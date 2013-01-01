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Ubuntu, 2 Ocak tanıtımı için dokunmatik odaklı bir sürüme işaret ediyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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En popüler Linux dağıtımlarından olan Ubuntu'nun, akıllı TV ürünlerinin yanında bir süredir mobil cihazlar için de bir sürüm hazırlama planı içerisinde olduğu biliniyor. 13.04 sürümü ile birlikte vakfın bu çalışmaları detaylandırması bekleniyordu.

Vakıf, sayfasında yayınladığı bir duyuruda 2 Ocak günü dokunmatik odaklı bir sürüm tanıtacağının işaretlerini verdi. Tahminler mobil Ubuntu sürümünün yarın lanse edileceği yönünde.

Ubuntu'nun 13.04 LTS sürümü de test sürecine kısa süre içerisinde başlayacak ve Nisan ayı itibariyle final sürümü dağıtıma sunulacak. Vakfın bu tarihten sonra mobil cihazlara yönelik bir çalışma başlatacaktı. Yarın ki duyuruda, çalışmalara ilişkin bir yol haritasının sunulması da olası.

Bunun yanında Canonical Vakfı'nın, Motorola'nın WebTop konspetine benzer bir şekilde, Android mobil cihazınızı masaüstü bilgisayarınıza bağladığınızda, Ubuntu tecrübesini mobil cihazınızda da yaşayabileceğiniz bir projesi bulunuyor. Henüz bir detayı bilinmeyen bu projenin de yarın tanıtılabileceği dile getiriliyor.

http://www.ubuntu.com/ Yorum Yaz
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Kerub 6 yıl
Harika şeyler oluyor
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JoeyBane 6 yıl
Mobile gelse bir an önce.
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intifada54 6 yıl
süre doldu beyler son durum nedir
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regaibyigit. 6 yıl
ubuntunun mobil işletim sistemini çok merak ediyorum
çünkü piyasada ne kadar çok işletim sistemi olursa stabilite oranı dahada artacaktır
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Bl00dyHell 6 yıl
Ubuntu'nun mobil işletim sisteminin tanıtılmasından çok Ubuntu for Android'in tanıtılacağını düşünüyorum ben. Bekleyip göreceğiz.
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medjay85 6 yıl
Güzel... daha da özen gösterirde mobil dünyaya en azından belki bu mecrada hakettiği ilgiyi görür
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