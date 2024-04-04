Küresel emisyonların yüzde 80'inden 57 şirket sorumlu

Fosil yakıt şirketleri üretimlerini arttırdı
Rapora göre, çoğu fosil yakıt şirketi, Paris Anlaşması'ndan sonraki 7 yılda, Anlaşma'nın kabulünden önceki 7 yıla kıyasla daha fazla fosil yakıt üretti. Carbon Majors Veritabanındaki 100 devlet ve yatırımcı mülkiyetindeki şirketten 58'i, o zamandan bu yana karbon salınımını arttırdı. Uluslararası Enerji Ajansı, kömür tüketiminin son 7 yılda yüzde 8 artarak 8,3 milyar tona yükselerek rekor seviyeye çıktığını belirtmişti.
Stand.earth Uluslararası Program Direktörü ve Fosil Yakıtların Yayılmasını Önleme Anlaşması Başkanı Tzeporah Berman konuyla ilgili, "Bu şirketler, sorunu inkar ederken, iklim politikasını geciktirip engellerken milyarlarca dolar kar elde ettiler. Sürdürülebilir bir çözümün parçası olma konusundaki reklam kampanyalarına milyonlar harcıyorlar ve bir yandan da daha fazla fosil yakıt çıkarımına yatırım yapmaya devam ediyorlar." açıklamasında bulundu.
Berman, hükümetlerin bu şirketlere karşı harekete geçmesi gerektiğini ve fosil yakıt kullanımını azaltmak için Fosil Yakıt Anlaşması yoluyla yeni bir uluslararası işbirliğine ihtiyaç olduğunu vurguladı.Kaynakça https://www.engadget.com/only-57-companies-produced-80-percent-of-global-carbon-dioxide-130752291.html?src=rss https://carbonmajors.org/briefing/The-Carbon-Majors-Database-26913 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...