Twitter, Linux Vakfı'na katıldı

Yeni API'sinde yaptığı kısıtlamalarla üçüncü taraf geliştiricilerin tepkisini çeken Twitter, Linux Vakfı'na katıldığını duyurarak açık kaynak gönüllülerine bir sürpriz yaptı.





Web tabanlı pek çok hizmetin temel aldığı Linux platformu, Linux Vakfı çevresinde oluşan bir konsorsiyum tarafından geliştirilmesi için çalışılıyor. Kullanıcılara ve firmalara, Linux'u geliştirmek için doğal bir zemin sunan vakıf; IBM, Intel, Google, HP gibi üyelere sahip.





Twitter, bünyesinde barındırdığı on binlerce Linux sunucusu ile platformu geliştirmek ve korumak amacıyla gelecek hafta vakfa katılacağını duyurdu.





Twitter açık kaynak yöneticisi Chris Aniszczyk, Linux ve onun yeteneklerinin geliştirilmesinin kendi teknoloji altyapıları için hayati önem taşıdığını, vakfa katılmakla kendileri için önemli olan bir organizasyonu destekleyebileceklerini ve Twitter'ı geliştirdikleri hızda Linux'u geliştiren toplulukla işbirliği yapabileceklerini açıkladı.





Aniszczyk gelecek hafta yapılacak LinuxCon etkinliğinde Bir Tweet'in Arkasındaki Açık Kaynak Teknolojisi adıyla bir sunum gerçekleştirecek. Twitter'ın haricinde Inktank adlı bir Ceph dosya sistemi geliştiricisi ve işletme sınıfı Linux makineleri üreten Servergy firması da Linux Vakfı'na katıldığını duyurdu.