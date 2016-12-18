Tesla süperşarj istasyonlarında boşa geçen her dakika için sürücülerden 0.40 dolar alacak

Tesla bugün yaptığı açıklamayla şarj işlemi tamamlandıktan sonra araçlarını süperşarj istasyonlarından ayırmayan sürücüler için yeni bir ücret politikasına gidileceğini duyurdu. Bu sayede her geçen gün sayısı artan Tesla araçlarının şarj istasyonlarında neden olduğu sıkışıklık önlenebilecek ve şirket cirosunu yükseltebilecek.

Tesla araç sahipleri daha önce bazı sürücülerin araçlarını saatlerce şarj istasyonlarında bırakarak istasyonları işgal ettiklerini ve kendilerinin mağdur olduğunu dile getirmişti. Tesla blog sayfası ise paylaştığı yazıda hiçbir araç sürücüsünün aracını o kadar uzun süre şarja bağlı bırakamayacağını belirtmiş ve sürücüleri şarj istasyonlarının kullanımı konusunda daha nazik olmaya davet etmişti. Elon Musk da konuyla ilgili yeni bir düzenlemenin yolda olduğunu geçen hafta Twitter hesabından duyurmuştu

Şarj sonrası her dakika 0.40 dolar

Şirketin yeni düzenlemesine göre artık sürücüler araçlarının şarj işlemi bittikten sonra 5 dakika içinde aracın süper şarj bağlantısını kesmek zorunda, aksi takdirde şarj istasyonunundan ayrılmadıkları her dakika için 0.40 dolar ödeme yapmak durumunda kalacak. Böylelikle özellikle uzun mesafe yolculuklarda sürücülerin çok kısa sürede araçlarını şarj etmelerini sağlayan ve bir Tesla araç sahibi olmakla ömür boyu ücretsiz kullanma hakkı elde edilen süperşarj istasyonlarının bencilce kullanılmasının önüne geçilebilecek.

Şirket, ücretlendirmenin en kısa zamanda yürürlüğe gireceğini ve “bunun tamamen müşteri memnuniyetini artırmak için yapıldığını ve hiçbir zaman bu yolla para kazanmayı amaçlamadıklarını” belirtti. Araç sahiplerinin olası bir ödeme durumunda Tesla’nın web sitesinde bir hesap oluşturmaları gerekiyor.

http://www.theverge.com/2016/12/16/13990854/tesla-supercharger-electric-fee-model-s-parking