Twitter "Favori" butonunu "Beğen" butonuna çevirdi

Sosyal ağ platformları kullanıcılarını sıkmamak için zaman zaman bir takım değişiklikler yapıyor. Bu değişiklikler genellikle yeni bir özelliğin eklenmesi veya kullanılmayan bir özelliğin değiştirilmesi şeklinde gerçekleşirken Twitter bu konuda farklı bir adım atmayı tercih etti.

Dev mikro blog sitesi ani bir değişiklik ile kendisiyle özdeşleşen "Favori" butonunu değiştirerek yerine "Beğen" butonunu getirdi. Tabi ki değişiklik sadece isim ile sınırlı kalmadı ve butonun simgesi de yıldız formundan, ufak bir efekte sahip kalp butonuna dönüştürüldü. Kullanıcıların profillerinde daha önce favoriye ekledikleri içerikler de bundan sonra "Favoriler" yerine "Beğenilen" sekmesi altında görüntülenecek.

Facebook’taki ve hatta diğer bir çok sosyal ağdaki beğen butonlarının aksine Twitter’daki yıldız simgesi yeterince ilgi çekmiyor ve kullanıcılar tarafından kullanılmıyordu. Bu değişimle daha fazla aksiyon almayı hedefleyen mikro blog sitesi, sadece Twitter.com’da değil Vine ve Periscope için de aynı değişimi gerçekleştiriyor. iOS, Android, Windows ve Mac uygulamaları hatta TweetDeck de bu değişimden payına düşeni almış durumda.

Yeni değişikliği siz nasıl buldunuz? Twitter'ın böyle ani bir hamle yapmasının sebebi sizce nedir?