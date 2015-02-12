Twitter'ın mobil sürümlerindeki "fotoğraf kapatma" işlemi yenilendi

Geçtiğimiz gün gruplarla direkt mesajlaşma ile video çekme özelliklerini iOS ve Android sürümlerine getiren Twitter, şimdide mobil sürümlerindeki "fotoğraf kapatma" işleminde değişikliğe gitti.

Mobil sürümlerde açılan fotoğrafları daha önce üzerine yapılan dokunma hareketi ile kapatan Twitter, yavaş yavaş herkesin kullanımına açılan yeni sürümünde ise sürükle kapat formatına geçiş yaptı. Yani bir fotoğrafı kapatmak için artık üzerine dokunmak yerine yukarıya doğru sürüklemek gerekiyor ve yapılan denemelerde birçok kişinin bu yeni süreç hakkında kararsız duygular yaşadığı görülüyor.

Yeni özelliğin test sürecinde ya da kalıcı bir işlem olup olmadığı tam olarak bilinmezken, Tweetbot gibi üçüncü parti yazılımlar bu desteği uzun zamandır kullanıcılarına sağlıyor.

http://thenextweb.com/twitter/2015/02/12/twitter-rolling-swipe-dismiss-images/