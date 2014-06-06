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UV ışığa duyarlı mürekkep kullanan 3D çizim kalemi: CreoPop

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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UV ışığa duyarlı mürekkep kullanan 3D çizim kalemi: CreoPop
Üç boyutlu baskı amacıyla geliştirilen 3Doodler ve Lix gibi kalem modelleri, bildiğiniz üzere ABS ya da PLA plastik malzemelerin sıcaklık yardımıyla eritilmesiyle çalışma gösteriyor. Bu eritme için kullanılan yüksek sıcaklık ise çocuklar yanında yetişkinler için de bazı tehlikeli durumlar oluşturabiliyor ve belirtildiği kadarıyla çok hoş olmayan kokular ev ortamına yayılıyor. Bu noktada %100 güvenli olarak tanıtılan CreoPop, baskı için UV (Morötesi) ışığa duyarlı mürekkep kullanıyor.
Rakipleriyle benzer bir gövde yapısıyla gelen CreoPop, kablosuz olarak çalışma gösterebiliyor ve gücünü 800 mAh bataryasından (2 saat kullanım süresi) alıyor. Uç kısmında güneş ışığına benzer gücü olduğu belirtilen üç adet UV diyot yer alan kalem, bu sayede taşıdığı soğuk mürekkebi dondurarak üç boyutlu baskıların yapılmasına imkan tanıyor. Toksik madde içermeyen ve değiştirilebilen soğuk mürekkep kapsülleriyle 3mm kalınlığında 14 metre baskı verebilen CreoPop, farklı renkleri de kullanabiliyor. 190 x 37 x 35mm'lik gövdesinde batarya durumu hakkında bilgi veren LED aydınlatma sistemi bulunan üç boyutlu baskı kalemi, manyetik (Buzdolabı üstü vb.), güzel kokulu ya da karanlıkta parlayabilen mürekkep çeşitleriyle de kullanılabiliyor.
Sunduğu güvenli kullanım yapısıyla dikkat çeken CreoPop, seri üretime geçebilmek adına 17 Haziran tarihinde Indiegogo projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Ürünün 89$ fiyat etiketine satın alınabileceği, kartuş fiyatlarının ise 2$ ile 3$ arasında değişeceği açıklanan bilgiler arasında yer alıyor. Dağıtımına 2015'in ilk çeyreğinde başlanacak olan üç boyutlu baskı kalemi hakkında hazırlanan tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.
 
UV ışığa duyarlı mürekkep kullanan 3D çizim kalemi: CreoPop

http://www.creopop.com/#header Yorum Yaz
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prof.exx 5 yıl en beğenilen DubSteq
DubSteq

prof.exx

Elin adamlarına bak birde bizimkilere bak.

bkz.flash tv

hala halay çekiyorlar


Ne alaka? Halayı daha teknolojik ortama mı taşısın adamlar? Oculus Rift ile mi halay çeksinler? Bizim ülkeden de çok güzel projeler oluyor.Misal geçenlerde bir amca yaptığı reaktör ile atık uranyumdan enerji üretiyordu hemde çevreye zarar vermiyordu atık uranyumdan kalanlar.

"Oculus Rift ile mi halay çeksinler?"
İyiydi bu
DubSteqprof.exxElin adamlarına bak birde bizimkilere bak.bkz.flash tvhala halay çe...
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Yanıtla +13
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prof.exx 5 yıl
Elin adamlarına bak birde bizimkilere bak.

bkz.flash tv

hala halay çekiyorlar
1 Yanıt Yanıtla +4
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OverClocK1ng 5 yıl
Güç geçmiyor ki yeni bir teknolojinin çıktığını duymayalım.
Her gün yeni bir teknoloji veya icat ortaya çıkıyor.
Ama pil teknolojisi hep yerinde sayıyor. Veya duyurulanlar ise
lafta kalıyor, seneler geçiyor bir şey yok.
Birisi çıksa da hayrına bir el atsa da şu her gün şarjdan kurtulsak...
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prof.exx 5 yıl
Elin adamlarına bak birde bizimkilere bak.

bkz.flash tv

hala halay çekiyorlar
1 Yanıt Yanıtla +4
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DubSteq 5 yıl prof.exx
prof.exx

Elin adamlarına bak birde bizimkilere bak.

bkz.flash tv

hala halay çekiyorlar


Ne alaka? Halayı daha teknolojik ortama mı taşısın adamlar? Oculus Rift ile mi halay çeksinler? Bizim ülkeden de çok güzel projeler oluyor.Misal geçenlerde bir amca yaptığı reaktör ile atık uranyumdan enerji üretiyordu hemde çevreye zarar vermiyordu atık uranyumdan kalanlar.
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