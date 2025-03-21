inZOI nasıl ve nereden indirilir? inZOI indirme & demo key alma

- InZOI indirme adımları ⬇️
- inZOI ne zaman çıkıyor, ücretsiz mi 📅
- inZOI sistem gereksinimleri 💻
- Minimum sistem gereksinimleri
- Önerilen sistem gereksinimleri
- Yorumlar
Aşırı gerçekçi grafikleri, yapay zeka özellikleriyle Sims’i tahtından edecek yaşam simülasyonu InZoi, yakında PC’ye çıkış yapacak. Ancak, oyunun demosunu şimdiden oynamak mümkün. InZOI PC demo Steam key 20 Mart itibarıyla dağıtılmaya başlandı ve birkaç basit adımla alınabiliyor.
InZOI indirme adımları ⬇️
- inZOI Steam sayfasından oyunu istek listenize ekleyin
- Krafton hesabı oluşturun
- Krafton hesap ayarlarına gidin
- Twitch ve Steam hesabınızı bağlayın
- Twitch’te bir inZOI canlı yayınını 15 dakika izleyin
- Twitch Drop ve ödülleri altında, inZoi demo yanındaki Claim Now’a tıklayın
- inZOI Steam demo key indirmek için “Claim Drop Rewards”a tıklayın
- Steam’i açıp Oyunlar menüsüne tıklayın
- Steam’de ürün etkinleştir’e tıklayıp demo keyi girin
- inZOI indirilmeye başlanacak
inZOI ne zaman çıkıyor, ücretsiz mi 📅
inZOI sistem gereksinimleri 💻
Minimum sistem gereksinimleri
- İşletim sistemi: Windows 10/11 64-bit
- İşlemci: Intel i5 10400 / AMD Ryzen 5 3600
- Bellek: 12 GB RAM
- Ekran kartı: NVIDIA RTX 2060 / AMD Radeon RX 5600 XT
- Depolama: 40 GB
Önerilen sistem gereksinimleri
- İşletim sistemi: Windows 10/11 64-bit
- İşlemci: Intel i7 12700K / AMD Ryzen 7 7800X3D
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran kartı: NVIDIA RTX 4080 / AMD Radeon RX 7900 XTX
- Depolama: 60 GB
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!