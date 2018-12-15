Türkiye liginin olduğu PES 2019 mobile geldi

Konsol ve masaüstü platformlar için çıkışını gerçekleştiren PES 2019 mobil dünyaya da geldi. Süper Lig ve pek çok ülke ligini bir arada sunan PES 2019 konsol ile aynı oyun tecrübesini sunmayı hedefliyor.

PES 2019 mobil neler sunuyor?

Unreal Engine 4 motoru üzerinde geliştirilen PES 2019 oyunu Türkiye dahil Portekiz, İskoçya, Belçika, Danimarka, İsveç gibi pek çok ligin olduğu oyunda yeni olarak Şili, Arjantin gibi Güney Amerika ligleri ve Japonya ligi de dahil edilmiş. Ayrıca Rusya ligi de ilk kez PES 2019 ile futbol sahalarına geliyor.

8000’den fazla oyuncu animasyonu olan oyunda top fizikleri de en gerçekçi şekliyle hazırlanmış. Dünya çapında sayısız oyuncu arasından seçim yaparak kendi liginizi oluşturabiliyorsunuz. Beckham, Zico, Romario gibi özel efsanelerin yanı sıra Cruyff, Nedved, Gullit, Maldini gibi bilinen efsaneler de oyunda yer alıyor.

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Farklı ligleri oynamanın yanında mücadele edebileceğiniz çok oyunculu modlar da mevcut. Yerel Maç modunda iki kişi maç yapabilirken, Yerel Lig modunda arkadaşlarınızla kendi turnuvanızı oluşturup oynayabiliyorsunuz.

Dostluk Maçı arkadaş listesinden seçim yaparak hızlı bir maç ayarlarken Çevrim İçi Maç ise tüm dünyadan oyuncularla kapıştığınız bir mod. Haftalık olarak farklı etkinliklerde mücadele ederek çeşitli ödüller kazanabiliyorsunuz.

Ayrıca önceki haftanın maçlarında en iyi performansı ortaya koyan futbolcular Öne Çıkan Oyuncular olarak seçilebilecek. Daha iyi performansa sahip bu oyuncuları kadronuza katabileceksiniz. Ayrıca Barcelona ve Liverpool gibi takımların ikonik oyuncuları özel versiyonlarla sezon boyunca seçilebilir olacak.

PES 2019 ücretsiz olarak sunuluyor ancak özellikle iyi oyuncuları alabilmek için ödeme yapmak gerekiyor. Diğer taraftan sürekli internet bağlantısı isteyen oyunda bir süredir bakım çalışması olduğu ve erişilemediği ifade ediliyor.