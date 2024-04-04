Tam Boyutta Gör Düşünce kuruluşu Carbon Majors, küresel karbondioksit emisyonlarına yönelik yeni rapor yayınladı. Kuruluşun raporuna göre, 2016 ile 2022 arasındaki küresel karbondioksit emisyonlarının yüzde 80'inden yalnızca 57 şirketin sorumlu olduğu ortaya çıktı.

Fosil yakıt şirketleri üretimlerini arttırdı

Rapora göre, çoğu fosil yakıt şirketi, Paris Anlaşması'ndan sonraki 7 yılda, Anlaşma'nın kabulünden önceki 7 yıla kıyasla daha fazla fosil yakıt üretti. Carbon Majors Veritabanındaki 100 devlet ve yatırımcı mülkiyetindeki şirketten 58'i, o zamandan bu yana karbon salınımını arttırdı. Uluslararası Enerji Ajansı, kömür tüketiminin son 7 yılda yüzde 8 artarak 8,3 milyar tona yükselerek rekor seviyeye çıktığını belirtmişti.

Tam Boyutta Gör Rapora göre yatırımcıların sahip olduğu ilk 5 şirket, Chevron, ExxonMobil, BP, Shell ve ConocoPhillips, tarihsel fosil yakıt ve çimento CO2 emisyonlarının %11,1'inden sorumlu. En büyük 5 devlet şirketi olan Saudi Aramco, Gazprom, National Iranian Oil Company, Coal India ve Pemex ise tarihsel fosil yakıt ve çimento CO2 emisyonlarının %10,9'unu üretmiş durumdalar.

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Stand.earth Uluslararası Program Direktörü ve Fosil Yakıtların Yayılmasını Önleme Anlaşması Başkanı Tzeporah Berman konuyla ilgili, "Bu şirketler, sorunu inkar ederken, iklim politikasını geciktirip engellerken milyarlarca dolar kar elde ettiler. Sürdürülebilir bir çözümün parçası olma konusundaki reklam kampanyalarına milyonlar harcıyorlar ve bir yandan da daha fazla fosil yakıt çıkarımına yatırım yapmaya devam ediyorlar." açıklamasında bulundu.

Berman, hükümetlerin bu şirketlere karşı harekete geçmesi gerektiğini ve fosil yakıt kullanımını azaltmak için Fosil Yakıt Anlaşması yoluyla yeni bir uluslararası işbirliğine ihtiyaç olduğunu vurguladı.

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Küresel emisyonların yüzde 80'inden 57 şirket sorumlu