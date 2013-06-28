Twitter uygulaması TweetBot, iPhone ve iPod için Instagram video desteğine kavuştu

Tapbot tarafından geliştirilen Twitter uygulaması TweetBot, iPhone ve iPod için 2.8.2 sürümüne güncellendi.

Kullanıcılar tarafından beğenilerek kullanılan Twitter istemcisi TweetBot, 2.8.2 sürümü ile Instagram tarafından kullanıma sunulan yeni video çekim özelliğine destek vermeye başlamış durumda. Genel olarak geri bildirimler doğrultusunda birçok hatanın da düzeltildiği uygulama, iOS 5.0 ve üzeri iPhone ve iPod modelleri üzerinde çalışabiliyor.

Apple App Store üzerinden 5,49 TL fiyat etiketiyle satın alınabilen TweetBot uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id428851691?mt=8&partnerId=0&at=11lDL&ls=1&ct=GR01_P_725_29667_2D2F3B84-6417-47ED-8A8D-7BD1198B1772_