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Ubuntu 14.04 LTS Trusty Tahr indirmeye sunuldu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
953
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52
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Ubuntu 14.04 LTS Trusty Tahr indirmeye sunuldu
En popüler Linux dağıtımı olan Ubuntu, Windows XP'ye olan resmi desteğin sona erdiği bir dönemde kullanıcılara alternatif olması umuduyla yeni Ubuntu 14.04 LTS Trusty Tahr sürümünü indirmeye sundu.

Bu kez yabani bir keçi cinsinden ismini alan Ubuntu 14.04 LTS, Canonical'ın 5 yıllık güncelleme sunduğu programın yeni üyesi olacak. Canonical yeni sürüm ile Windows XP'den vazgeçmeyi düşünen kurum ve işletmelerin ilgisini çekmeyi planlıyor.

Ubuntu 14.04 LTS sürümünde göze çarpan yenilikler olarak yüksek çözünürlüklü ve dokunmatik ekranlara ayrıca çoklu dokunmatik trackpad'lere destek öne çıkıyor. Ayrıca Ubuntu 14.04 LTS sürümü tabletler için geliştirilen en stabil sürüm olma ünvanını da elde ediyor. Böylece daha önce Nexus tabletlerde çalışan erken Ubuntu sürümleri stabil olarak pek çok tablette çalıştırılabilecek.
Yeni sürümde dokunmatik kontrollere de önemli rötuşlar yapan Canonical, yıl sonuna doğru piyasaya çıkacak ilk Ubuntu tabletlerin tüketici ihtiyacını tam olarak karşılamasına önem veriyor. Ubuntu'nun mobil cihazlarda çalışan Unity 8 kullanıcı arayüzü de yeni sürümle birlikte opsiyonel olarak kullanıcıların beğenisine sunulacak.  

http://insights.ubuntu.com/news/ubuntu-14-04-desktop-trusted-os-for-consumers-and-business/ Yorum Yaz
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kesbi 5 yıl en beğenilen
Malesef linuxu çok sevmeme rağmen kullanmam imkansız. Oynadığım çoğu oyun yok, kullandığım bi sürü şeyin sürücüsü yok, kullandığım tasarım vs. programlarının hiçbiri yok, adam gibi office yok yok oğlu yok. İşletim sistemi olarak mükemmel ve hızlı çalışsın ücretsiz olsun hiçbir faydası yok. Önemli olan kullandığımız uygulamalar. Bunların tamamı olmadıkça asla bi yere gelemez. Bu ancak tablet gibi sadece net, basit oyun, müzik, film vs. için yani tüketim için kullanılabilir. Ya da server vs. gibi ileri seviye kullanımlar için. Yoksa ev kullanısı için hiçbir anlamı yok malesef. Boşa kürek çekiyorlar. Sırf office için yine geçemem linuxa. Yıllardır yaptığım gibi kurup bakıp bikaç gün sonra silerim olacağı odur.
Malesef linuxu çok sevmeme rağmen kullanmam imkansız. Oynadığım çoğu oyun yok, kullandığım bi sürü şeyin sürücüsü yok, kullandığım tasarım vs. programlarının h...
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2 Yanıt Yanıtla +23
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Bl00dyHell 5 yıl
Windows'da olanlar Linux'da yok diyenler için; aslında pek çok uygulamanın aynı kalitede alternatileri var fakat alışmak gerekiyor. Sırf arayüzü farklı diye "işe yaramaz" olarak nitelendirmek çok saçma. Ayrıca ne tür bir driver sıkıntısı yaşadınız merak ettim gerçekten. 7 yıldır Linux kullanmaktayım çok ufak sorunlar dışında sürücüler ile bir problemim olmadı.
Windows'da olanlar Linux'da yok diyenler için; aslında pek çok uygulamanın aynı kalitede alternatileri var fakat alışmak gerekiyor. Sırf arayüzü farklı diye "iş...
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1 Yanıt Yanıtla +22
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DH Misafiri 5 yıl
@med_cezir91,
Driver sorunundan kastın? neredeyse 4 yıldır kullanıyorum, etrafımdakiler windows sürücüsü için interneti satır satır tararken ben taktığımı çalıştırıyorum. Bi kere "bunun xp driver'ı var, 7'ye çıkmamış" geyikleri yok adamların. Milattan önce çıkan sürücüler bile hâlâ sistemde var. Şimdiye kadar tek yaşadığım sürücü problemi bi wifi kart, broadcom. Windows sürücüsü mavi ekran veriyor, Linux sürücüsü bir çubuk çekiyor.
14.04'ün 5 yıl boyunca hayırlara vesile olması dileklerimle.
@med_cezir91,Driver sorunundan kastın? neredeyse 4 yıldır kullanıyorum, etrafımdakiler windows sürücüsü için interneti satır satır tararken ben taktığımı ça...
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oktayakgoz 5 yıl
bu tip haberlerin ardından hemen Linux indirip kuruyorum fakat her seferinde sonuç hüsran oluyor.
öncelikle Windows a göre bence belirgin şekilde yavaş çalışıyor.
eski gnome 2 de arayüz çok güzeldi. ekran geçişleri pencere açma kapatma efektleri çok güzeldi. gnome 3 bence rezalet. kde yi hiç bir zaman beğenmemiştim çok karışık gelmiştir hep.
compiz ile o efektler oluyordu sanırım. mate arayüzü ile yapılabiliyor mu ?
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Balawitz 5 yıl
Arkadaşlar ben yüklemek isterken kurulum ekranına kadar geldim fakat Windows 8'i görmüyor. Dolayısıyla Windows 8'in yanına kur seçeneği de çıkmıyor. Ne yapmalıyım?
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xoe 5 yıl
Update olan henüz kararlı olmayan, yeni sürümünün betasını ifade ediyor.
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Paroksetin 5 yıl xoe
xoe

Update olan henüz kararlı olmayan, yeni sürümünün betasını ifade ediyor.

