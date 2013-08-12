Twitter #music uygulaması, iOS için yeni özellikler ile güncellendi

Sosyal medyanın popüler isimlerinden Twitter'ın 2013 yılı içerisinde duyurduğu #music uygulaması, iOS için yeni özellikler ile 1.2 sürümüne güncellendi.

Ayrı olarak faaliyet gösteren Twitter #music, kişilerin farklı sanatçıları takip edebilmesine, ayrıntılı bilgilere ulaşabilmesine ve yardımcı diğer servisler (Spotify ve Rdio) ile farklı müziklerin dinlenmesine imkan sağlıyor. Yapılan 1.2 güncellemesiyle kullanıcıların cihazları içerisinde yüklü müzikleri taramaya başlayan uygulama, bu sayede çok daha kişiselleştirilmiş sonuçlar ortaya koyabiliyor. Ayrıca Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Norveç, Portekiz, İspanya, İsveç ve İsviçre'de yer alan kullanıcılar için dil desteği eklenen Twitter #music, artık yeni şarkıların keşfedilmesi için farklı yollar da sunabiliyor.

Ücretsiz olarak elde edilebilen Twitter #music uygulamasına buradan ya da direkt olarak Apple App Store üzerinden ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/us/app/twitter-music/id625541612?mt=8