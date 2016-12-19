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Türkiye’de tor ağına erişim engellendi!

Türkiye’de anonim tor ağında ve Tor Browser’da erişim engellendi. VPN servislerinin kısıtlanması talebi doğrultusunda yasağa entegre olmaya çalışan servis sağlayıcılar ilk adımları atıyor.
2 yıl
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Web Siteleri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Türkiye’de tor ağına erişim engellendi!
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Kullanıcılara anonim iletişim imkânı sağlayan Tor ağı, ülkemizde yasaklanıyor. Bir süredir konuşulan bazı ticari VPN hizmetlerinin kısıtlanması kararının ardından Tor erişiminin de operatörler tarafından kısıtlanmaya başlandığı ortaya çıktı. An itibariyle TOR ağına ve Türkiye’den resmi tor sitesi www.torproject.org adresine erişim sağlayamıyorsunuz.

5 Aralık’tan bu yana internet servis sağlayıcılara bazı VPN servislerinin de engellenmesi için yazı gönderildiği söylenmişti ancak an itibariyle bir çok VPN servisinin çalışır durumda olduğunu görüyoruz. Özellikle birçok kullanıcının aktif olarak tercih ettiği Opera VPN, sorunsuz bir şekilde kullanılabiliyor.

Özellikle sosyal ağlardaki kısıtlamaların etkin olarak uygulandığı dönemlerde ülkemizde VPN kullanımının ciddi anlamda yükselişe geçtiğini biliyoruz. Son zamanlarda ise sadece VPN değil TOR ağının Türkiye’den ciddi bir ilgi görmeye başladığı istatistiklere de yansımış durumda. Grafikte de görülebileceği üzere son dönemde Türkiye’den TOR’a bağlanan kullanıcılar ciddi bir artış göstermiş. Yasaklama ile birlikteyse grafik aşağı yönlü bir seyre dönmüş durumda.

Bazı kullanıcılar ise dün geceden bu yana bazı VPN servislerinin hizmet vermediği iddiasında. Biz yaptığımız testlerde bir aksama ile karşılaşmadık. Sizler yaşadığınız veya farkettiğiniz engellemeleri DH kullanıcıları ile paylaşın.

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eric13 2 yıl en beğenilen
Ulkemiz hizli gelisiyi
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Spider_hip 2 yıl
Yani olay, Türkiye'deki insanların hükümetin istemediği bir şey paylaşıldığı vakit hiç bir şekilde ulaşamamalarının sağlanması. Diğer ülkedekiler o bilgileri görsede nasıl olsa bir şey olmaz. Ama benim anlamadığım nasıl olsa bu ülke artık her gün onlarca şehide alışmış, haftada ya da ayda bir bir yerlerde patlamalara saldırılara alışmış. Bir ton tapelerin ortaya çıkmasına alışmış. Bu saatten sonra nasıl bir bilgi insanların tepki göstermesine sebep olur ki?
Yani olay, Türkiye'deki insanların hükümetin istemediği bir şey paylaşıldığı vakit hiç bir şekilde ulaşamamalarının sağlanması. Diğer ülkedekiler o bilgileri gö...
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OrQuN 2 yıl
Yasaklar ülkesi oluyoruz sonumuz ne olacak meçhul. Ama güzel güneşli günlerin yakında olduğuna tüm kalbimle inanıyorum, bunkarda gidecek insan halinden anlayan adamlar gelecek.
Yasaklar ülkesi oluyoruz sonumuz ne olacak meçhul. Ama güzel güneşli günlerin yakında olduğuna tüm kalbimle inanıyorum, bunkarda gidecek insan halinden anlaya...
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DH Misafiri 2 yıl
Ya arkadaşlar gidin işinize gücüne bakın, ne toruymuş ne vpneymiş. Çalışın da vatana millete çoluğunuza çocuğunuza faydanız dokunsun. TORu bir arkadaşım anlattı. İçi mayın tarlası gibi. Başınıza iş almak istiyorsanız buyrun gezinin. Ama şu zamanda ne internette ne de tüm medya içeriklerinde (televizyon, müzik, vs ..) bir yararınıza dokunur bir şey yok. Televizyonu açsanız soytarılık, film izleseniz sansürden bir menem anlamazsanız hadi sıkıldınız biraz internette takılayım derseniz bütün sayfalar birbirinin kopyası gibi, haber okusanız içiniz daralır sinirden hüngür hüngür ağlarsınız ya da kafanızı duvarlara vurursunuz. Yani interneti işinizi haricinde açmasanız daha iyi, çok sıkılarsanız iki film indirirsiniz, ya da youtube'a girip bir kaç komik video izleyip kafanızı dağıtırsınız. Ama bilin ki şu anda izlediğiniz ve gördüğünüz veya yaptığınız her şey göz boyama amaçlı. Geçenlerde söylediler : 45000 kişi takip ediliyormuş. Belki de artık klavyeşörlüğü bırakıp başka mücadeleler aramalısınız. Öyle twitter'da hashtag kelime cambazlığı yapmakla bir şeyler değişmiyor.Sadece daha fazla haber konusu oluyor ve gereksiz boş yer kaplıyor. Artık en kritik zamandayız, zurnanın zırt dediği yerdeyiz. İnternetiniz, Torunuz ya da VPNiniz öncelik olarak sonlarda olmalı.
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Kerimxy 2 yıl
Tor engellenmemis.Ayrica diğer vpn önerileride var.

