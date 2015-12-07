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Twitter, 2015 raporunu yayınladı

Büyük sosyal medya kanalları iyisiyle kötüsüyle geride bırakmaya hazırladığımız 2015 yılı için hazırladıkları raporları yayınlamaya başladı. Twitter'ın 2015 detayları haberimizde.
3 yıl
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Can Tunçer
Haber Editörü
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Twitter, 2015 raporunu yayınladı

2015 yılının son ayında olmamız, geleneksel yıl sonu raporlarının başlaması anlamına geliyor. Özellikle sosyal medya kanallarının tüm dünya gündemini yansıtan raporları, önemli isimler arasından ilk olarak Twitter'dan geliyor.
Twitter'ın yıl sonu raporuna göre 2015 yılında en çok konuşulan ya da diğer bir deyişle hakkında en çok tweet atılan konular şu şekilde sıralanıyor;
  • Fransa'da Charlie Hebdo isimli mizah dergisinin Paris'te bulunan merkezine yapılan silahlı saldırı.
  • Yine Fransa'da kısa süre önce yaşanan alçakça terör saldırısı.
  • ABD'nin Baltimore kentinde polis şiddeti sonucunda yaşamını yitiren 25 yaşındaki siyahi genç sonrası yaşananlar.
  • Eşcinsel evliliği konusunda dünya genelinde atılan adımlar.
  • Son dönemde birçok ölümle gündeme gelen "Mülteci" krizi.
  • Amerika'da 14 yaşındaki Ahmed Mohammed'in yaptığı saat yüzünden polis tarafından tutuklanması.
  • Arjantin, Kanada, Singapur, Hindistan ve İngiltere'de Ulusal seçimleri.
  • FIFA Kadınlar Dünya Kupası (Futbol).
  • Plüton'nun New Horizons uzay aracı tarafından çekilen detaylı fotoğrafı.
  • Rengi nedeniyle haftalarca tartışılan bayan elbisesi.
  • Cinsiyet değiştiren Caitlyn Jenner.
2015 yılı içerisinde en çok retweet’lenen tweet'leri 718 bin ile 564 bin ile One Direction'dan Harry Styles ve Zayn Malik atarken, en çok kullanılan emoji (Yüz ifadesi) ise "gülmekten ağlamayı" ifade eden oldu. Farkı kategorilerden ilk üç Trend İçerik (Gündem etiketi) etiketi ise şu şekilde sıralandı;
  • Müzik: #OneDirection, #GOT7, #NowPlaying
  • Teknoloji: #iPad, #SoundCloud, #Android
  • Haberler: #Jobs, #Quran, #ISIS
  • TV: #KCA, #TeenChoice, #ALDubEBTamangPanahon
  • Politika: #tcot, #LoveWins, #auspol
  • Spor: #??????, #MUFC, #LFC
  • Ünlüler: #ArianaGrande, #OrianaSabatini, #DulceMaria
  • Diğer: #Love, #Art, #Fashion 
Twitter tarafından konu hakkında hazırlanan sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. 

https://2015.twitter.com Yorum Yaz
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cHaftanın Hitleri Adolf 3 yıl
Aynen krdş
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Patren 3 yıl
Kur'an-ı Kerim ile işid 2 ile 3 olması şaşırtıcı daha çok işid şaşırtıcı
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BekirTemel 3 yıl
Twitterin nasıl bir mecra olduğu ortaya çıkmış resmen.
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AMERICAN 3 yıl
Obama da çok akıllı bir adam.Bayrak tartışmaların arkasına hemen eşcinsel evliliği yasalaştırdı olayın yönünü değiştirdi.
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