Twitter, kendi fotoğraf filtrelerini test ediyor





Popüler fotoğraf tabanlı paylaşım uygulaması Instagram'ın kullanıcılarına Twitter üzerinde fotoğraflarını görüntüleme izni vermekten vazgeçmesi sonrasında, Twitter'ın da benzer bir filtre sistemine geçeceği iddiaları ortaya atılmıştı.





Bu iddialar için somut bir destek şimdiye kadar ortaya çıkmamıştı. Ancak Twitter patronu Jack Dorsey ve bazı çalışanların hesaplarında filtreli fotoğraflar paylaşması, hizmetin deneme aşamasında olduğunu gözler önüne serdi.





Paylaşılan filtreli fotoğraflar 1024 x 1024 piksel çözünürlükte ve Instagram'ın 612 x 612 piksel sınırından bir hayli yüksek. Twitter'ın bu çözünürlüğe izin verebileceği veya daha düşük bir sınırda da tutabileceği dile getiriliyor. Ayrıca fotoğraflardaki bilgilerden, bu hizmetin Android platformu üzerinde denendiği izlenimi doğuyor.





Tahminler hizmetin yıl sonuna kadar resmi olarak başlayacak olması yönünde. Instagram'ın kullanıcılarını Twitter'dan kendi web platformu üzerine çekme planlarını başlatması sonrasında, Twitter'ın da bu boşluğu doldurmak istediği ve ilgiyi kaçırmak niyetinde olmadığı görülüyor.

http://thenextweb.com/twitter/2012/12/08/twitter-has-already-started-testing-its-own-photo-filters-and-employees-are-dogfooding-them/?fromcat=all