Türkiye’de tor ağına erişim engellendi!

5 Aralık’tan bu yana internet servis sağlayıcılara bazı VPN servislerinin de engellenmesi için yazı gönderildiği söylenmişti ancak an itibariyle bir çok VPN servisinin çalışır durumda olduğunu görüyoruz. Özellikle birçok kullanıcının aktif olarak tercih ettiği Opera VPN, sorunsuz bir şekilde kullanılabiliyor.
Özellikle sosyal ağlardaki kısıtlamaların etkin olarak uygulandığı dönemlerde ülkemizde VPN kullanımının ciddi anlamda yükselişe geçtiğini biliyoruz. Son zamanlarda ise sadece VPN değil TOR ağının Türkiye’den ciddi bir ilgi görmeye başladığı istatistiklere de yansımış durumda. Grafikte de görülebileceği üzere son dönemde Türkiye’den TOR’a bağlanan kullanıcılar ciddi bir artış göstermiş. Yasaklama ile birlikteyse grafik aşağı yönlü bir seyre dönmüş durumda.
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teknopusula.com/...
teknopusula.com/...
Not: Herhangi siyasi oluşumu desteklemiyorum.
(*)
The Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) is an agency of the U.S. Department of Defense responsible for the development of emerging technologies for use by the military.
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Özgürlükmüş :)))
Veya atıyorum, örneğin ABD'nin geliştirdiği AR15 veya türevi silahların kişilerce ABD ordusu amaçları dışında da kullanılabileceğinin mantıksal çıkarımını yapabiliyorsundur, umarım.
1 Misafir
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