Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Twitter #music uygulaması, iOS için yeni özellikler ile güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
363
1
2
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Twitter #music uygulaması, iOS için yeni özellikler ile güncellendi
Sosyal medyanın popüler isimlerinden Twitter'ın 2013 yılı içerisinde duyurduğu #music uygulaması, iOS için yeni özellikler ile 1.2 sürümüne güncellendi.
Ayrı olarak faaliyet gösteren Twitter #music, kişilerin farklı sanatçıları takip edebilmesine, ayrıntılı bilgilere ulaşabilmesine ve yardımcı diğer servisler (Spotify ve Rdio) ile farklı müziklerin dinlenmesine imkan sağlıyor. Yapılan 1.2 güncellemesiyle kullanıcıların cihazları içerisinde yüklü müzikleri taramaya başlayan uygulama, bu sayede çok daha kişiselleştirilmiş sonuçlar ortaya koyabiliyor. Ayrıca Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya,  İtalya, Hollanda, Norveç, Portekiz, İspanya, İsveç ve İsviçre'de yer alan kullanıcılar için dil desteği eklenen Twitter #music, artık yeni şarkıların keşfedilmesi için farklı yollar da sunabiliyor.
Ücretsiz olarak elde edilebilen Twitter #music uygulamasına buradan ya da direkt olarak Apple App Store üzerinden ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/us/app/twitter-music/id625541612?mt=8 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
secrecy 6 yıl
Türkiye mağazasında yok ki can
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
paldov 6 yıl
amerikan mağazasında mevcut.

tam çözmüş değilim müzik türünü seçtikten sonra sanatçı listesi çıkıyor. seçtiğimiz sanatçıyı sanırım 30 gibi kısa süre dinleyebiliyoruz.

radyo gibi yayın dinlemek imkanı yok sanırım?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Dengeli oyuncu bilgisayarı nasıl kurulur? video inceleme 6 yıl Yandex Mobil Browser video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Merakla beklenen Xiaomi Mi Band 4'ün
DonanımHaber
Uber için Türkiye’de yolun sonu!
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim