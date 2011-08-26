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Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Türkiye bilgisayar pazarında 2. çeyreğin en hızlı büyüyen ismi Asus oldu

7 yıl
4,3b
1
50
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Piyasa analizleri yapan bağımsız araştırma kuruluşlarından IDC'nin Türkiye pazarı için hazırladığı rapora göre Asus, ikinci çeyrekte ülkemizde en hızlı büyüyen bilgisayar üreticisi oldu. %16.50 pazar payı ile HP'nin lider olduğu listede Asus, geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla %216,50 gibi agresif bir büyüme oranı ile %11,40 pazar payına ulaşarak Casper'ın önünde ikinci sıraya yerleşmiş durumda.
IDC'nin hazırladığı rapora göre HP ve Asus'un ardından sırasıyla Casper, Samsung ve Lenovo geliyor. Casper'a ek olarak yerel üreticilerden Exper ve Arçelik te ilk 10'da yer alırken, dünyanın en büyük 3. büyük bilgisayar üreticisi olan Acer'ın ise ikinci çeyrek satış rakamlarına göre Türkiye'de ilk 10 içerisine giremediği görülüyor.

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umutarslan.com 7 yıl en beğenilen
casperi geçtiyse iyi :D bilgisayarcıda çalışıyorum geçen ay bi adam geldi monitör için vga kablosu istiyor verdim bi tane kablo adam markası ne bunun diye sordu.Abi diyorum marka yok oem bunlar.Casper yokmu iyisinden ver bana uğraşmiyim bi daha dedi :D direk yolladım başka dükkanlara..
casperi geçtiyse iyi :D bilgisayarcıda çalışıyorum geçen ay bi adam geldi monitör için vga kablosu istiyor verdim bi tane kablo adam markası ne bunun diye sordu...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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Profes07sional 7 yıl
Arcelik Aceri nasil geciyor ya
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veto1214 7 yıl Profes07sional
Profes07sional

Arcelik Aceri nasil geciyor ya


arcelik notebook uretiyomu
Harbi Uretiyo
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OvernightSensation 7 yıl
veto1214
OvernightSensation
veto1214
OvernightSensation Asus n61ja240dv çok nadir oyun oynarım kasa komple garanti de değişti 30 cmden düştü ekran kapakları çıktı multitouchu bozuldu (mouse kullanıyordum) 2 klavye tuşu koptu ve bu olanları 2 3 tanesi arkadaşlarıma da oldu ya herneyse arkadaşlar benim görüşüm sizinle aynı diyorum Donanım olarak Asus ama kalite olarak ısınamadım.
o model de sorun vardır benim dun 1mden dustu hocam(1m-70arassı bi yerden olcmedim)Isanamadıysan birşey Demem Ama ASUS DİYE KONSUNCA HER MODELİ KOTULUON
haklısınız hocam donanımsal olarak muhteşem performans aldığımda en iyi mobility ekran kartı vardı 5730 ama nedense kalite olarak şanssız çıktım.
Hocam olabilyor Orn hp compaqlar Kaliteli idi şimdi o kaliteyi pavillonda bulamaıorsungeçmişolsun

Teşekkürler dostum ama artık bütün şirketler çine sarınca mecburen yine kalite düşüyor dediğin gibi.
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aslanemre58 7 yıl
HP Compaq'lar, HP'nin en alt segment cihazlarıdır
Pavilion ile Compaq arasında çok fark var.Gerçi artık Compaq'lar G serisi oldu
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OvernightSensation 7 yıl
veto1214
OvernightSensation Asus n61ja240dv çok nadir oyun oynarım kasa komple garanti de değişti 30 cmden düştü ekran kapakları çıktı multitouchu bozuldu (mouse kullanıyordum) 2 klavye tuşu koptu ve bu olanları 2 3 tanesi arkadaşlarıma da oldu ya herneyse arkadaşlar benim görüşüm sizinle aynı diyorum Donanım olarak Asus ama kalite olarak ısınamadım.
o model de sorun vardır benim dun 1mden dustu hocam(1m-70arassı bi yerden olcmedim)Isanamadıysan birşey Demem Ama ASUS DİYE KONSUNCA HER MODELİ KOTULUON

haklısınız hocam donanımsal olarak muhteşem performans aldığımda en iyi mobility ekran kartı vardı 5730 ama nedense kalite olarak şanssız çıktım.
1 Yanıt Yanıtla
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veto1214 7 yıl OvernightSensation
OvernightSensation

veto1214

OvernightSensation Asus n61ja240dv çok nadir oyun oynarım kasa komple garanti de değişti 30 cmden düştü ekran kapakları çıktı multitouchu bozuldu (mouse kullanıyordum) 2 klavye tuşu koptu ve bu olanları 2 3 tanesi arkadaşlarıma da oldu ya herneyse arkadaşlar benim görüşüm sizinle aynı diyorum Donanım olarak Asus ama kalite olarak ısınamadım.
o model de sorun vardır benim dun 1mden dustu hocam(1m-70arassı bi yerden olcmedim)Isanamadıysan birşey Demem Ama ASUS DİYE KONSUNCA HER MODELİ KOTULUON


haklısınız hocam donanımsal olarak muhteşem performans aldığımda en iyi mobility ekran kartı vardı 5730 ama nedense kalite olarak şanssız çıktım.


