Twitter, müzik hizmetini duyurdu





Twitter'ın bir süredir üzerinde çalıştığını aktardığımız müzik hizmeti bugün resmi olarak teknoloji dünyasına tanıtıldı.





Sanılanın aksine ayrı bir müzik hizmeti olarak faaliyete başlayan Twitter #Music, ayrı bir hizmet sayfasına ve iPhone uygulamasına sahip. Twitter hesabınızla giriş yapabildiğiniz sistem, takip ettiğiniz kişilerden veya takipçilerinizden veriler toplayarak, size uygun müzik akışlarını sunmak. Bu müzikleri dinlemek istediğiniz zaman ise devreye Spotify ve Rdio çevrimiçi müzik hizmetleri giriyor. Spotify ve Rdio hesapları ile müzik akışları dinlenebiliyor.





Bunun anlamı ise ülkemizde hizmetin telif hakları nedeniyle kullanıma sunulamayacağı. Twitter henüz resmiyet anlamında ülkemizde faaliyet göstermiyor. Rdio ve Spotify platformları da buna dahil. Telif hakları için anlaşma yapıldığı takdirde hizmet ülkemizden de erişilebilir hale gelecektir.





Twitter #Music uygulaması iPhone için bazı ülkelerde indirmeye sunuldu. Android uygulaması ise önümüzdeki haftalarda yayınlanacak.





https://music.twitter.com/i/chart/emerging