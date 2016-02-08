Türkiye’de bedava internet dönemi resmen başlıyor

Kasım 2015 genel seçimlerinde AK Parti’nin en çok konuşulan seçim vaatlerinden biri de gençlere ücretsiz internet sunulacağı yönündeki planlamaydı. Başbakan Ahmet Davutoğlu bu konuda gerekli çalışmanın yapıldıktan hemen sonra hayat bulacağını bir çok defa konuşmalarında dile getirmiş, AK Parti’nin de seçim vaatlerinde yazılı olarak yer bulmuştu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu konudaki çalışmalara ilişkin son haber ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu’ndan geldi. Fatih Projesi kapsamında öğrencilere dağıtılan tabletlere rağmen yoksul aile çocuklarının internete erişebilmek için başka mekanlara gitmek zorunda olduğunu ve buralarda bir çok tehlike ve tehditle karşı karşıya kaldıklarını dile getirdi.Buradan hareketle aktif olarak öğrenim gören yoksul aile çocuklarına ücretsiz olarak internet erişim imkanı sunulacak. Maliyeti bakanlık bütçesinden karşılanacak hizmetten faydalanabilecek aileler de şimdiden yapılan çalışmalar ile belirlenmiş durumda. Şartlar netleştikten sonra başvurular da yapılarak, yoksul aileler ücretsiz internet hizmetinden faydalanabilecek.Konunun resmiyette nasıl işleyeceğine dair henüz kesinlik kazanmış bir bilgi yok ancak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, projeyi diğer bakanlıklar ile koordineli bir şekilde yürütecek. Gerekli çalışmalar tamamlandıktan sonra da kısa süre içinde internet hizmeti sunulmaya başlanacak.