda bir pay çıkarmaya çalıiıyorsunuz.
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BekirHan 2 yıl
Hala konu içeriğinden alakasız şuradan buraya geldik paylaşımları yapılıyor. İçeriği okudun mu arkadaşım sen? Ne diyor bu haber neyi anlatıyor fikrin var mı?
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noahford 2 yıl
Avrupalılar çıkarları doğrultusunda bize hem gelişmiş ülke diyor hem de gelişmekte olan ama böyle bir durumda gelişmekte olan bizim işimize geliyor umarım kazanan biz oluruz.
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Kerim5100 2 yıl
Desenize yeni vergiler yolda...
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