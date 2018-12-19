Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Twitter kronolojik sıralamaya geri döndü

Uzun süredir kullanıcıların ısrarla talep ettiği tersine kronolojik sıralama yani en son gönderinin en üstte olduğu tasarım Twitter iOS uygulamasında seçenek olarak sunulmaya başlandı.
5 ay
8,5b
1
8
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Twitter’ın sosyal medya hayatına başladığı günden itibaren yer verdiği tersine kronolojik gönderi listeleme tasarımı yani en son gönderinin en başta listelenmesi 2016 yılında yerini popüler gönderilerin en üste gelmesi sistemi almıştı.

En son gönderi en başta

Takip ettiğiniz hesapların en çok beğenilen ve etkileşim alan gönderilerinin listelenmesi tasarımının kullanıcının daha fazla ilgisini çekeceği düşünülmüştü. Aradan geçen 3 senede ise en çok eleştiri alan konu tersine kronolojik sıralama seçeneğinin olmaması idi zira kullanıcılar takip ettikleri kişilerin son olarak neyden bahsettiğini bilmek istiyordu.

Ayrıca Bkz. "Türkiye liginin olduğu PES 2019 mobile geldi"

Twitter her ne kadar kullanıcıların büyük kısmının popüler gönderiler sıralamasını beğendiğini ifade etse de yılın başlarından bu yana tersine kronolojik sıralamanın seçenek olarak eklenmesi konusunda çalışmalar yapıyordu.

Nihayet çalışmalar son aşamaya geldi ve iOS uygulamasında tersine kronolojik sıralama seçeneği sunuldu. Kullanıcılar sağ üst kısımdaki parlama ikonuna tıklayarak popüler gönderiler veya en son gönderiler seçeneği arasında tercih yapabilecekler.

Özellik şu anda sadece iOS uygulamasında sunuluyor ve bölge bölge mağazalara gelmeye başladı. Yakın zamanda Android platformuna da sunulacak olan özelliğin web tarafına ne zaman geleceği ise bilinmiyor.


