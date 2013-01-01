Ubuntu, 2 Ocak tanıtımı için dokunmatik odaklı bir sürüme işaret ediyor





En popüler Linux dağıtımlarından olan Ubuntu'nun, akıllı TV ürünlerinin yanında bir süredir mobil cihazlar için de bir sürüm hazırlama planı içerisinde olduğu biliniyor. 13.04 sürümü ile birlikte vakfın bu çalışmaları detaylandırması bekleniyordu.





Vakıf, sayfasında yayınladığı bir duyuruda 2 Ocak günü dokunmatik odaklı bir sürüm tanıtacağının işaretlerini verdi. Tahminler mobil Ubuntu sürümünün yarın lanse edileceği yönünde.





Ubuntu'nun 13.04 LTS sürümü de test sürecine kısa süre içerisinde başlayacak ve Nisan ayı itibariyle final sürümü dağıtıma sunulacak. Vakfın bu tarihten sonra mobil cihazlara yönelik bir çalışma başlatacaktı. Yarın ki duyuruda, çalışmalara ilişkin bir yol haritasının sunulması da olası.





Bunun yanında Canonical Vakfı'nın, Motorola'nın WebTop konspetine benzer bir şekilde, Android mobil cihazınızı masaüstü bilgisayarınıza bağladığınızda, Ubuntu tecrübesini mobil cihazınızda da yaşayabileceğiniz bir projesi bulunuyor. Henüz bir detayı bilinmeyen bu projenin de yarın tanıtılabileceği dile getiriliyor.

http://www.ubuntu.com/