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    Anlık Bildirim

    Küresel emisyonların yüzde 80'inden 57 şirket sorumlu

    2016 ile 2022 arasındaki küresel karbondioksit emisyonlarının yüzde 80'inden yalnızca 57 şirketin sorumlu olduğu ortaya çıktı. Ayrıca fosil yakıt şirketlerinin emisyonlarını arttırdığı belirlendi.
    Küresel emisyonların yüzde 80'inden 57 şirket sorumlu Tam Boyutta Gör
    Düşünce kuruluşu Carbon Majors, küresel karbondioksit emisyonlarına yönelik yeni rapor yayınladı. Kuruluşun raporuna göre, 2016 ile 2022 arasındaki küresel karbondioksit emisyonlarının yüzde 80'inden yalnızca 57 şirketin sorumlu olduğu ortaya çıktı.

    Fosil yakıt şirketleri üretimlerini arttırdı

    Rapora göre, çoğu fosil yakıt şirketi, Paris Anlaşması'ndan sonraki 7 yılda, Anlaşma'nın kabulünden önceki 7 yıla kıyasla daha fazla fosil yakıt üretti. Carbon Majors Veritabanındaki 100 devlet ve yatırımcı mülkiyetindeki şirketten 58'i, o zamandan bu yana karbon salınımını arttırdı. Uluslararası Enerji Ajansı, kömür tüketiminin son 7 yılda yüzde 8 artarak 8,3 milyar tona yükselerek rekor seviyeye çıktığını belirtmişti.

    Küresel emisyonların yüzde 80'inden 57 şirket sorumlu Tam Boyutta Gör
    Rapora göre yatırımcıların sahip olduğu ilk 5 şirket, Chevron, ExxonMobil, BP, Shell ve ConocoPhillips, tarihsel fosil yakıt ve çimento CO2 emisyonlarının %11,1'inden sorumlu. En büyük 5 devlet şirketi olan Saudi Aramco, Gazprom, National Iranian Oil Company, Coal India ve Pemex ise tarihsel fosil yakıt ve çimento CO2 emisyonlarının %10,9'unu üretmiş durumdalar.

    Stand.earth Uluslararası Program Direktörü ve Fosil Yakıtların Yayılmasını Önleme Anlaşması Başkanı Tzeporah Berman konuyla ilgili, "Bu şirketler, sorunu inkar ederken, iklim politikasını geciktirip engellerken milyarlarca dolar kar elde ettiler. Sürdürülebilir bir çözümün parçası olma konusundaki reklam kampanyalarına milyonlar harcıyorlar ve bir yandan da daha fazla fosil yakıt çıkarımına yatırım yapmaya devam ediyorlar." açıklamasında bulundu.

    Berman, hükümetlerin bu şirketlere karşı harekete geçmesi gerektiğini ve fosil yakıt kullanımını azaltmak için Fosil Yakıt Anlaşması yoluyla yeni bir uluslararası işbirliğine ihtiyaç olduğunu vurguladı.

    Kaynakça https://www.engadget.com/only-57-companies-produced-80-percent-of-global-carbon-dioxide-130752291.html?src=rss https://carbonmajors.org/briefing/The-Carbon-Majors-Database-26913
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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