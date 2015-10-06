Twitter, "Moments" ile keşif sürecini kolaylaştırıyor

Popüler mikroblog platformu Twitter, daha önce "Project Lightning" olarak da bilinen yeni özelliği Moments'ı duyurdu.

Şimdilik sadece Amerika merkezli kullanıcılar için açılan Twitter Moments, sosyal ağın iOS ile Android uygulaması yanında masaüstü sürümüne de eklendi. Yerleştirilen özel bir sekme üzerinden erişilebilen Moments, kişilere güncel konular hakkında toplu bir içerik akışı sunuyor. Bünyesinde "eğlence, bugün, haberler ve spor" gibi kategoriler sunan Moments özelliği, otomatik oynatılan videolar, görseller ve GIF içeriklerle de oldukça doyurucu bir haber alma süreci sağlıyor.

Twitter'ın konu hakkında hazırladığı sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

https://blog.twitter.com/2015/moments-the-best-of-twitter-in-an-instant-0