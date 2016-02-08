Türkiye’de bedava internet dönemi resmen başlıyor

Haber Müdürü
Kasım 2015 genel seçimlerinde AK Parti’nin en çok konuşulan seçim vaatlerinden biri de gençlere ücretsiz internet sunulacağı yönündeki planlamaydı. Başbakan Ahmet Davutoğlu bu konuda gerekli çalışmanın yapıldıktan hemen sonra hayat bulacağını bir çok defa konuşmalarında dile getirmiş, AK Parti’nin de seçim vaatlerinde yazılı olarak yer bulmuştu.
Bu konudaki çalışmalara ilişkin son haber ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu’ndan geldi. Fatih Projesi kapsamında öğrencilere dağıtılan tabletlere rağmen yoksul aile çocuklarının internete erişebilmek için başka mekanlara gitmek zorunda olduğunu ve buralarda bir çok tehlike ve tehditle karşı karşıya kaldıklarını dile getirdi.
Buradan hareketle aktif olarak öğrenim gören yoksul aile çocuklarına ücretsiz olarak internet erişim imkanı sunulacak. Maliyeti bakanlık bütçesinden karşılanacak hizmetten faydalanabilecek aileler de şimdiden yapılan çalışmalar ile belirlenmiş durumda. Şartlar netleştikten sonra başvurular da yapılarak, yoksul aileler ücretsiz internet hizmetinden faydalanabilecek.
Konunun resmiyette nasıl işleyeceğine dair henüz kesinlik kazanmış bir bilgi yok ancak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, projeyi diğer bakanlıklar ile koordineli bir şekilde yürütecek. Gerekli çalışmalar tamamlandıktan sonra da kısa süre içinde internet hizmeti sunulmaya başlanacak.
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Konuyla ilgili tüm bilgiler verdiğim linkteki pdf'te anlatılmış:
bilgitoplumustratejisi.org/...
Pdf'in 116. Sayfasında 33 Numaralı "İnternet Erişiminin Yaygınlaştırılması" başlığında bu konu ile ilgili detaylı bilgi verilmiş. Yazı uzun. O kısmı ekran görüntüsü ile paylaşıyorum:
i.hizliresim.com/...
Tüik verilerine göre internet erişimine sahip olmayan insanlara sebepleri sorulmuş. Yüzde 31.9'u internet ücretlerinin pahalı olmasını gerekçe göstermiş. Başka bir araştırma şirketi bu oranı yüzde 25, ekonomik durumun müsait olmama gerekçesini de yüzde 35 bulmuş. Yani ekonomik sebeple internet bağlatmayanların oranı da bu araştırma şirketinin verilerine göre yüzde 60. Yine OECD araştırmasına göre satınalma gücüne oranla en yüksek internet fiyatları sıralamasında 3. olduğumuz belirtilmiş. Özetle internet pahalı ve "fakir" aileler internete erişemiyor.
Bu gerekçelerin ardından Fatih projesiyle 10.6 milyon tabletin dağıtılacağı bu internet gereksiniminin daha da artacağı belirtilmiş. Bakınız Fatih projesi ne halde: tknlj.com/... (Yazının altında ikinci bir haber var. Ona da bakmanızı tavsiye ederim.)
Tüm bunların ışığında sorulması gereken çok önemli sorular var:
1. Fahiş internet fiyatlarına neden olan kurum kim? BTK niye var? Devlet özel firmaların fiyat politikaları konusunda aciz mi?
2. Tüm iletişim ağını(İnternet ve Telefon) neredeyse(TT'nin yanında küçük ölçekli firmalar var, biliyorum) tek başına kontrol eden Türk Telekom firması niçin satıldı? Ve niye haraç mezat(Türk Telekom'un özelleştirilmesi ayrıca irdelenmesi gereken bir konu)?
3. Tekel oluşmasına neden olan ne? Niye alternatif firmalara imkan sağlanmıyor? (Telkoder konusunu incelemeniz gerek)
Vesayre vesayre. Sorulması gereken başka sorularda vardır muhakkak. Bu işin yalnız "ücretsiz" internet vermekten farklı bir yönü var. Bunu görmek gerek. Devlet eliyle "Güvenli" internet merakı. Bu vahim bir tablo. Her konuda özelleştirmeyi, şahsi mülkiyeti savunan bir iktidarın bu konuda bu kadar yardımsever olmasına şüpheyle yaklaşılmalı.
Yapılan her işi alkış sesleri arasından sıyrılıp, irdelemeli. Zira burada kullanılan paralar, sizlerin, bizlerin vergileri. Başkasının parası değil. Bugün bindiği arabanın, uçağın benzin parası dahi bu halkın ödediği vergilerle karşılanıyor. Her birey ödediği verginin hesabını sormalı. Yapılan her şeye alkış tutmadan önce gerçekten faydalı olup olmadığını sorgulamayabilmeli.
Düzenleme: İmla
Durmak yok, arap sevdasına devam...
Ben ay da 60TL verip, youtube'de HD klibi donarak izleyeceğim, millet bedava kullanacak. İnternet faturamda ki vergileri helal etmiyorum.
Ben 12 senedir düzenli bir gün aksatmadan internet faturası ödedim fahiş fiyatlar ile.
O zaman bana da %75 fatura indirimi yapın, bu hükümet hep oy için fakirleri mi kullanacan ayıptır, rezalettir.