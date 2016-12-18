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Tesla süperşarj istasyonlarında boşa geçen her dakika için sürücülerden 0.40 dolar alacak

Tesla, araçların 20 dakikada %50 şarj olmasını sağlayan süperşarj istasyonlarının gereksiz kullanılmaması için yeni bir duyuru yayınladı. Artık boşa geçen her dakika 0.40 dolar
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Tesla süperşarj istasyonlarında boşa geçen her dakika için sürücülerden 0.40 dolar alacak
 

Tesla bugün yaptığı açıklamayla şarj işlemi tamamlandıktan sonra araçlarını süperşarj istasyonlarından ayırmayan sürücüler için yeni bir ücret politikasına gidileceğini duyurdu. Bu sayede her geçen gün sayısı artan Tesla araçlarının şarj istasyonlarında neden olduğu sıkışıklık önlenebilecek ve şirket cirosunu yükseltebilecek.

Tesla araç sahipleri daha önce bazı sürücülerin araçlarını saatlerce şarj istasyonlarında bırakarak istasyonları işgal ettiklerini ve kendilerinin mağdur olduğunu dile getirmişti. Tesla blog sayfası ise paylaştığı yazıda hiçbir araç sürücüsünün aracını o kadar uzun süre şarja bağlı bırakamayacağını belirtmiş ve sürücüleri şarj istasyonlarının kullanımı konusunda daha nazik olmaya davet etmişti. Elon Musk da konuyla ilgili yeni bir düzenlemenin yolda olduğunu geçen hafta Twitter hesabından duyurmuştu

Şarj sonrası her dakika 0.40 dolar  

Şirketin yeni düzenlemesine göre artık sürücüler araçlarının şarj işlemi bittikten sonra 5 dakika içinde aracın süper şarj bağlantısını kesmek zorunda, aksi takdirde şarj istasyonunundan ayrılmadıkları her dakika için 0.40 dolar ödeme yapmak durumunda kalacak.  Böylelikle özellikle uzun mesafe yolculuklarda sürücülerin çok kısa sürede araçlarını şarj etmelerini sağlayan ve bir Tesla araç sahibi olmakla ömür boyu ücretsiz kullanma hakkı elde edilen süperşarj istasyonlarının bencilce kullanılmasının önüne geçilebilecek.

Şirket, ücretlendirmenin en kısa zamanda yürürlüğe gireceğini ve “bunun tamamen müşteri memnuniyetini artırmak için yapıldığını ve hiçbir zaman bu yolla para kazanmayı amaçlamadıklarını” belirtti. Araç sahiplerinin olası bir ödeme durumunda Tesla’nın web sitesinde bir hesap oluşturmaları gerekiyor.


http://www.theverge.com/2016/12/16/13990854/tesla-supercharger-electric-fee-model-s-parking Yorum Yaz
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TheCaliph_ 2 yıl en beğenilen
Cok dogru bir uygulama adam arabayi cekmis sarja gitmis tesiste yemegini yiyor kunefesini yiyor 30 dakika bekleyip duruyoruz .
2 Yanıt Yanıtla +174
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karaköy_soğancısı 2 yıl
belki ilk başta saçma gibi ama her dolum makinesinin başında 10 araç olduğunu düşünsenize 50 dk. yapar bence çok mantıklı
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ziper_gazi_ 2 yıl
teslam olsa 0,40 bana koymazdı..
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DH Misafiri 2 yıl
Ömür boyu ücretsiz şarj mevzusu bana dsmart ı hatırlattı. İlk çıktığında Şahan gokbakar oynuyordu reklamında. Diyordu ki dsmart diğerleri gibi ücretli olmayacak. Cihazı 1 kere alacaksınız sonra ömür boyu ücretsiz herşeyi izleyeceksiniz demişti. Sonra ne olduysa bu sözünü yuttu ücretli sisteme geçti. Tesla da öyle yapmasın sonra.
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!sTaNbLuE 2 yıl
Dogru karar.Bizde adam ceker aracini sarja , baslar ic dis cila ve temizlige.5 6 saatini harcar orda
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ogameci 2 yıl
vakit nakit değilmiydi zaten ?
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津波 2 yıl
Dünyanın her yerinde bedavacı insan var işte. Çökmüş şarja, sömürmüş demek ki.
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19can84 2 yıl
tesla bizim ülkenin hem lüks araba hem benzindeki ötv oranlarından haberdar mı acaba. Hollandaya vs o kadar yatırım yapıyorlar, buradaki potansiyel çok daha fazla halbu ki...
p85'ler falan 100 bin euroya geliyor, yaktığı en fazla 10 kuruş, performansı e43 amg, 550 ayarında. o arabaların fiyatı bunun 2 katı.
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senged 2 yıl
Hızlı şarj yerine battery swap istasyonlarını geliştirseler keşke.

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Sirkadyen 2 yıl
Bu arada Tesla telefonunuza bildirim de gönderiyor şarj durumu konusunda. Ne kadar zaman kaldığını öğrenebiliyorsunuz fazladan ücretlendirilmemek için. Malum otomobile ait çoğu özelliği telefon üzerindeki uygulamasından kontrol etmek mümkün.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Survival 2 yıl
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bende345 2 yıl
Elon Musk , Bursa Büyükşehir Belediyesinden insaflıymış .
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megaron85 2 yıl
Araç otonom ya, şarjı dolunca bekleme alanına kendiliğinden gitsin beklesin, sahibine de hazır olduğunu ve nerede beklediğini mesajla haber versin.
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