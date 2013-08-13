TweetDeck'in Chrome ve web sürümleri yeni özellikler ile güncellendi

Twitter tarafından geliştirilen ve farklı platformlar da oldukça pratik özellikler sağlayan TweetDeck istemcisinin web ve Chrome uygulamaları yeni özellikler ile güncellendi.

Yapılan güncelleme ile TweetDeck’in yeni tweet atma penceresi değiştirilerek çok daha sade bir yapıya getirilmiş ve iki farklı tema seçeneği eklenmiş. Birden fazla hesap üzerinden tweet atılmasına destek veren panel, direkt olarak fotoğraf yüklenmesine, belirlenen zamana ve tarihe göre tweet otomatik tweet atma özelliğine ve kolayca direkt mesaj atma desteğine de kavuşmuş durumda. Ayrıca 44 karakterden uzun internet adreslerini otomatik olarak 22 karaktere düşürebilen TweetDeck, performans açısından yapılan yenilikler sonucunda da daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabiliyor.

TweetDeck için yapılan yeni güncellemenin Mac ve Windows uygulamalarına da kısa zaman içerisinde geleceği belirtiliyor. Güncelleme hakkında ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.engadget.com/2013/08/12/tweetdeck-for-web-and-chrome-gets-new-tweet-panel/?utm_medium=feed