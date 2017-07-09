Türkiye, Paris İklim Anlaşması'ndan çekilebilir: Cumhurbaşkanı'ndan açıklama

Amerika Birleşik Devletleri başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz ay açıkladığı Paris anlaşmasından çekilme kararı hatırlayacağınız üzere tüm dünyada büyük yankı uyandırmıştı. ABD'nin aldığı bu kararın ardından diğer ülkelerin nasıl tepkiler vereceği konuşulurken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün G20 toplantısında yaptığı bir konuşma sırasında konuyla ilgili bazı ilginç açıklamalarda bulundu.



Paris anlaşmaları dahilinde Türkiye'ye bazı sözler verildiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, henüz bu sözlerin yerine getirilmediğini belirtiyor. Eski Fransa başkanı François Hollande ile yapılan görüşmeler sonrasında Türkiye'nin anlaşmada gelişmiş ülkeler sınıfında değil, gelişmekte olan ülkeler sınıfında değerlendirileceği yönünde bir söz aldıklarını ifade eden Erdoğan, bu sözlerin karşılanmaması halinde anlaşmanın parlementodan geçmeyeceğini söylüyor.



Türkiye'nin gelişmekte olan ülkeler arasında değerlendirilmesi, Yeşil İklim Fonu'ndan yardım alacağı anlamına geliyor. Gelişmiş bir ülke olarak değerlendirilmemiz ise tam tersi, yani Yeşil İklim Fonu'na yardım etmemizi gerektiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, anlaşmanın meclisten geçmesi için, oluşturulacak olan bu Yeşil İklim Fonu'ndan Türkiye'nin alacağı payın garantilenmesini istiyor.



Türkiye geçtiğimiz yıl Nisan ayında Paris İklim Anlaşması'nı imzalamış ancak anlaşmanın meclisteki onay süreci henüz tamamlanmamıştı. Dolayısıyla Paris anlaşmasında henüz resmi bir taraf durumunda değiliz. Anlaşmanın parlementodan geçmemesi halinde ABD'nin ardından bir G20 ülkesi daha Paris anlaşmasından çekilebilir.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının tam hali şu şekilde:



"İklim ve enerji ile alakalı olarak bu konuda da burada onu açıkça söylemek durumundayım, özellikle müzakerelerin yapıldığı dönemde imzayı attık fakat dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Hollande'ın bize vermiş olduğu bir söz vardı. Bu söz, bizi gelişmiş ülkeler sınıfında değil, gelişmekte olan ülkeler sınıfında olduğumuz için oradaki mali yaptırımların karşılanacağı taahhüdünde bulundular. Bizler de dedik ki 'Eğer bu gerçekleştirilirse parlamentodan geçer, aksi takdirde bu, parlamentodan geçmez.' Nitekim şu anda henüz parlamentodan geçmemiştir, dolayısıyla Amerika'nın attığı bu adımdan sonra bizim de durduğumuz konum şu anda parlamentodan geçmemesi istikametindedir. Bunu da özellikle ifade etmek isterim."

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