Twitch'e dikey yayın özelliği geliyor

Twitch'e gelen yeni özellikler
Dikey canlı yayın özelliği ile akıllı telefonlarda canlı yayınların izlenmesinin kolaylaştırılması hedefleniyor. Bu özellik ile yayıncılar dikey veya yatay yayınlar arasında seçim yapmak zorunda kalmayacak; bunun yerine Twitch, yayıncıların yayınlarını ikili formatta sunmalarına izin verecek. Şirket, bu özelliği bu yaz az sayıda kanalda test etmeye başlayacak ve bu yılın ilerleyen zamanlarında daha geniş kullanıma sunulacak.
Twitch ayrıca, 1440p çözünürlükte yayın yapma seçeneği de ekliyor. Ayrıca, daha düşük bit hızıyla daha iyi görüntü kalitesi sunan HEVC kodeğine geçiliyor. Şirket, Enhanced Broadcasting teknolojisiyle çözünürlüğün otomatik olarak ayarlanabidiğini belirtiyor. 1440p yayın akışı bugün tüm ortaklara ve iştirakçilere sunulmaya başlanıyor. Ancak açık beta aşamasında olduğundan içerik oluşturucuların erişim için bir süre beklemesi gerebilir.
Son olarak Twitch yayınları geri sarma özelliğini de kullanıma sunuyor. Böylece yayının bir kısmını kaçırdığınızda, kaçırdığınız kısmı izlemek için geri sarabileceksiniz. Twitch bu özelliği ilk olarak bu yaz az sayıda kullanıcıyla test edeceğini söylüyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz
Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!