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UC Berkeley'den ortak çalışan robotlar

3 yıl
1,9b
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Aynı zamanda her karada hem de havada hareket edebilen bir robot geliştirmek düşünüldüğünden çok daha zor bir süreç gerektiriyor. İki farklı konuyu bir araca bindirmek hem verimliliği düşüyor hem de iki taraftan da kesintiye neden oluyor. UC Berkeley'in yeni sistemi ise buna etkili bir çözüm getiriyor.

Bahsi geçen bu süreçte UC Berkeley'in VelociRoACH ve H2Bird isimli robotları bir arada çalışma gösteriyor. VelociRoACH özel bacak yapısıyla üzerinde mikro hava aracı H2Bird'u taşıyabiliyor ve belirli bir hızlanmadan sonra uçak havalanarak ihtiyaca bağlı oldukça etkili bir çalışma elde edilebiliyor. Bu sürecin gelecekte insansız hava araçlarına getireceği imkanlar ise şimdiden büyük bir potansiyel vaat ediyor ve robotların birlikte çalışmayı öğrenmesi insan hayatı için de önemli bir konu olarak nitelendiriliyor.
Robotların çalışma sürecini aşağıda yer alan video ile rahatlıkla görebilirsiniz.

http://spectrum.ieee.org/automaton/robotics/robotics-hardware/icra-2015-robotic-cockroach-launches-robotic-bird?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter&utm_campaign=Feed%3A+ieeespectrum%2Fautomaton+%28Automaton+-+IEEE+Spectrum%29 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Guest-B4CF5463F 3 yıl
Robot ön kaldırmaya başlayınca dedim ikiside birden mi uçacak :)
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doctor_bey 3 yıl
Böcek sineği taşıyor



Geleceği var, artık heryerde fişlenebiliriz
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