Tamam hocam teşekkürler.
En iyi öğrenme biçimi hata yapmaktır.Hata yapmadım fakat hatalarıda bilmek isterdim sağolun tekrardan.
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Paroksetin 5 yıl
En üstteki seçeneği seçerek kurdum.Sizce doğru mu yaptım?Diğer altındakiler ne içindi?

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xoe 5 yıl Paroksetin
TianLeiLe

En üstteki seçeneği seçerek kurdum.Sizce doğru mu yaptım?Diğer altındakiler ne içindi?

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Çalışıyorsa doğru yaptın.
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çok da nickimde 5 yıl Paroksetin
TianLeiLe

En üstteki seçeneği seçerek kurdum.Sizce doğru mu yaptım?Diğer altındakiler ne içindi?

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Eğer bilgisayarda sadece Nvidia kart varsa doğru. Ama hem Intel hem de Nvidia grafik kartı varsa (yani Optimus teknolojisi) parlaklığı ayarlayamama aşırı ısınma, güç kullanımı, gürültü gibi bazı sorunlara yol açabilir. Bu durumda Bumblebee ya da Nvidia Prime kullanmak gerekir. Optimus olup olmadığını yazarsanız yardımcı olabilirim.
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FRUEHAUF 5 yıl
Tek sıkıntım bu office progrminda olusturdugum word belgesi windows ta dagiliyor niye acaba?
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selmand 5 yıl
virtualboxa kurdum ama ekran 640*480 olarak görüyor daha yükseltemiyorum ne yapmalıyım?
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Prof. Dr. MEZARCI 5 yıl
13.10 yüklü, okadar çok ayar yaptım ki trim, ekran parlaklığı ayarı vs. Şimdi bunu silip güncellemeye kıyamıyorum :)
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okan_cehapelioglu 5 yıl
bende deneyeceğim
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bkaakco 5 yıl
13.10 kurmuştum sanal makineye gayet hızlı çalışıyordu, sanal sürücüleri de kurdum arayüzde çok çok ufak takılmalar vardı. Ama benim eski Pentium 4'lü makinede kağnı gibi oluyor.
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DH Misafiri 5 yıl
Uygulama desteği bi tarafa ilk önce driver sorununu çözmeliler driver sorunu yok diyenleri anlamıyorum intel nvidia tarafı biraz daha sorunsuz ancak amd driverlarda ciddi sıkıntı var acer ferrari netbookuma kurmuştum ekran kartını tanıtamadım internette araştırdım terminalde kod yazdım falan filan ne yaptıysam olmadı en sonunda sinir olup sildim herşeyden önce bu driver işini çözmeli ve terminalden de kurtulması gerek eğer ev kullanıcılarını hedefleiyolar ise windwosta olduğu gibi çift tıklamayla program kurabilmeliyiz başka türlü yaygınlaşması oldukça zor eskiye göre kullanım daha kolay olsada standart bir ev kullancısı için windwos sunduğu kullanım kolaylığı sunmaktan çok çok uzak
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MURATSPLAT 5 yıl
Linux kullanacaksanız, donanımınız da uyumlu olacak. Örneğin nvidia kartlı makineler Linux'da sorunsuz çalışır. 10 yılldır 3 farklı nvidia kartlı makinelerde linux kullandım. Hiçbir sorun yaşamadım. Saolsun ubuntu artık driver yüklemeyi unutturdu.


Nasıl Mac OSX uyumsuz bir bilgisayara kuramıyor ve kullanamıyorsanız, Linux çekirdeği ile gram uyumu olamayan donanımlarla Linux çekirdeğini muhatap etmeyeceksiniz.

Eskiye göre donanım uyumu linux'un çok iyidir. Eskiden bazı ağ kartlarının sürücüleri bile yoktu. Şimdi ise sadece wifi kartlarda sürücü sorunu ortaya çıkıyor.

Özetle isteyen kullanır, istemeyen kullanmaz. Zorlamaya gerek yok, ağlamaya da gerek yok
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DH Misafiri 5 yıl
Ubuntuyla taniştiğim gün lanet ettim windowsa gördüğüm en iyi işletim sistemi ne istersem var..
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drowen 5 yıl
En çok merak ettiğim konu Ati ekran kartlarıyla hala uyumsuz olup olmadığı. Kaç sürümdür kurulum sonrasında siyah ekranlarla boğuşup durdum, başlangıç komut satırına nomodeset eklemek kimi zaman işe yaradı, kimi zaman task barın şeklini değişteyim derken masaüstünü uçurdum, Linux uyumlu oyunlarda sorunlar yaşadım ve daha başka bir çok sorunla karşılaştım. Şimdi yeniden Linux kurmak aklımın bir yerinde beni dürtüklüyor, bir taraftan da Linux'a kızgınlığımı hatırlıyorum.

Bir daha yüklersem Steam OS'i denemek isterim.
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