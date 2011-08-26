Türkiye bilgisayar pazarında 2. çeyreğin en hızlı büyüyen ismi Asus oldu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Piyasa analizleri yapan bağımsız araştırma kuruluşlarından IDC'nin Türkiye pazarı için hazırladığı rapora göre Asus, ikinci çeyrekte ülkemizde en hızlı büyüyen bilgisayar üreticisi oldu. %16.50 pazar payı ile HP'nin lider olduğu listede Asus, geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla %216,50 gibi agresif bir büyüme oranı ile %11,40 pazar payına ulaşarak Casper'ın önünde ikinci sıraya yerleşmiş durumda.
IDC'nin hazırladığı rapora göre HP ve Asus'un ardından sırasıyla Casper, Samsung ve Lenovo geliyor. Casper'a ek olarak yerel üreticilerden Exper ve Arçelik te ilk 10'da yer alırken, dünyanın en büyük 3. büyük bilgisayar üreticisi olan Acer'ın ise ikinci çeyrek satış rakamlarına göre Türkiye'de ilk 10 içerisine giremediği görülüyor.
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arcelik notebook uretiyomu Harbi Uretiyo
Teşekkürler dostum ama artık bütün şirketler çine sarınca mecburen yine kalite düşüyor dediğin gibi.
Pavilion ile Compaq arasında çok fark var.Gerçi artık Compaq'lar G serisi oldu
haklısınız hocam donanımsal olarak muhteşem performans aldığımda en iyi mobility ekran kartı vardı 5730 ama nedense kalite olarak şanssız çıktım.
Hocam olabilyor Orn hp compaqlar Kaliteli idi şimdi o kaliteyi pavillonda bulamaıorsungeçmişolsun
o model de sorun vardır benim dun 1mden dustu hocam(1m-70arassı bi yerden olcmedim)Isanamadıysan birşey Demem Ama ASUS DİYE KONSUNCA HER MODELİ KOTULUON
tamam kardeşim kötü değil ben sallıyorum hatta laptobumu bilerek catlattım bilerek yanlarına koruyucu bant yaptım. forumdan soğudum yahu.
Modelinizin adı nedir
Modelinizin adı nedir yarıcapiyasada en az bozulan En az sınınan Urunler asusdan çıkyiyor Benimde asusum var Sapasağlam 1metreden dustu hocam
fotoğraf dandik iphone 3g ile çekilmiştir
asus çok amaçlı ürünler yapıyor demek ki
bende asusun birçok modelini kullandım donanım olarak performans olarak süper ama dış malzemesini sakın bana karşı övmeyin asusu çok kullanan bilir performansda 1 numara ama kalitede kötüdür
hocam kalitede kotumudr diğer modelri bilmem ama sus k53sv Çok kaliteli hocam..Ayrıca Kalitesizmi Phhhhhh Hocam yıl 2011Amd De ısınıo dimi
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