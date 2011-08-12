Twitpic kurucusundan Twitter'a rakip geldi

Twitter’ın en çok ses getiren yeniliklerinden birisi Photobucket sitesiyle ortak olarak tweetlere gerçek zamanlı resim ekleme modülü oldu. Bunun sonucunda Twitpic ve Yfrog gibi sitelerden gönderilen tweetlere resim ekleme tarihe karıştı. Tabi bu siteler de.





Twitpic sitesinin kurucusu Noah Everett buna karşılık olarak Heello adında bir mikroblog sitesini hayata geçirdi. Heello birebir Twitter ile aynı özelliklere sahip. Ancak bazı farklar mevcut.





Örneğin tweet yerine ping tanımını kullanılıyor. Gönderileri retweet etme yerini echo işlemine bırakmış. Takip-follow ve takipçi-follower kavramlarının yerine listen-dinleme ve listener-dinleyici kavramları kullanılmış. En büyük fark ise güncellemelerin kullanıcının akışlarında anlık olarak görünmesi. Bir başka kullanıcının gönderisinde bir şeylere tıklandığında bu özellik can sıkıcı olabiliyor.





Heello bunun yanında Twitter ve Facebook entegrasyonu sunuyor. Gönderilerinizi bu sosyal ağlarda paylaşabiliyorsunuz. Heello’da şimdiden Mark Zuckerberg, CNN ve Tumblr gibi sahte hesaplar açılmış.





Everett sosyal ağının ilerleyen aylarda video, SMS entegrasyonu, mobil uygulamaları ve “Channels” adında Twitter Lists benzeri bir özelliği daha ekleyeceklerini belirtiyor. Bu bakımdan Twiiter’ın önemli bir rakibi olacağına inanıyor.





Twitter’ın hali hazırda 200 milyon kayıtlı kullanıcısı mevcut. Heello’nun bu alanda rakip olabilmesi için daha yenilikçi özellikler sunması gerekiyor.