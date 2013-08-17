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Twitter yeni Tweet rekorunu bu ay başında kırdı

5 yıl
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Ekrem71
Haber Editörü
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Twitter yeni Tweet rekorunu bu ay başında kırdı

Yayına başladığı günden bu yana saniyelik atılan Tweet sayısı sürekli artan ve rekorunu geliştiren Twitter, tarihindeki rekor Tweet sayısına bu ay başında eriştiğini duyurdu.

Bir saniyede atılan Tweet rekoru son olarak 33,338 olarak ölçülmüştü. Bu ayın başında ise saniyede atılan Tweet sayısı 143,199 ile yeni bir rekor kırdı. Mısır'da yaşanan gelişmeler nedeniyle sosyal ağın büyük bir hareketlilik yaşadığı tahmin ediliyor.

Daha önce rekorlar önemli maçlar veya etkinliklerde kırılmaktaydı. Ancak artık herhangi bir günde de bu rekora erişilebiliyor. Bunun en büyük sebebi de artık Twitter'ın altyapısını güçlendirmiş olması.

Üç yıl önceki Dünya Kupası'nda neredeyse her maçta çöken Twitter, mühendislik organizasyonunu değiştirerek yaşanan darboğazların önüne geçti. Sosyal ağ bundan sonra gelecekteki önemli etkinliklerde sıkıntı yaşanmadan etkileşim kurulmasını sağlayacak. Twitter'ın günlük Tweet rekoru 500 milyon iken saniyede atılan ortalama Tweet ise 5700 olarak ölçüldü.

https://blog.twitter.com/2013/new-tweets-per-second-record-and-how Yorum Yaz
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Erkansins 5 yıl
twitter saçma sapan kişilerin saçma sapan yorumlar attığı bir site.
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Anaxarete 5 yıl Erkansins
erkank53

twitter saçma sapan kişilerin saçma sapan yorumlar attığı bir site.

Facebookdan daha aklı başında insanların kullandıkları kesin.
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