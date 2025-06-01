Twitch'e dikey yayın özelliği geliyor

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Twitch, içerik üreticilere dikey canlı yayın ve daha yüksek kalitede yayın gibi bir dizi güncelleme duyurdu.

Twitch'e gelen yeni özellikler

Dikey canlı yayın özelliği ile akıllı telefonlarda canlı yayınların izlenmesinin kolaylaştırılması hedefleniyor. Bu özellik ile yayıncılar dikey veya yatay yayınlar arasında seçim yapmak zorunda kalmayacak; bunun yerine Twitch, yayıncıların yayınlarını ikili formatta sunmalarına izin verecek. Şirket, bu özelliği bu yaz az sayıda kanalda test etmeye başlayacak ve bu yılın ilerleyen zamanlarında daha geniş kullanıma sunulacak.

WhatsApp’ta yeni dönem: Telefon numarası yerine kullanıcı adı 1 gün önce eklendi

Twitch ayrıca, 1440p çözünürlükte yayın yapma seçeneği de ekliyor. Ayrıca, daha düşük bit hızıyla daha iyi görüntü kalitesi sunan HEVC kodeğine geçiliyor. Şirket, Enhanced Broadcasting teknolojisiyle çözünürlüğün otomatik olarak ayarlanabidiğini belirtiyor. 1440p yayın akışı bugün tüm ortaklara ve iştirakçilere sunulmaya başlanıyor. Ancak açık beta aşamasında olduğundan içerik oluşturucuların erişim için bir süre beklemesi gerebilir.

Son olarak Twitch yayınları geri sarma özelliğini de kullanıma sunuyor. Böylece yayının bir kısmını kaçırdığınızda, kaçırdığınız kısmı izlemek için geri sarabileceksiniz. Twitch bu özelliği ilk olarak bu yaz az sayıda kullanıcıyla test edeceğini söylüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: