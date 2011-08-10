Türkiye yeni büyük yatırım alanı olma yolunda mı gidiyor?

Her yıl artan genç ve dinamik nüfusuyla Türkiye artık yatırımcıların da ilgisini çekmeye başladı. Ve bu alanda ne Çin ne de Hindistan listenin ilk sırasında. Listenin ilk sırası Türkiye’ye ait.





Google, Amazon, Twitter ve Zynga gibi dev şirketlere yaptığı yatırımlarla adını duyuran Kleiner Perkins Caufield & Byers yatırım şirketi Türkiye’deki ilk yatırımını yaptı.





Yatırımı hak eden şirket Trendyol.com. Şirket İstanbul kaynaklı bir e-ticaret sitesi. ABD’de yayın yapan Gilt, Rue La La ve ideeli’ye çok benzeyen Trendyol, satış bitmeden veya stok tükenmeden ilandaki çok ucuz tekstil ürünlerinin kısa süre içerisinde satın alınması esasına dayanıyor.





Trendyol, Kleiner Perkins ve Tiger Global ortaklığından 26 milyon dolar yatırım almaya hak kazandı.





Firmanın kurucusu Harvard İş Okulu’ndan mezun olan 29 yaşındaki Demet Mutlu. Firma hali hazırda 350 çalışanı ile hizmet veriyor.





Kleiner ortağı Aileen Lee zorlu bir ica çalışması yaptıklarını, firmanın fenomen büyümesi ve Türkiye’nin ilgi çeken pazar büyüme oranının yatırıma yön verdiğini belirtti.





Türkiye’nin bazı özellikleri:





- 35 milyon internet kullanıcısı ile Avrupa’da üçüncü,

- Sosyal açıdan da büyüyen bir ülke. Facebook’u en çok kullanan beşinci ülke, Twitter’ı sekizinci ve FriendFeed’i birinci kullanıyor.

- Ülkede büyük bir kredi kartı kullanım oranı var. Nüfusun yüzde 60’ı yani 46 milyonu kredi kartı kullanıyor.





Kuruluşundan bu yana geçen 16 ayda 4 milyon üye kazanan Trendyol internet nüfusunun 9'da 1’ine sahip durumda.





Lee, Trendyol’un büyük gelişme kaydeden Silikon Vadisi girişimlerine oldukça benzediğini belirtiyor. Müşteri haklarına inanılmaz derecede bağımlı olan Trendyol, iyi bir markayı neyin yarattığını çok iyi biliyor. Trendyol sosyal medyayı da çok iyi kullanıyor. Facebook sayfasından da sipariş verilebiliyor.





Site hali hazırda 50 milyon dolarlık bir gelir elde etmiş durumda. Bu yatırım sitenin müşteri hizmetlerini geliştirmesi, üyelik kapsamını genişletmesi ve yeni coğrafyalara açılması için kullanılacak.





(AllThingsD-Tricia Duryee’den çevrilmiştir)