Hocam olabilyor Orn hp compaqlar Kaliteli idi şimdi o kaliteyi pavillonda bulamaıorsungeçmişolsun
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OvernightSensation 7 yıl
Asus n61ja240dv çok nadir oyun oynarım kasa komple garanti de değişti 30 cmden düştü ekran kapakları çıktı multitouchu bozuldu (mouse kullanıyordum) 2 klavye tuşu koptu ve bu olanları 2 3 tanesi arkadaşlarıma da oldu ya herneyse arkadaşlar benim görüşüm sizinle aynı diyorum Donanım olarak Asus ama kalite olarak ısınamadım.
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veto1214 7 yıl

OvernightSensation

Asus n61ja240dv çok nadir oyun oynarım kasa komple garanti de değişti 30 cmden düştü ekran kapakları çıktı multitouchu bozuldu (mouse kullanıyordum) 2 klavye tuşu koptu ve bu olanları 2 3 tanesi arkadaşlarıma da oldu ya herneyse arkadaşlar benim görüşüm sizinle aynı diyorum Donanım olarak Asus ama kalite olarak ısınamadım.


o model de sorun vardır benim dun 1mden dustu hocam(1m-70arassı bi yerden olcmedim)Isanamadıysan birşey Demem Ama ASUS DİYE KONSUNCA HER MODELİ KOTULUON
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umtyilmz 7 yıl
Sony Vaio ve Apple çok mu az satıyor acaba ülkemizde?
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TeKNoYDN 7 yıl
asus benim için ideal
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OvernightSensation 7 yıl
veto1214
OvernightSensation
veto1214
OvernightSensation
sugar_klavyeci İçlerinde Delli tek geçerim. Hiçbiri kalite konusunda Delle aşık atamaz.
dış malzeme olarak en kalitelisi dell doğrudur ama donanım olarak en iyisini asus üretir ben genelde donanıma daha çok önem verdiğim için asustan yana kullanıyorum ama dış malzemesi gerçekten çok kötü aynı modelden 4 tane arkadaşımda var aynı yeri çatlak laptopların. Kısacası Donanımda ASUS kalite de Dell.
asus kalitede kotumu




hocam Bence çok kaliteli diğer modeleri bilmemde asus k533svdell insiprionlardan daha kaliteli Bence Pazarda 1.ci asus 2.Lenovo 3.Dell 4.HP Olmalı
bende asusun birçok modelini kullandım donanım olarak performans olarak süper ama dış malzemesini sakın bana karşı övmeyin asusu çok kullanan bilir performansda 1 numara ama kalitede kötüdür
hocam kalitede kotumudr











diğer modelri bilmem ama sus k53sv Çok kaliteli hocam..Ayrıca Kalitesizmi Phhhhhh Hocam yıl 2011Amd De ısınıo dimi

tamam kardeşim kötü değil ben sallıyorum hatta laptobumu bilerek catlattım bilerek yanlarına koruyucu bant yaptım. forumdan soğudum yahu.
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veto1214 7 yıl

OvernightSensation

veto1214

OvernightSensation
veto1214
OvernightSensation
sugar_klavyeci İçlerinde Delli tek geçerim. Hiçbiri kalite konusunda Delle aşık atamaz.
dış malzeme olarak en kalitelisi dell doğrudur ama donanım olarak en iyisini asus üretir ben genelde donanıma daha çok önem verdiğim için asustan yana kullanıyorum ama dış malzemesi gerçekten çok kötü aynı modelden 4 tane arkadaşımda var aynı yeri çatlak laptopların. Kısacası Donanımda ASUS kalite de Dell.
asus kalitede kotumu




hocam Bence çok kaliteli diğer modeleri bilmemde asus k533svdell insiprionlardan daha kaliteli Bence Pazarda 1.ci asus 2.Lenovo 3.Dell 4.HP Olmalı
bende asusun birçok modelini kullandım donanım olarak performans olarak süper ama dış malzemesini sakın bana karşı övmeyin asusu çok kullanan bilir performansda 1 numara ama kalitede kötüdür
hocam kalitede kotumudr











diğer modelri bilmem ama sus k53sv Çok kaliteli hocam..Ayrıca Kalitesizmi Phhhhhh Hocam yıl 2011Amd De ısınıo dimi


tamam kardeşim kötü değil ben sallıyorum hatta laptobumu bilerek catlattım bilerek yanlarına koruyucu bant yaptım. forumdan soğudum yahu.



