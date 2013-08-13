Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

TweetDeck'in Chrome ve web sürümleri yeni özellikler ile güncellendi

5 yıl
397
1
Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
TweetDeck'in Chrome ve web sürümleri yeni özellikler ile güncellendi
Twitter tarafından geliştirilen ve farklı platformlar da oldukça pratik özellikler sağlayan TweetDeck istemcisinin web ve Chrome uygulamaları yeni özellikler ile güncellendi.
Yapılan güncelleme ile TweetDeck’in yeni tweet atma penceresi değiştirilerek çok daha sade bir yapıya getirilmiş ve iki farklı tema seçeneği eklenmiş. Birden fazla hesap üzerinden tweet atılmasına destek veren panel, direkt olarak fotoğraf yüklenmesine, belirlenen zamana ve tarihe göre tweet otomatik tweet atma özelliğine ve kolayca direkt mesaj atma desteğine de kavuşmuş durumda. Ayrıca 44 karakterden uzun internet adreslerini otomatik olarak 22 karaktere düşürebilen TweetDeck, performans açısından yapılan yenilikler sonucunda da daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabiliyor.
TweetDeck için yapılan yeni güncellemenin Mac ve Windows uygulamalarına da kısa zaman içerisinde geleceği belirtiliyor. Güncelleme hakkında ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.engadget.com/2013/08/12/tweetdeck-for-web-and-chrome-gets-new-tweet-panel/?utm_medium=feed Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl ASUS Memo Pad HD 7 "Fiyatı Uygun, Özellikleri Doygun" 7 inç Tablet video inceleme 5 yıl Dengeli oyuncu bilgisayarı nasıl kurulur? video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim