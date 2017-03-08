Türkiye’nin en kapsamlı kullanıcı deneyimi konferansı: UX Alive

Avrupa’nın ve ülkemizin en kapsamlı kullanılabilirlik ve kullanıcı deneyimi konferansı olan UX Alive, alanında uzman konuşmacıların katılımıyla bu yıl da eşsiz bir deneyim sunacak.