Modelinizin adı nedir
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veto1214 7 yıl

OvernightSensation

veto1214

OvernightSensation
veto1214
OvernightSensation
sugar_klavyeci İçlerinde Delli tek geçerim. Hiçbiri kalite konusunda Delle aşık atamaz.
dış malzeme olarak en kalitelisi dell doğrudur ama donanım olarak en iyisini asus üretir ben genelde donanıma daha çok önem verdiğim için asustan yana kullanıyorum ama dış malzemesi gerçekten çok kötü aynı modelden 4 tane arkadaşımda var aynı yeri çatlak laptopların. Kısacası Donanımda ASUS kalite de Dell.
asus kalitede kotumu




hocam Bence çok kaliteli diğer modeleri bilmemde asus k533svdell insiprionlardan daha kaliteli Bence Pazarda 1.ci asus 2.Lenovo 3.Dell 4.HP Olmalı
bende asusun birçok modelini kullandım donanım olarak performans olarak süper ama dış malzemesini sakın bana karşı övmeyin asusu çok kullanan bilir performansda 1 numara ama kalitede kötüdür
hocam kalitede kotumudr











diğer modelri bilmem ama sus k53sv Çok kaliteli hocam..Ayrıca Kalitesizmi Phhhhhh Hocam yıl 2011Amd De ısınıo dimi


tamam kardeşim kötü değil ben sallıyorum hatta laptobumu bilerek catlattım bilerek yanlarına koruyucu bant yaptım. forumdan soğudum yahu.



Modelinizin adı nedir yarıcapiyasada en az bozulan En az sınınan Urunler asusdan çıkyiyor Benimde asusum var Sapasağlam 1metreden dustu hocam
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umutarslan.com 7 yıl
asusa laf ettirmem :D bana her şartta hizmet edebiliyor.üstelik içinde çeşitli bölmeler var ister süs havuzu ister telefon cüzdan koyma yeri olarak kullan :D
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


fotoğraf dandik iphone 3g ile çekilmiştir
1 Yanıt Yanıtla +1
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Judgement13 7 yıl umutarslan.com
umutarslan.com

asusa laf ettirmem :D bana her şartta hizmet edebiliyor.üstelik içinde çeşitli bölmeler var ister süs havuzu ister telefon cüzdan koyma yeri olarak kullan :D
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


fotoğraf dandik iphone 3g ile çekilmiştir



asus çok amaçlı ürünler yapıyor demek ki
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OvernightSensation 7 yıl
veto1214
OvernightSensation
sugar_klavyeci İçlerinde Delli tek geçerim. Hiçbiri kalite konusunda Delle aşık atamaz.
dış malzeme olarak en kalitelisi dell doğrudur ama donanım olarak en iyisini asus üretir ben genelde donanıma daha çok önem verdiğim için asustan yana kullanıyorum ama dış malzemesi gerçekten çok kötü aynı modelden 4 tane arkadaşımda var aynı yeri çatlak laptopların. Kısacası Donanımda ASUS kalite de Dell.
asus kalitede kotumu




hocam Bence çok kaliteli diğer modeleri bilmemde asus k533svdell insiprionlardan daha kaliteli Bence Pazarda 1.ci asus 2.Lenovo 3.Dell 4.HP Olmalı

bende asusun birçok modelini kullandım donanım olarak performans olarak süper ama dış malzemesini sakın bana karşı övmeyin asusu çok kullanan bilir performansda 1 numara ama kalitede kötüdür
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veto1214 7 yıl

OvernightSensation

veto1214

OvernightSensation
sugar_klavyeci İçlerinde Delli tek geçerim. Hiçbiri kalite konusunda Delle aşık atamaz.
dış malzeme olarak en kalitelisi dell doğrudur ama donanım olarak en iyisini asus üretir ben genelde donanıma daha çok önem verdiğim için asustan yana kullanıyorum ama dış malzemesi gerçekten çok kötü aynı modelden 4 tane arkadaşımda var aynı yeri çatlak laptopların. Kısacası Donanımda ASUS kalite de Dell.
asus kalitede kotumu




hocam Bence çok kaliteli diğer modeleri bilmemde asus k533svdell insiprionlardan daha kaliteli Bence Pazarda 1.ci asus 2.Lenovo 3.Dell 4.HP Olmalı


bende asusun birçok modelini kullandım donanım olarak performans olarak süper ama dış malzemesini sakın bana karşı övmeyin asusu çok kullanan bilir performansda 1 numara ama kalitede kötüdür



hocam kalitede kotumudr











diğer modelri bilmem ama sus k53sv Çok kaliteli hocam..Ayrıca Kalitesizmi Phhhhhh Hocam yıl 2011Amd De ısınıo dimi
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Stanislas Xavier 7 yıl
LENOVO thinkpad serisi benim için en iyi dizüstülerin olduğu seridir...Alternatif olarak ta Asus ama kalite konusunda Lenovoya daha çok güvenirim...
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agonim1453 7 yıl
geçen ay bende asus pc aldım ve gerçekten adamlar hak ediyor işçilik hp ve dell den kat ve kat iyi
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