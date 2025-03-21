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    inZOI nasıl ve nereden indirilir? inZOI indirme & demo key alma

    inZOI yakında Steam'de erken erişime açılacak. Şimdiden oynamak isteyenler inZOi nasıl ve nereden indirilir merak ediyor. İşte inZOI Creative Studio demo indirmek için yapmanız gerekenler:

    Aşırı gerçekçi grafikleri, yapay zeka özellikleriyle Sims’i tahtından edecek yaşam simülasyonu InZoi, yakında PC’ye çıkış yapacak. Ancak, oyunun demosunu şimdiden oynamak mümkün. InZOI PC demo Steam key 20 Mart itibarıyla dağıtılmaya başlandı ve birkaç basit adımla alınabiliyor.

    InZOI indirme adımları ⬇️

    inzoi indir demo steam key alma Tam Boyutta Gör
    InZOI Creative Studio demosu iki bölümden oluşuyor. İlki oyuncuların kendi Zoi karakterlerini yaratmalarına olanak tanıyan Character Studio. Karakter Stüdyosu, karakterlerin görünümlerinin yanı sıra kıyafetlerinin her detayını özelleştirmeyi içeriyor. İkincisi, oyuncuların mimari ve iç tasarım hayallerini gerçekleştirebilecekleri Build Studio. Bu, görsellerin dünyaya yerleştirilecek özel 3D nesnelere dönüştürülmesini sağlayan 3D yazıcıyı bile içeriyor. Peki, InZOI demosu nasıl ve nereden indirilir? İşte adım adım InZOI indirme 👇🏻
    1. inZOI Steam sayfasından oyunu istek listenize ekleyin
    2. Krafton hesabı oluşturun
    3. Krafton hesap ayarlarına gidin
    4. Twitch ve Steam hesabınızı bağlayın
    5. Twitch’te bir inZOI canlı yayınını 15 dakika izleyin
    6. Twitch Drop ve ödülleri altında, inZoi demo yanındaki Claim Now’a tıklayın
    7. inZOI Steam demo key indirmek için “Claim Drop Rewards”a tıklayın
    8. Steam’i açıp Oyunlar menüsüne tıklayın
    9. Steam’de ürün etkinleştir’e tıklayıp demo keyi girin
    10. inZOI indirilmeye başlanacak

    inZOI ne zaman çıkıyor, ücretsiz mi 📅

    inzoi çıkış tarihi & fiyatı Tam Boyutta Gör
    inZOI çıkış tarihi 28 Mart 2025. Oyunun erken erişim sürümü bu tarihte indirilmeye açılacak. inZOI ücretsiz değil; 40 dolar fiyat etiketiyle Steam’den satın alınabilecek. Koreli yayıncı Krafton’un yaşam simülasyonu inZOI Türkçe dil desteğiyle gelmeyecek.

    inZOI sistem gereksinimleri 💻

    inzoi pc sistem gereksinimleri & kaç gb Tam Boyutta Gör
    inZOI hangi bilgisayarda oynanır, kaç GB yer kaplar? şimdiden merak konusu. inZOI PC sistem gereksinimleri resmi olarak açıklandı. inZOI en düşük Intel i5 10400 veya AMD Ryzen 5 3600 işlemci, 12GB RAM ve NVIDIA RTX 2060 ekran kartı gerektiriyor. inZOI oynamak için en az 40GB boş alan gerekiyor. inZOI sistem gereksinimleri şu şekilde 👇🏻

    Minimum sistem gereksinimleri

    • İşletim sistemi: Windows 10/11 64-bit
    • İşlemci: Intel i5 10400 / AMD Ryzen 5 3600
    • Bellek: 12 GB RAM
    • Ekran kartı: NVIDIA RTX 2060 / AMD Radeon RX 5600 XT
    • Depolama: 40 GB

    Önerilen sistem gereksinimleri

    • İşletim sistemi: Windows 10/11 64-bit
    • İşlemci: Intel i7 12700K / AMD Ryzen 7 7800X3D
    • Bellek: 16 GB RAM
    • Ekran kartı: NVIDIA RTX 4080 / AMD Radeon RX 7900 XTX
    • Depolama: 60 GB
    Kaynakça https://playinzoi.com/en/events/drops https://store.steampowered.com/app/2456740/inZOI/
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    ANKA 3, atış testinde hedefi başarıyla vurdu

    P
    pskillercheto 2 gün önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

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