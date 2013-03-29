Twitterrific 5, Push Notifications desteğiyle App Store'da %50 indirimde

Birçok iOS kullanıcısı tarafından Twitter'ın resmi uygulaması yerine tercih edilen Twitterrific'in yeni sürümü yayınlandı. Yayınlanan son sürümle birlikte sonunda Twitterrific, doğal bildirim desteğine kavuşuyor. Ayrıca Twitterrific'in satış fiyatı, kısa bir süreliğine 5,49 TL.

Şimdiye kadar Boxcar isimli 3.parti bildirim sistemini kullanan Twitterrific, sürüm 5.2 ile birlikte bahsetme, direk mesajlar, favoriler, retweet ve yeni takipçi konularından Apple'ın Push Notifications sistemiyle bildirim yollayabilecekler. Ancak Twitterrific, Push Notifications desteğini bir anda tüm kullanıcılarına değil, haftada 1000 kullanıcı için sunacak.

Bildirim desteğinin yanı sıra kullanıcı bannerlarının profil sayfalarında gösterilmesi ve yazışmaların e-mail ya da Storify ile paylaşılmasına imkan sunan güncelleme, birçok iyileştirme (örneğin eskiden 400 mesaj gösterebilen zaman tünelinin artık 500 mesaj gösterebilmesi, Droplr küçük fotoğrafların zaman tüneline eklenmesi gibi) ve sorun gidermelerini içeriyor.

Kısa bir süreliğine %50 indirim kapsamında 5,49 TL'ye satın alınabilecek olan Twitterrific'in App Store'daki sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.