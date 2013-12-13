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Twitter'ın Mac uygulaması güncellendi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
454
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Twitter'ın Mac uygulaması güncellendi
Sosyal medyanın parlak isimlerinden Twitter, uzun zaman sonra Mac uygulamasını güncellendi.
Yeni güncelleme ile geçtiğimiz günlerde mobil sürüme getirilen fotoğraf ön izleme desteğine kavuşan Twitter Mac uygulaması, kapatılabilir şekilde gelen bu özelliği ile artık zaman akışı içerisinde servise yüklenen fotoğrafları direkt olarak gösterebiliyor. Genel olarak tasarımı da güncellenen uygulama, ayrıca kişilerin profil sayfaları içerisinde belirlenen kapak fotoğraflarını, takip edenler ve edilenleri de gösterebiliyor, tweet detayları hakkında yeni özellikler ile geliyor.
Ücretsiz olarak elde edilebilen Twitter uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. 

https://blog.twitter.com/2013/new-features-for-twitter-for-mac Yorum Yaz
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