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Ubuntu 11.10 için resmi yol haritası açıklandı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ubuntu 11.10 için resmi yol haritası açıklandı
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Dünyanın en popüler Linux dağıtımı olan Ubuntu'nun Oneiric Ocelot kod adını taşıyan 11.10 sürümü için izlenecek yol haritası açıklandı. 28 Nisan'da 11.04 (Natty Narwhal) sürümünü kullanıma sunmaya hazırlanan geliştirici ekip, 11.10 sürümünü ise Ekim ayında lanse etmeyi amaçlıyor. Natty gibi üç Alpha ve iki Beta sürümüne sahip olacak Ubuntu 11.10'da özellikle Unity geliştirmesine yoğunlaşılacağı ve hem 2D hem de OpenGL versiyonlarına işletim sisteminde yer verileceği belirtiliyor.

Ubuntu işletim sisteminin 15. sürümü olacak 11.10 için takip edilecek geliştirme programına ait kapsamlı detayların, 9-13 Mayıs tarihleri arasında, Macaristan'un Budapeşte kentinde gerçekleştirilecek Ubuntu Geliştiriciler Zirvesi'nde açıklanması bekleniyor. İlk Alpha sürümü 2 Haziran'da çıkacak olan Ubuntu 11.10'un nihai sürüm öncesindeki son betası ise herşey yolunda gittiği takdirde 22 Eylül'de yayınlanacak.

- 2 Haziran 2011 - Alpha 1
- 30 Haziran, 2011 - Alpha 2
- 4 Ağustos, 2011 - Alpha 3
- 1 Eylül, 2011 - Beta 1
- 22 Eylül;l, 2011 - Beta 2
- 13 Ekim, 2011 - Ubuntu 11.10 Final

Ubuntu 11.10 için resmi yol haritası açıklandı
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Ocelot, Amerika'da yaşayan kaplan benzeri kedi.

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DH Misafiri 8 yıl
Şuanda hem desktop, hem server pazarında tartışmasız en iyi linux sürümü. Pardus'un ubuntu'dan öğreneceği çok şey var. Pardus en kısa sürede kde yi bırakmalı, diğer deb/ubuntu paket kurulumlarını desteklemelidir. Linux'ün en büyük sorunu, çeşitli standartlar oluşmamasıdır. Sistem seviyesinde standart var,çok, ama kullanıcının gördüğü alanda fazla yok.
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infidel 8 yıl
Unity ile resmen kendinden nefret ettirdi. Fedora'ya kaydım, Gnome3 çok daha başarılı Unity'den, umarım Unity'den vazgeçerler de Gnome3'e yönelirler. Yoksa Fedorayla devam.
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kalamarr 8 yıl
merakla bekliyoruz. özgür yazılıma yeni bir soluk getien yeni ubuntuyu
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gelmisbulundum 8 yıl
Kullandığım linux dağıtımlarından en iyisi diyebilirim program deposu ve yardım alma noktasında internetde çok dökümanı var 10.10 dan memnunum 11.04 denedim alpha versiyonunu pek bir fark göremedim final sürümünde hem görsellik hemde hız konusunda bir artış olacaktır
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positroN 8 yıl
fedora'da gnome 3'u deniyorum kesinlikle unity'den cok cok daha guzel. linux mint da gnome 3'u tercih etti. keske boyle standart disi bir seye girismeselerdi.
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artenis 8 yıl
gerçekten stabil, pardusa oranla cok daha etkili bir os,
3D desteklerini ilerletseler, cok daha geniş kitleye yayılacak
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LORDTEK 8 yıl
Şimdi bende 10.10 var. 11.10 çıktığında ben ona nasıl geçicim? Fintows gibi formad mı aticiym? Yoksa dağıtımı güncelleyip, çalışan mevcut programlara zarar mı vericiym? Nassı olcek?
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gorlinux 8 yıl

LORDTEK

Şimdi bende 10.10 var. 11.10 çıktığında ben ona nasıl geçicim? Fintows gibi formad mı aticiym? Yoksa dağıtımı güncelleyip, çalışan mevcut programlara zarar mı vericiym? Nassı olcek?


Daha durbi 11.04 çıksın


Güncelleyebilirsin tabii ki.
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MrPerFormance 8 yıl
Çok harika bir işletim sistemi. MacOs x teması bile mevcut. Denedim gördüm tavsiye ediyorum.
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Wolf_263 8 yıl

MrPerFormance

Çok harika bir işletim sistemi. MacOs x teması bile mevcut. Denedim gördüm tavsiye ediyorum.

Mac OS X teması diğer özel temaların yanında ilkel bile kalır. Özellikle deviantart'a bakarsanız, kullanıcıların yaptığı masaüstleri ve temalar mükemmel seviyede.
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janparey 8 yıl
Son sürüm çıkmadan 1-2 ay önce sonraki sürüm isim ve yol haritası belirleniyor.Ayıca Unity bu ivmeyle devam ederse 11.10 sürümü ile birlikte güzel şeyler ortaya çıkacağını tahmin ediyorum.
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sdelta 8 yıl
Sürekli .04 ve .10 sürüm kodlarının kullanılmasının bir nedeni var mı ?
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Bl00dyHell 8 yıl

sdelta

Sürekli .04 ve .10 sürüm kodlarının kullanılmasının bir nedeni var mı ?


Ubuntu her 6 ayda bir yeni sürüm çıkarır ve o .04 ve .10 kodları çıktığı ayları temsil eder. Mesela 11.04, 2011 yılının 4. ayını temsil eder, 11.10, 2011 yılının 10. ayıdır.
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Dr. James Wilson 8 yıl

sdelta

Sürekli .04 ve .10 sürüm kodlarının kullanılmasının bir nedeni var mı ?


Ayları belirtiyor.
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Rocco85 8 yıl

sdelta

Sürekli .04 ve .10 sürüm kodlarının kullanılmasının bir nedeni var mı ?


evet örneğin 10.04 LTS de yani Long Tern Support olması LTS sürümleri açıklardan giderilmiş tüm o ana kadarki hataları giderilmiş en kararlı sürümlerdir.
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mehmednaim 8 yıl
Daha 11.04 için yol haritasını tam anlayamadan 11.10 haritasını mı yayınlamışlar. Gerçi en kaliteli Linux dağıtımı bence de Ubuntu.
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