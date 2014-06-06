UV ışığa duyarlı mürekkep kullanan 3D çizim kalemi: CreoPop

Üç boyutlu baskı amacıyla geliştirilen 3Doodle r ve Lix gibi kalem modelleri, bildiğiniz üzere ABS ya da PLA plastik malzemelerin sıcaklık yardımıyla eritilmesiyle çalışma gösteriyor. Bu eritme için kullanılan yüksek sıcaklık ise çocuklar yanında yetişkinler için de bazı tehlikeli durumlar oluşturabiliyor ve belirtildiği kadarıyla çok hoş olmayan kokular ev ortamına yayılıyor. Bu noktada %100 güvenli olarak tanıtılan CreoPop, baskı için UV (Morötesi) ışığa duyarlı mürekkep kullanıyor.

Rakipleriyle benzer bir gövde yapısıyla gelen CreoPop, kablosuz olarak çalışma gösterebiliyor ve gücünü 800 mAh bataryasından (2 saat kullanım süresi) alıyor. Uç kısmında güneş ışığına benzer gücü olduğu belirtilen üç adet UV diyot yer alan kalem, bu sayede taşıdığı soğuk mürekkebi dondurarak üç boyutlu baskıların yapılmasına imkan tanıyor. Toksik madde içermeyen ve değiştirilebilen soğuk mürekkep kapsülleriyle 3mm kalınlığında 14 metre baskı verebilen CreoPop, farklı renkleri de kullanabiliyor. 190 x 37 x 35mm'lik gövdesinde batarya durumu hakkında bilgi veren LED aydınlatma sistemi bulunan üç boyutlu baskı kalemi, manyetik (Buzdolabı üstü vb.), güzel kokulu ya da karanlıkta parlayabilen mürekkep çeşitleriyle de kullanılabiliyor.

Sunduğu güvenli kullanım yapısıyla dikkat çeken CreoPop, seri üretime geçebilmek adına 17 Haziran tarihinde Indiegogo projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Ürünün 89$ fiyat etiketine satın alınabileceği, kartuş fiyatlarının ise 2$ ile 3$ arasında değişeceği açıklanan bilgiler arasında yer alıyor. Dağıtımına 2015'in ilk çeyreğinde başlanacak olan üç boyutlu baskı kalemi hakkında hazırlanan tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.creopop.com/#header