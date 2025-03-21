inZOI nasıl ve nereden indirilir? inZOI indirme & demo key alma

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Aşırı gerçekçi grafikleri, yapay zeka özellikleriyle Sims’i tahtından edecek yaşam simülasyonu InZoi, yakında PC’ye çıkış yapacak. Ancak, oyunun demosunu şimdiden oynamak mümkün. InZOI PC demo Steam key 20 Mart itibarıyla dağıtılmaya başlandı ve birkaç basit adımla alınabiliyor.

InZOI indirme adımları ⬇️ Tam Boyutta Gör InZOI Creative Studio demosu iki bölümden oluşuyor. İlki oyuncuların kendi Zoi karakterlerini yaratmalarına olanak tanıyan Character Studio. Karakter Stüdyosu, karakterlerin görünümlerinin yanı sıra kıyafetlerinin her detayını özelleştirmeyi içeriyor. İkincisi, oyuncuların mimari ve iç tasarım hayallerini gerçekleştirebilecekleri Build Studio. Bu, görsellerin dünyaya yerleştirilecek özel 3D nesnelere dönüştürülmesini sağlayan 3D yazıcıyı bile içeriyor. Peki, InZOI demosu nasıl ve nereden indirilir? İşte adım adım InZOI indirme 👇🏻 inZOI Steam sayfasından oyunu istek listenize ekleyin Krafton hesabı oluşturun Krafton hesap ayarlarına gidin Twitch ve Steam hesabınızı bağlayın Twitch’te bir inZOI canlı yayınını 15 dakika izleyin Twitch Drop ve ödülleri altında, inZoi demo yanındaki Claim Now’a tıklayın inZOI Steam demo key indirmek için “Claim Drop Rewards”a tıklayın Steam’i açıp Oyunlar menüsüne tıklayın Steam’de ürün etkinleştir’e tıklayıp demo keyi girin inZOI indirilmeye başlanacak

inZOI ne zaman çıkıyor, ücretsiz mi 📅 Tam Boyutta Gör inZOI çıkış tarihi 28 Mart 2025. Oyunun erken erişim sürümü bu tarihte indirilmeye açılacak. inZOI ücretsiz değil; 40 dolar fiyat etiketiyle Steam’den satın alınabilecek. Koreli yayıncı Krafton’un yaşam simülasyonu inZOI Türkçe dil desteğiyle gelmeyecek.

inZOI sistem gereksinimleri 💻 Tam Boyutta Gör inZOI hangi bilgisayarda oynanır, kaç GB yer kaplar? şimdiden merak konusu. inZOI PC sistem gereksinimleri resmi olarak açıklandı. inZOI en düşük Intel i5 10400 veya AMD Ryzen 5 3600 işlemci, 12GB RAM ve NVIDIA RTX 2060 ekran kartı gerektiriyor. inZOI oynamak için en az 40GB boş alan gerekiyor. inZOI sistem gereksinimleri şu şekilde 👇🏻 Minimum sistem gereksinimleri İşletim sistemi: Windows 10/11 64-bit

Windows 10/11 64-bit İşlemci : Intel i5 10400 / AMD Ryzen 5 3600

: Intel i5 10400 / AMD Ryzen 5 3600 Bellek : 12 GB RAM

: 12 GB RAM Ekran kartı : NVIDIA RTX 2060 / AMD Radeon RX 5600 XT

: NVIDIA RTX 2060 / AMD Radeon RX 5600 XT Depolama: 40 GB Önerilen sistem gereksinimleri İşletim sistemi: Windows 10/11 64-bit

Windows 10/11 64-bit İşlemci : Intel i7 12700K / AMD Ryzen 7 7800X3D

: Intel i7 12700K / AMD Ryzen 7 7800X3D Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran kartı: NVIDIA RTX 4080 / AMD Radeon RX 7900 XTX

NVIDIA RTX 4080 / AMD Radeon RX 7900 XTX Depolama: 60 GB

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inZoi indirme ve erken erişim oynanış nasıl elde edilir?