Twitter kronolojik sıralamaya geri döndü

Twitter’ın sosyal medya hayatına başladığı günden itibaren yer verdiği tersine kronolojik gönderi listeleme tasarımı yani en son gönderinin en başta listelenmesi 2016 yılında yerini popüler gönderilerin en üste gelmesi sistemi almıştı.

En son gönderi en başta

Takip ettiğiniz hesapların en çok beğenilen ve etkileşim alan gönderilerinin listelenmesi tasarımının kullanıcının daha fazla ilgisini çekeceği düşünülmüştü. Aradan geçen 3 senede ise en çok eleştiri alan konu tersine kronolojik sıralama seçeneğinin olmaması idi zira kullanıcılar takip ettikleri kişilerin son olarak neyden bahsettiğini bilmek istiyordu.

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Twitter her ne kadar kullanıcıların büyük kısmının popüler gönderiler sıralamasını beğendiğini ifade etse de yılın başlarından bu yana tersine kronolojik sıralamanın seçenek olarak eklenmesi konusunda çalışmalar yapıyordu.

Nihayet çalışmalar son aşamaya geldi ve iOS uygulamasında tersine kronolojik sıralama seçeneği sunuldu. Kullanıcılar sağ üst kısımdaki parlama ikonuna tıklayarak popüler gönderiler veya en son gönderiler seçeneği arasında tercih yapabilecekler.

Özellik şu anda sadece iOS uygulamasında sunuluyor ve bölge bölge mağazalara gelmeye başladı. Yakın zamanda Android platformuna da sunulacak olan özelliğin web tarafına ne zaman geleceği ise bilinmiyor.



