Türkiye bilgisayar pazarında 2. çeyreğin en hızlı büyüyen ismi Asus oldu

Piyasa analizleri yapan bağımsız araştırma kuruluşlarından IDC'nin Türkiye pazarı için hazırladığı rapora göre Asus, ikinci çeyrekte ülkemizde en hızlı büyüyen bilgisayar üreticisi oldu. %16.50 pazar payı ile HP'nin lider olduğu listede Asus, geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla %216,50 gibi agresif bir büyüme oranı ile %11,40 pazar payına ulaşarak Casper'ın önünde ikinci sıraya yerleşmiş durumda.

IDC'nin hazırladığı rapora göre HP ve Asus'un ardından sırasıyla Casper, Samsung ve Lenovo geliyor. Casper'a ek olarak yerel üreticilerden Exper ve Arçelik te ilk 10'da yer alırken, dünyanın en büyük 3. büyük bilgisayar üreticisi olan Acer'ın ise ikinci çeyrek satış rakamlarına göre Türkiye'de ilk 10 içerisine giremediği görülüyor.