Twitch'den yaratıcı içeriklere özel kanal

Dünyanın en popüler oyun odaklı canlı yayın servisi Twitch, oyun dışı yayın yapan yaratıcı kişileri memnun edecek bir adım arttı.

Twitch artık oyun oynama dışında canlı yayınlar gerçekleştiren müzisyen ya da tasarım artistlerini bir araya getiriyor. Bu içerikleri "Creative" isimli özel bir kanal bünyesinde toplayan ve böylece birçok kişilerin ilgisini çekmeyen oyunlardan ayıran servis, Twitch Creative'in başındaki Bill Morrier tarafındansa "Burası yaratıcı süreciniz için bir yayın yeridir" şekilde tanımlanıyor.

Twitch Creative ile çizim yapılırken ya müzik çalınırken başka kişilerden yorumlar alınabilmesi, süreci bir anda eğitici bir hale de sokabiliyor. Yeni kanalı kutlamak içinse dünyaca ünlü ressam Bob Ross'un televizyon programı Dünyanın en popüler oyun odaklı canlı yayın servisi Twitch, oyun dışı yayın yapan yaratıcı kişileri memnun edecek bir adım arttı. Twitch artık oyun dışı canlı yayınlar gerçekleştiren müzisyen ya da tasarım artistlerini bir araya getiriyor. Bu içerikleri creative isimli özel bir kanal bünyesinde toplayan ve böylece bazı kişilerin ilgisini çekmeyen oyunlardan ayıran servis, twitch creative'in başındaki bill morrier tarafından burası yaratıcı süreciniz iç yayın yeridir şekilde tanımlanıyor. creative ile izim yapılırken ya müzik çalını başka ilerden yorumlar alınabilmesi, recianda eğitici hale de sokabiliyor.yeni kanalı kutlamak inse dünyaca ünlü bob ross'un televizyon yayınları buradan yayınlanıyor. burada yayınlanıyor.

http://www.ubergizmo.com/2015/10/twitch-creative-launched/?utm_source=mainrss

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