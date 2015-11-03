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Twitter "Favori" butonunu "Beğen" butonuna çevirdi

Mikro blog sitesi neredeyse simgesi haline gelen "Favori" butonunu ani bir kararla kaldırdı. Butonun yerine ise daha fazla Facebook ve Instagram gibi platformlarda gördüğümüz "Beğen" butonu getirildi.
3 yıl
2b
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24
Web Siteleri
Oğuz Avcı
Editör
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Twitter
 
Sosyal ağ platformları kullanıcılarını sıkmamak için zaman zaman bir takım değişiklikler yapıyor. Bu değişiklikler genellikle yeni bir özelliğin eklenmesi veya kullanılmayan bir özelliğin değiştirilmesi şeklinde gerçekleşirken Twitter bu konuda farklı bir adım atmayı tercih etti.

Dev mikro blog sitesi ani bir değişiklik ile kendisiyle özdeşleşen "Favori" butonunu değiştirerek yerine "Beğen" butonunu getirdi. Tabi ki değişiklik sadece isim ile sınırlı kalmadı ve butonun simgesi de yıldız formundan, ufak bir efekte sahip kalp butonuna dönüştürüldü. Kullanıcıların profillerinde daha önce favoriye ekledikleri içerikler de bundan sonra "Favoriler" yerine "Beğenilen" sekmesi altında görüntülenecek.
Facebook’taki ve hatta diğer bir çok sosyal ağdaki beğen butonlarının aksine Twitter’daki yıldız simgesi yeterince ilgi çekmiyor ve kullanıcılar tarafından kullanılmıyordu. Bu değişimle daha fazla aksiyon almayı hedefleyen mikro blog sitesi, sadece Twitter.com’da değil Vine ve Periscope için de aynı değişimi gerçekleştiriyor. iOS, Android, Windows ve Mac uygulamaları hatta TweetDeck de bu değişimden payına düşeni almış durumda.
Yeni değişikliği siz nasıl buldunuz? Twitter'ın böyle ani bir hamle yapmasının sebebi sizce nedir?
 

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Omisis046 3 yıl en beğenilen
Dh de tam tersini yaptı
1 Yanıt Yanıtla +22
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ÖmErenay 3 yıl
O değil de DH'de ilk mesaja beğenmedim butonu lazım
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Okisht 3 yıl Omisis046
Omisis046

Dh de tam tersini yaptı


Vizyonumuz farklı demek ki
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Konuyu Hortlatan Adam 3 yıl
Favori Twitter'i özel yapıyodu be.
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kadirirdem 3 yıl
Ben zaten begeni butonu diyorum sorun yok :D
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BÖCCÜK ♂ 3 yıl
Arka Planlarımızı geri istiyoruz. Arka Plan gittiğinden beri zevk vermiyor aktif olarakta kullanmamaya başladım zaten 2-3 aydır.

Kalp malp hikaye bence yıldız iyiydi.
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BekirTemel 3 yıl
Değişime tabii tutmaları gereken şey bu küçük buton değildi bence.
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Yürüyen Ölü 3 yıl
At fav'a bekle diyemiyecek miyiz artık?
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abdrhm 3 yıl
berbat ötesi içim dışım ❤ oldu
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Part Of The Nature 3 yıl
Favori daha iyidi..
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Qonrul 3 yıl
Hepsi bi yerden sonra birbirini taklit ediyor etmek zorunda
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SayisalMan 3 yıl
Hiç alışamadım
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Patren 3 yıl
gereksiz olmus
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Zendo 3 yıl
Favori ve beğeni ayrı ayrı olsa daha iyi olur.
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dreameren 3 yıl
Olmamış.
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