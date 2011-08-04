Twitter'da canlı tweetlerle bir roman yazılıyor

Yazarların veya sanatçıların yeni eserlerini sosyal ağlarda tanıttıklarına çoğu kez şahit olmuştuk. Ancak canlı tweetlerle Twitter üzerinde roman yazmak ilk kez karşımıza çıkıyor.





Olayın kahramanı aynı zamanda gazeteci olan Doug Sovern. TweetHeart Novel adını verdiği romanı Kaliforniya eyaletinin Berkeley şehrinde sokaklarda yaşayan bir kadının şiddet ve suistimaller altında geçen gerçek hayat hikayesini anlatıyor. Konunun hassasiyeti nedeniyle insanların ilgisini çekmek isteyen Sovern böyle bir yola başvurmuş.





Twitter'ın mevcut kısıtlamaları sebebiyle günde 5-8 adet 140 karakterlik mesajlarla romanına başlayan Sovern gündelik mesajlaşmalardan bildiğimiz "b4-before" gibi kısaltmaları kullanmış.





Bu şekilde büyük ilgi gören yazar yıl başında başladığı romanında bugüne kadar 1000 tweet yollamış. Roman henüz bitmiş değil. Takipçilerden gelen tepkilere göre romanın gidişatı değişebiliyor.





Twitter'da roman yazan ilk yazar Sovern değil. Daha önce Matt Stewart, Fransız Devrimi adlı romanını Twitter'dan yayınlamıştı. Ancak Sovern ilk kez canlı tweetlerle romanını yazmaya çalışıyor, ortada bitirilmiş bir metin yok ve romanının devamının ne olacağını kendisi de bilmiyor.