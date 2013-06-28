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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Twitter uygulaması TweetBot, iPhone ve iPod için Instagram video desteğine kavuştu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Twitter uygulaması TweetBot, iPhone ve iPod için Instagram video desteğine kavuştu
Tapbot tarafından geliştirilen Twitter uygulaması TweetBot, iPhone ve iPod için 2.8.2 sürümüne güncellendi.
Kullanıcılar tarafından beğenilerek kullanılan Twitter istemcisi TweetBot, 2.8.2 sürümü ile Instagram tarafından kullanıma sunulan yeni video çekim özelliğine destek vermeye başlamış durumda. Genel olarak geri bildirimler doğrultusunda birçok hatanın da düzeltildiği uygulama, iOS 5.0 ve üzeri iPhone ve iPod modelleri üzerinde çalışabiliyor.
Apple App Store üzerinden 5,49 TL fiyat etiketiyle satın alınabilen TweetBot uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id428851691?mt=8&partnerId=0&at=11lDL&ls=1&ct=GR01_P_725_29667_2D2F3B84-6417-47ED-8A8D-7BD1198B1772_ Yorum Yaz
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visualize 6 yıl
Linkleri açmak için safariye göndermediği an devamlı kullanmaya başlayacagım :)
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emryrgc 6 yıl
Daha önce hep tweetbot kullanırdım ama official twitter uygulaması baya gelişti.
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