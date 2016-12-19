Türkiye’de tor ağına erişim engellendi!

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Tor ağı, ülkemizde yasaklanıyor. Bir süredir konuşulan bazı ticari VPN hizmetlerinin kısıtlanması kararının ardından Tor erişiminin de operatörler tarafından kısıtlanmaya başlandığı ortaya çıktı. An itibariyle TOR ağına ve Türkiye’den resmi tor sitesi Kullanıcılara anonim iletişim imkânı sağlayanağı, ülkemizde yasaklanıyor. Bir süredir konuşulan bazı ticarihizmetlerinin kısıtlanması kararının ardından Tor erişiminin de operatörler tarafından kısıtlanmaya başlandığı ortaya çıktı. An itibariyleağına ve Türkiye’den resmi tor sitesi www.torproject.org adresine erişim sağlayamıyorsunuz.

5 Aralık’tan bu yana internet servis sağlayıcılara bazı VPN servislerinin de engellenmesi için yazı gönderildiği söylenmişti ancak an itibariyle bir çok VPN servisinin çalışır durumda olduğunu görüyoruz. Özellikle birçok kullanıcının aktif olarak tercih ettiği Opera VPN, sorunsuz bir şekilde kullanılabiliyor.

Özellikle sosyal ağlardaki kısıtlamaların etkin olarak uygulandığı dönemlerde ülkemizde VPN kullanımının ciddi anlamda yükselişe geçtiğini biliyoruz. Son zamanlarda ise sadece VPN değil TOR ağının Türkiye’den ciddi bir ilgi görmeye başladığı istatistiklere de yansımış durumda. Grafikte de görülebileceği üzere son dönemde Türkiye’den TOR’a bağlanan kullanıcılar ciddi bir artış göstermiş. Yasaklama ile birlikteyse grafik aşağı yönlü bir seyre dönmüş durumda.

Bazı kullanıcılar ise dün geceden bu yana bazı VPN servislerinin hizmet vermediği iddiasında. Biz yaptığımız testlerde bir aksama ile karşılaşmadık. Sizler yaşadığınız veya farkettiğiniz engellemeleri DH kullanıcıları ile paylaşın.