Türkiye’nin en kapsamlı kullanıcı deneyimi konferansı: UX Alive

Haber Editörü
500'den fazla katılımcıyı ağırlayacak olan UX Alive, kullanıcıları uzman konuşmacılarla buluşturmaya devam ediyor. Bilgi mimarisi, deneyim tasarımı, kullanılabilirlik, optimizasyon ve kullanıcı deneyiminin yanı sıra etkileşim tasarımı, web psikolojisi, arayüz tasarımı, kullanıcı araştırması, içerik stratejisi, deneyim ve ürün pazarlaması gibi birçok konu başlığı UX Alive’17'de yer alıyor.Ayrıca Bkz. "Samsung Galax S8′in fiyatı ve renk seçenekleri sızdırıldı"
Konuşmacılar arasında Lloyds Banking Groups tasarım direktörü Alberta Soranzo, JLR Interactive’in kurucusu ve SpaceX projesinde yer alan Jaime Levy, LeanUX yöneticisi Will Evans, Frosmo’nun kurucu ve CEO’su Mikael Gummerus, Sony deneyim tasarımı danışmanı Andrea Picchi, Youspi’nin kurucusu Hannes Robier, CareerFoundary CEO’su Raffaela Rein, Architech’den Ramy Nassar, Mail.Ru Group’dan Yurt Vetrov, CoreStrateji kurucusu İhsan Elgin ve Türkiye’nin oyunlaştırma konusunda önde gelen ismi Altuğ Yılmaz var.
Kullanıcı deneyimi ve kullanılabilirlik konusunda oldukça verimli bir konferans imkanı sunan UX Alive, 3 - 4 Mayıs 2017 tarihlerinde Hilton İstanbul Bomonti Hotel’de düzenlenecek. Dilerseniz organizasyon hakkında detaylı bilgiyi hemen aşağıdaki bağlantıdan edinebilirsiniz.
http://uxalive.com/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
En ucuz bilet 245 € (%30 indirim ile) TL bile değil, olayın tek haber değeri Türkiye'de olması.
öğrenciler için değil hocam zaten