teknopusula.com/...
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xchg 2 yıl Kerimxy
Tor engellendi. Sadece obfs4 gibi obfuscation yöntemlerini DPI sistemleri algılayamayabiliyor. Tor'da tüm relaylerin listesi ortada. Bu listedekilere bağlantı engelleniyor. Bir diğer yöntem de yurtdışı bir vps/sunucu kiralayım kendi tor bridgeini çalıştırmak.
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SAY10 2 yıl
muhalif biriyim ama tor nedir abi ? yüzde 90 ı çocuk pornosu bence. normal kızda değil çoğu erkek çocuk. bugüne kadar vpn ile her türlü engellemelere rağmen heryere ulaştık. torun bi avantajını göremedim ben. dar açıdan mı bakıyorum bilmiyorum ama ben sevindim yasaklandığına. çoğu insan cp için giriyor tora gördüğüm kadarıyla. neymiş uyuşturucu satılıyormuş bomba yapımı varmış kiralık katil varmış. yav he he. açın vpn krallar gibi gezin. tor nedir..
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Kerimxy 2 yıl
Bu sitede suan engelsiz vpn leride yazmışlar.
teknopusula.com/...
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ckk 2 yıl
Hoxx VPN ve SetupVPN erişim sağlanamıyor şu an.
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DH Misafiri 2 yıl
Burada atlanan bazı noktalar olduğunu düşünüyorum. Tor project amacı gereği bilginin herkese her koşulda ulaşmasını sağlamak amacıyla başlatılmıştır. İnsan doğası gereği her sistemi kötüye kullananlar çıkacaktır ancak internet teknolojileri içeren tüm sistemlerin kendi adaleti vardır ve elbet tecelli eder. İnternet sağlayıcıları sadece internet sitesine erişimi kısıtlayabilir. İşin içeriğini bilen kişi rahatlıkla bağlantı sağlayabilir. Zaten bu konulardaki bilgi seviyesi ileride olan internet kullanıcıları tekil şahıslara küfür etmekle uğraşmazlar. Bilgi seviyesi yüksek olan ama kötü niyetli kullanıcı yok mudur? Elbette vardır. Ancak benim gibi bu işlerde uzmanlık kazanmaya çalışan ve açık kaynak koda gönül vermiş insanlar gerekli incelemeleri yaparak ihbarlarda bulunuyorlar. Bu tarz yasaklamalara sövme potansiyelimizi ülkece kültürel seviyemizi yükseltmeye yönetirsek zaten yasaklara gerek kalmayacaktır.
Not: Herhangi siyasi oluşumu desteklemiyorum.
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fatihmhizli 2 yıl
The core principle of Tor, "onion routing", was developed in the mid-1990s by United States Naval Research Laboratory employees, mathematician Paul Syverson and computer scientists Michael G. Reed and David Goldschlag, with the purpose of protecting U.S. intelligence communications online. Onion routing was further developed by DARPA(*) in 1997.

(*)
The Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) is an agency of the U.S. Department of Defense responsible for the development of emerging technologies for use by the military.

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Özgürlükmüş :)))
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xchg 2 yıl fatihmhizli
İnternetin de DARPA projesi olduğunu biliyorsun değil mi?
Veya atıyorum, örneğin ABD'nin geliştirdiği AR15 veya türevi silahların kişilerce ABD ordusu amaçları dışında da kullanılabileceğinin mantıksal çıkarımını yapabiliyorsundur, umarım.
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muxo 2 yıl
Tor kullanan adam vpn'den anlıyor demektir. O da vpn kurar üstüne de tor açar yine kullanır. İnternet özgürlüktür. Boşa ugraşıyorsunuz
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MonacoDoom 2 yıl
Opera VPN ile face twit girebilen var mı geçen ay sorunsuz giriyordum bu ay giremiyorum ikisinede?
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Why Shy 2 yıl
Tor ağı da neymiş, bu editörü çözemedim ben bir türlü. Türkiye'ye hep fransız kalıyor.
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