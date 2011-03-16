Ubuntu 11.10 için resmi yol haritası açıklandı

Dünyanın en popüler Linux dağıtımı olan Ubuntu'nun Oneiric Ocelot kod adını taşıyan 11.10 sürümü için izlenecek yol haritası açıklandı. 28 Nisan'da 11.04 (Natty Narwhal) sürümünü kullanıma sunmaya hazırlanan geliştirici ekip, 11.10 sürümünü ise Ekim ayında lanse etmeyi amaçlıyor. Natty gibi üç Alpha ve iki Beta sürümüne sahip olacak Ubuntu 11.10'da özellikle Unity geliştirmesine yoğunlaşılacağı ve hem 2D hem de OpenGL versiyonlarına işletim sisteminde yer verileceği belirtiliyor.

Ubuntu işletim sisteminin 15. sürümü olacak 11.10 için takip edilecek geliştirme programına ait kapsamlı detayların, 9-13 Mayıs tarihleri arasında, Macaristan'un Budapeşte kentinde gerçekleştirilecek Ubuntu Geliştiriciler Zirvesi'nde açıklanması bekleniyor. İlk Alpha sürümü 2 Haziran'da çıkacak olan Ubuntu 11.10'un nihai sürüm öncesindeki son betası ise herşey yolunda gittiği takdirde 22 Eylül'de yayınlanacak.

- 2 Haziran 2011 - Alpha 1

- 30 Haziran, 2011 - Alpha 2

- 4 Ağustos, 2011 - Alpha 3

- 1 Eylül, 2011 - Beta 1

- 22 Eylül;l, 2011 - Beta 2

- 13 Ekim, 2011 - Ubuntu 11.10 Final

Ocelot, Amerika'da yaşayan kaplan benzeri kedi.