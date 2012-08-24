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Twitter, Linux Vakfı'na katıldı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni API'sinde yaptığı kısıtlamalarla üçüncü taraf geliştiricilerin tepkisini çeken Twitter, Linux Vakfı'na katıldığını duyurarak açık kaynak gönüllülerine bir sürpriz yaptı.

Web tabanlı pek çok hizmetin temel aldığı Linux platformu, Linux Vakfı çevresinde oluşan bir konsorsiyum tarafından geliştirilmesi için çalışılıyor. Kullanıcılara ve firmalara, Linux'u geliştirmek için doğal bir zemin sunan vakıf; IBM, Intel, Google, HP gibi üyelere sahip.

Twitter, bünyesinde barındırdığı on binlerce Linux sunucusu ile platformu geliştirmek ve korumak amacıyla gelecek hafta vakfa katılacağını duyurdu.

Twitter açık kaynak yöneticisi Chris Aniszczyk, Linux ve onun yeteneklerinin geliştirilmesinin kendi teknoloji altyapıları için hayati önem taşıdığını, vakfa katılmakla kendileri için önemli olan bir organizasyonu destekleyebileceklerini ve Twitter'ı geliştirdikleri hızda Linux'u geliştiren toplulukla işbirliği yapabileceklerini açıkladı.

Aniszczyk gelecek hafta yapılacak LinuxCon etkinliğinde Bir Tweet'in Arkasındaki Açık Kaynak Teknolojisi adıyla bir sunum gerçekleştirecek. Twitter'ın haricinde Inktank adlı bir Ceph dosya sistemi geliştiricisi ve işletme sınıfı Linux makineleri üreten Servergy firması da Linux Vakfı'na katıldığını duyurdu.


http://techcrunch.com/2012/08/24/twitter-joining-the-linux-foundation/ Yorum Yaz
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archDEluxe 7 yıl
Erchamion
Evet. Uçamayan tek kuş denir hatta.

e sen de kırk yıllık tavuğu uçurdun? pengueni yüzdürseydin tavuk olsun hindi olsun, bunlar uçmazlardı sanki.
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Zuko 7 yıl archDEluxe
archDEluxe
Erchamion
Orijinalden alıntı: Evet. Uçamayan tek kuş denir hatta.

e sen de kırk yıllık tavuğu uçurdun? pengueni yüzdürseydin tavuk olsun hindi olsun, bunlar uçmazlardı sanki.

Bişi anlamadım.
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E_Aydin35 7 yıl
İyi bir hamle, Twitter adın akendi çıakrlarını gözettiği için mi yoksa başka nedenlerden dolayımı katıldı bilemeyiz hayırlısı olsun... :)
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SEO-Uzmanı 7 yıl
linux en sonunda sosyalleşecek galiba :! :D
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DH Misafiri 7 yıl
carnador
fuckulteli Bir kuş bir kuşa, gel beraber iki kuş olalım demiş :) Güzel bir gelişme :)
Linuxun logosundan bahsediyorsan o penguen diye biliyorum ben ama..

penguen de bir kuştur...
1 Yanıt Yanıtla +1
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Zuko 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
carnador
Orijinalden alıntı: fuckulteli Bir kuş bir kuşa, gel beraber iki kuş olalım demiş :) Güzel bir gelişme :)
Linuxun logosundan bahsediyorsan o penguen diye biliyorum ben ama..

penguen de bir kuştur...

Evet. Uçamayan tek kuş denir hatta.
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Virinom 7 yıl
fatality1907
donanımhaber linux server mi kullanıyor yoksa başka bir plaform mu?

Forum Windows İşletim Sistemli Sunucular kullanıyor fakat anasayfayı bilmiyorum
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YGA 7 yıl Virinom
Virinom

fatality1907

donanımhaber linux server mi kullanıyor yoksa başka bir plaform mu?


Forum Windows İşletim Sistemli Sunucular kullanıyor fakat anasayfayı bilmiyorum

Sunucular sponsorluktan karşılanmıyor mu?
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bkadem 7 yıl
fatality1907
DH Misafiri
fatality1907 donanımhaber linux server mi kullanıyor yoksa başka bir plaform mu?
Microsoft
bütün dünya devleri linux kullanırken neden dh microsoft ürünü kullanıyor. hem paralı hem güvenli değil şimdi anlaşılıyor forumun sık sık çökmesi. :)

Anti Microsoft'çuların sürekli söyledikleri şeyler. O yüzden fazla uzatmaya gerek yok.
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bkadem 7 yıl
bersgurs
fatality1907
DH Misafiri
fatality1907 donanımhaber linux server mi kullanıyor yoksa başka bir plaform mu?
Microsoft
bütün dünya devleri linux kullanırken neden dh microsoft ürünü kullanıyor. hem paralı hem güvenli değil şimdi anlaşılıyor forumun sık sık çökmesi. :)
+1 asp.net i de bırakıp phpye geçilse keşke

donanimhaber asp.net değil asp kullanmakta. İkisi farklı teknolojiler. Birde şu php'cileri anlamıyorum. Sanki çok mükemmel bir dil gibi her yerde onu söylüyorlar. Çoğu büyük kurumsal şirketler artık ( mesela bazı bankalar ) javadan asp.net'e geçiyorlar.!!!!
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bersgurs 7 yıl
fatality1907
DH Misafiri
fatality1907 donanımhaber linux server mi kullanıyor yoksa başka bir plaform mu?
Microsoft
bütün dünya devleri linux kullanırken neden dh microsoft ürünü kullanıyor. hem paralı hem güvenli değil şimdi anlaşılıyor forumun sık sık çökmesi. :)

+1 asp.net i de bırakıp php'ye geçilse keşke
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DH Misafiri 7 yıl
fatality1907
donanımhaber linux server mi kullanıyor yoksa başka bir plaform mu?

Microsoft
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fatality1907 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

fatality1907

donanımhaber linux server mi kullanıyor yoksa başka bir plaform mu?


Microsoft

bütün dünya devleri linux kullanırken neden dh microsoft ürünü kullanıyor. hem paralı hem güvenli değil şimdi anlaşılıyor forumun sık sık çökmesi. :)
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fuckulteli 7 yıl
Bir kuş bir kuşa, gel beraber iki kuş olalım demiş :)
Güzel bir gelişme :)
1 Yanıt Yanıtla +1
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Guest-F8946C419 7 yıl fuckulteli
fuckulteli

Bir kuş bir kuşa, gel beraber iki kuş olalım demiş :)

Güzel bir gelişme :)

Linux'un logosundan bahsediyorsan o penguen diye biliyorum ben ama..
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