Ubuntu 14.04 LTS Trusty Tahr indirmeye sunuldu

En popüler Linux dağıtımı olan Ubuntu, Windows XP'ye olan resmi desteğin sona erdiği bir dönemde kullanıcılara alternatif olması umuduyla yeni Ubuntu 14.04 LTS Trusty Tahr sürümünü indirmeye sundu.





Bu kez yabani bir keçi cinsinden ismini alan Ubuntu 14.04 LTS, Canonical'ın 5 yıllık güncelleme sunduğu programın yeni üyesi olacak. Canonical yeni sürüm ile Windows XP'den vazgeçmeyi düşünen kurum ve işletmelerin ilgisini çekmeyi planlıyor.





Ubuntu 14.04 LTS sürümünde göze çarpan yenilikler olarak yüksek çözünürlüklü ve dokunmatik ekranlara ayrıca çoklu dokunmatik trackpad'lere destek öne çıkıyor. Ayrıca Ubuntu 14.04 LTS sürümü tabletler için geliştirilen en stabil sürüm olma ünvanını da elde ediyor. Böylece daha önce Nexus tabletlerde çalışan erken Ubuntu sürümleri stabil olarak pek çok tablette çalıştırılabilecek.

Yeni sürümde dokunmatik kontrollere de önemli rötuşlar yapan Canonical, yıl sonuna doğru piyasaya çıkacak ilk Ubuntu tabletlerin tüketici ihtiyacını tam olarak karşılamasına önem veriyor. Ubuntu'nun mobil cihazlarda çalışan Unity 8 kullanıcı arayüzü de yeni sürümle birlikte opsiyonel olarak kullanıcıların beğenisine sunulacak.