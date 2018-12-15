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Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Türkiye liginin olduğu PES 2019 mobile geldi

Türkiye ligi dahil pek çok önemli ligi barındıran PES 2019 mobil oyunculara da sunuldu. Oyuncular hem yerel hem de global olarak çevrim içi maçlar yapabiliyor...
5 ay
15,8b
2
9
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Konsol ve masaüstü platformlar için çıkışını gerçekleştiren PES 2019 mobil dünyaya da geldi. Süper Lig ve pek çok ülke ligini bir arada sunan PES 2019 konsol ile aynı oyun tecrübesini sunmayı hedefliyor.

PES 2019 mobil neler sunuyor?

Unreal Engine 4 motoru üzerinde geliştirilen PES 2019 oyunu Türkiye dahil Portekiz, İskoçya, Belçika, Danimarka, İsveç gibi pek çok ligin olduğu oyunda yeni olarak Şili, Arjantin gibi Güney Amerika ligleri ve Japonya ligi de dahil edilmiş. Ayrıca Rusya ligi de ilk kez PES 2019 ile futbol sahalarına geliyor.

8000’den fazla oyuncu animasyonu olan oyunda top fizikleri de en gerçekçi şekliyle hazırlanmış. Dünya çapında sayısız oyuncu arasından seçim yaparak kendi liginizi oluşturabiliyorsunuz. Beckham, Zico, Romario gibi özel efsanelerin yanı sıra Cruyff, Nedved, Gullit, Maldini gibi bilinen efsaneler de oyunda yer alıyor.

Ayrıca Bkz. "Star Trek Fleet Command gerçek zamanlı galaksi mücadelesini getiriyor"

Farklı ligleri oynamanın yanında mücadele edebileceğiniz çok oyunculu modlar da mevcut. Yerel Maç modunda iki kişi maç yapabilirken, Yerel Lig modunda arkadaşlarınızla kendi turnuvanızı oluşturup oynayabiliyorsunuz.

Dostluk Maçı arkadaş listesinden seçim yaparak hızlı bir maç ayarlarken Çevrim İçi Maç ise tüm dünyadan oyuncularla kapıştığınız bir mod. Haftalık olarak farklı etkinliklerde mücadele ederek çeşitli ödüller kazanabiliyorsunuz.

Ayrıca önceki haftanın maçlarında en iyi performansı ortaya koyan futbolcular Öne Çıkan Oyuncular olarak seçilebilecek. Daha iyi performansa sahip bu oyuncuları kadronuza katabileceksiniz. Ayrıca Barcelona ve Liverpool gibi takımların ikonik oyuncuları özel versiyonlarla sezon boyunca seçilebilir olacak.

PES 2019 ücretsiz olarak sunuluyor ancak özellikle iyi oyuncuları alabilmek için ödeme yapmak gerekiyor. Diğer taraftan sürekli internet bağlantısı isteyen oyunda bir süredir bakım çalışması olduğu ve erişilemediği ifade ediliyor.

PES 2019: Google Play II App Store

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ffrisby 5 ay
Bence Mobile bir oyuna göre harika olmuş görüntü kalitesi olarak.
Eve gidince gamepad bağlamayı deneyeceğim.
Arkadaşlar bir konu da da yardıma ihtiyacım var ; normal Turkiye süper ligi yok mu türk takımları arasında mac yapacağımız bir lig göremedim ben?
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mahallenin_delisi 5 ay
maalesef konsolun yanına bile yaklaşamıyor.
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fenerbahce_34 5 ay
İlk çıktığı günden beri oyunu oynarım benim fikrim oyun efsane olmuş bağlantıyla ilgili sorunlar var ilerde halledilir adamlar konsol seviyesine ulaşmışlar artık çözünürlük ayarlarıda mevcut çevremdeki insanlara yüklettim ellerinden düşmüyor şimdi
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Kendomen 5 ay
Oyunda tek bir stad olması kötü olmuş.
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-BraveHeart- 5 ay
Maça giremiyorum bağlantı hatası veriyor.
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Cute Hentai 5 ay
Online'ı sorunlu bir oyunu torrent'den çektim. Konami = Rezalet bir online deneyimi !!
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EuronGreyjoy 5 ay
Oyun güya açıldı ama sürekli bağlantı kopuyor. Spiker indirmeye çalışınca ya da etkinliklere girmeye çalışınca oyundan atıyor. Defans ayrı bi sorun, online maçta adam santradan alıp götürüyor. Tek beğendiğim tarafı 60 fps ya da 60a yakın oynanıyor. Baya akıcı geldi 2018e göre ama sorunlardan dolayı sildim.
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tugares 5 ay
Oyuj grafikleri çağ atlamamış ama kaleciler iyi olmuş.
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DeWTurk 5 ay tugares
Kardeşim telefonun ne bilmiyorum ama şuan mobilde gördüğüm en iyi futbol oyunu hem grafik hem oynanış. Süper ötesi olmuş
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