 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
fhrstw 5 ay en beğenilen
Keşke şu bot olayı da çözülsede salak saçma etiketler gündem olmasa. Tv izlemeyen insanlar için yegane gündemi takip etme aracı ama aptalca etiketler cidden yıldırıyor.
Keşke şu bot olayı da çözülsede salak saçma etiketler gündem olmasa. Tv izlemeyen insanlar için yegane gündemi takip etme aracı ama aptalca etiketler cidden yı...
Devamını Gör
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Karres 5 ay
Youtubenin bot olayu hiç bi ile yaramadı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Slifer45 5 ay
ben güncelledim ama bende o secenek neden yok
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
***Respect*** 5 ay Slifer45
Aynen bende de yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Galatas4ray 5 ay
Facebooktada aynı durum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
santhora 5 ay
Keşke donanımhaber'de bir zamanlar olduğu gibi mobilde mesajları sıralama seçeneğini tekrar getirse. Bu konuda bir zamanlar talebim olmuştu. Ama sağolsun ilgili arkadaşlar pek takmadılar sanırım. Ben ilk mesajın en başta olmasını istiyorum mesela. Çünkü sondan başladığımda özellikle yorumlar karşılıklı cevap şekline dönüşmüşse olayın başını bilmediğim için bişey anlamıyorum. Yorumların en başına gitmesi de tam bir işkence olduğu için vazgeçip sayfayı kapatmak daha kolayıma geliyor :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fhrstw 5 ay en beğenilen
Keşke şu bot olayı da çözülsede salak saçma etiketler gündem olmasa. Tv izlemeyen insanlar için yegane gündemi takip etme aracı ama aptalca etiketler cidden yıldırıyor.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Theologist 5 ay
Çok çok daha iyi olmuş, çünkü hep saçma sapan şeyler popüler oluyor ülkemizde!
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 5 ay
Oleeeey...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 ay Facebook, Netflix ve Microsoft gibi 150 şirkete kullanıcıların kişisel verilerini açtı [Güncellendi] 5 ay Türkiye’de gizli madencilik yazılımları 4 kat arttı 5 ay Samsung Galaxy S10 serisinin tasarımını açığa çıkaran görseller yayınlandı 5 ay Xiaomi’nin Android Go telefonu ortaya çıktı 5 ay Google’un mesajlaşma servisleri için gelecek planları neler? 5 ay Google Asistan ertelenebilecek uçak seferleri için kullanıcıları uyaracak 5 ay İnternet reklamları vergi stopajı kapsamına alındı 5 ay Elon Musk'ın çılgın tünel projesi sonunda ortaya çıktı 5 ay Instagram Hikayeler'e yeni özellikler geldi 5 ay Obeziteyle savaşan ve pile ihtiyaç duymayan implant geliştirildi 5 ay Apple Watch Series 4 eğitim videoları yayınlandı 5 ay Lenovo Z5 Pro GT Ferrari Edition modelinin fotoğrafı ortaya çıktı 5 ay HTC, 2019 yılında amiral gemisi ve orta segment akıllı telefonlara odaklanacak 5 ay Lenovo S5 Pro GT tanıtıldı. İşte özellikleri ve fiyatı 5 ay Elektronik kitap, gazete ve dergilerin KDV oranı yükseltildi 5 ay İnternet fiyatları uçacak: "Türk Telekom BTK’ya zam teklifini sundu" 5 ay Intel Vaunt akıllı gözlük projesi el değiştirdi 5 ay Facebook, geçmişi temizleme özelliğini 2019'a erteledi 5 ay ABD dışişlerinden Türkiye’ye Patriot füzesi satışına onay çıktı 5 ay Dört arka kameralı Huawei P30 Pro'nun tasarımı açığa çıktı 5 ay GÖRÜNTÜLENEN Twitter kronolojik sıralamaya geri döndü Sonraki Huawei, 65 milyon Nova serisi akıllı telefon satmayı başarmış 5 ay Xiaomi Redmi 7'nin teknik özellikleri ortaya çıktı 5 ay Snapdragon 855 ve 12gb RAM'li canavar: Lenovo Z5 Pro GT 5 ay Baidu, otonom araçlarını test etmek için Unity oyun motorunu kullanıyor 5 ay ABD'nin balistik füze sistemlerinde güvenlik açıkları tespit edildi 5 ay Güneş Sistemi'nin bilinen en uzak cismi keşfedildi "Farout" 5 ay Amazon Echo akıllı duvar saati satışa sunuldu 5 ay Oyuncu monitörü pazarı katlanarak büyüyor, Asus lider 5 ay Çin’e özel Google arama motoru planları suya düştü 5 ay Monster'da Bu Hafta - CS: GO 5 ay Xbox platformuna Steam desteği iddiaları 5 ay Snapdragon 855 ve 12 GB RAM'li ilk telefon: Lenovo Z5 Pro GT ile tanışın 5 ay Güneş enerjili araçlarda yeni rekor: 50 dolarlık enerji ile 4,100 km 5 ay Honda'nın otonom iş araçları zorlu işlerde insanlara yardım edecek 5 ay Türk savaş gemilerinin yeni gücü ÇAFRAD ilk sınavı geçti 5 ay NVIDIA’dan mobil grafik çözümleri için giriş seviyesi GeForce MX250 sesleri 5 ay Google, New York'ta 1 milyar dolarlık yeni kampüs kuruyor 5 ay Kromozomlar, biyolojik cinsiyeti belirleyen yegâne faktör olmayabilir 5 ay Sağlık Bakanlığı, 2019 yılında akıllı ambulans dönemini başlatıyor 5 ay Intel ve ESL, 100 milyon dolarlık anlaşmayla 2021 yılı sonuna kadar birlikteler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim