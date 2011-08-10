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Türkiye yeni büyük yatırım alanı olma yolunda mı gidiyor?

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Her yıl artan genç ve dinamik nüfusuyla Türkiye artık yatırımcıların da ilgisini çekmeye başladı. Ve bu alanda ne Çin ne de Hindistan listenin ilk sırasında. Listenin ilk sırası Türkiye’ye ait.

Google, Amazon, Twitter ve Zynga gibi dev şirketlere yaptığı yatırımlarla adını duyuran Kleiner Perkins Caufield & Byers yatırım şirketi Türkiye’deki ilk yatırımını yaptı.

Yatırımı hak eden şirket Trendyol.com. Şirket İstanbul kaynaklı bir e-ticaret sitesi. ABD’de yayın yapan Gilt, Rue La La ve ideeli’ye çok benzeyen Trendyol, satış bitmeden veya stok tükenmeden ilandaki çok ucuz tekstil ürünlerinin kısa süre içerisinde satın alınması esasına dayanıyor.

Trendyol, Kleiner Perkins ve Tiger Global ortaklığından 26 milyon dolar yatırım almaya hak kazandı. 

Firmanın kurucusu Harvard İş Okulu’ndan mezun olan 29 yaşındaki Demet Mutlu. Firma hali hazırda 350 çalışanı ile hizmet veriyor.

Kleiner ortağı Aileen Lee zorlu bir ica çalışması yaptıklarını, firmanın fenomen büyümesi ve Türkiye’nin ilgi çeken pazar büyüme oranının yatırıma yön verdiğini belirtti.

Türkiye’nin bazı özellikleri:

- 35 milyon internet kullanıcısı ile Avrupa’da üçüncü,
- Sosyal açıdan da büyüyen bir ülke. Facebook’u en çok kullanan beşinci ülke, Twitter’ı sekizinci ve FriendFeed’i birinci kullanıyor.
- Ülkede büyük bir kredi kartı kullanım oranı var. Nüfusun yüzde 60’ı yani 46 milyonu kredi kartı kullanıyor. 

Kuruluşundan bu yana geçen 16 ayda 4 milyon üye kazanan Trendyol internet nüfusunun 9'da 1’ine sahip durumda.

Lee, Trendyol’un büyük gelişme kaydeden Silikon Vadisi girişimlerine oldukça benzediğini belirtiyor. Müşteri haklarına inanılmaz derecede bağımlı olan Trendyol, iyi bir markayı neyin yarattığını çok iyi biliyor. Trendyol sosyal medyayı da çok iyi kullanıyor. Facebook sayfasından da sipariş verilebiliyor.

Site hali hazırda 50 milyon dolarlık bir gelir elde etmiş durumda. Bu yatırım sitenin müşteri hizmetlerini geliştirmesi, üyelik kapsamını genişletmesi ve yeni coğrafyalara açılması için kullanılacak.

(AllThingsD-Tricia Duryee’den çevrilmiştir)

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St Batuhan 7 yıl
maliahmet
yaratıcı allah bakın yanlış anlamayın ama her önüne gelen yarattım diyor kafir olursunuz sonra hiç yoktan bi toz tanesi bile yapamassınız

nesin arkadaşım sende nerenden anlıyorsun. saçma sacma atlayipta kasma bir daha kendini, kimsenin kendini eş ya da üstün tutmuyor ama algılama problemi olanlara normal böylesi, derler ya fesat... iste bu o hesap..!
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alpa07 7 yıl
ve dünyada vergi rekotmeni halkıyla da birinci sırada ;)
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emregök 7 yıl
Sık duymaya başlamıştık bile
Bu arada amazon bizede satış yapsın artık
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DH Misafiri 7 yıl
Bunun Harvard yada başka bir okulla ilgisi yok. Amerika'da eğitim alabilecek ekonomik duruma sahip bir aileye sahip olmakla alakası var. Böyle bir oluşumun 29 yaşında başına geçebilmek için odtü'den mezun olmaktan çok maddi destek gerekiyor malesef... Üniversitelerimizin eğitim seviyesi yeterli. Problem yatırım yapabilecek paraya sahip kişilerin olmaması, olanlarında teknoloji alanları yerine çikolata fabrikaları kurmalarıdır. Risksiz mis gibi para kazanmak varken neden rekabete gireceksin ki... Saygılar...
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Neyıh 7 yıl
Amazon neden halan yatırım yapmıyor, adamlar hala e book ürünlerinin satışını türkiyede sağlamıyor
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maliahmet 7 yıl
yaratıcı allah bakın yanlış anlamayın ama her önüne gelen yarattım diyor kafir olursunuz sonra hiç yoktan bi toz tanesi bile yapamassınız
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ssbrc 7 yıl maliahmet
maliahmet

yaratıcı allah bakın yanlış anlamayın ama her önüne gelen yarattım diyor kafir olursunuz sonra hiç yoktan bi toz tanesi bile yapamassınız


Ya şimdi bunun ne alakası var konuyla.Git bu şeyleri cemaatindeki cahil adamlara anlatıp kafasını yıka.
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nuricomx 7 yıl
maliahmet
tekstilde kacıncıyız bide onu yazarsanız tekstildede bu ülke ön sıralardaki adamlar buraya yönelmişler

Firmalar tekstile değil markalaşan firmalara yöneliyorlar. Trendyol tekstil haricinde farklı şeylerde satıyor. ve Türkiye'de en başarılı büyüyen şirketlerden birisi oldu, bunu harvard'da okuyan birinin yaratmasıda ilginç tabi, ödtü'den zeki biri çıkıp birşeyleri geliştiremiyor yada duymuyoruz . Bu konudada baya üzülüyorum :(
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maliahmet 7 yıl
tekstilde kacıncıyız bide onu yazarsanız tekstildede bu ülke ön sıralardaki adamlar buraya yönelmişler
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SaatliBomba 7 yıl
gidecek inşallah krizde teğet bile geçmeyecek
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