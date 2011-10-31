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Ubuntu Linux geliştiricisi Canonical bu kez akıllı telefon, tablet ve akıllı TV'leri hedefliyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Masaüstü sistemler için geliştirilen popüler Linux dağıtımı Ubuntu, son 11.10 sürümü ile kısa süre önce indirmeye sunulmuştu. Masaüstü sistemler ile yetinmek istemeyen geliştirici firma Canonical mobil platformlarda da başarı yakalamak istiyor. 

Firmanın kurucusu Mark Shuttleworth, Ubuntu'nun 12.04 sürümünün ardından Unity masaüstü ortamının stabil hale gelmesiyle rotayı mobil platformlara çevireceklerini belirtti. Bu kapsamda akıllı telefon, tablet ve akıllı TV modelleri hedefleniyor. Ubuntu'nun hedefi ilk üç arasına girmek. 

Mobil platformlarda iOS ve Android hakim durumda. RIM ve Windows Phone ise pazarda kendisine pay arıyor. Baidu, Alibaba gibi devler de pazara adım atmak üzere. Ubuntu'nun pazarda nasıl bir başarı yakalayacağını zaman gösterecek. 

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Ismail Vilehand 8 yıl
Bunun olacağı çoktan belliydi. Netbook Remix'in bitirilmesinin ardından Unity'nin bütün sürümlerde kullanılması, aklıma tablet piyasasını getirmişti. Ubuntu'yu takip edenler bilirler, Ubuntu son LTS'den beri ufak ekranlar, dokunmatikler ve ARM mimarisi gibi konulara yöneliyor. Ubuntu'lu stabil bir tablet çıkarsa, hiç düşünmeden alırım.
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PowerOfLinux 8 yıl
Linux tabanlı Symbian dünya çapında üne kavuşmuş ve rekorlar kırmış idi şu an pazar payı düşük sanıyorum.
Ayrıca yine Linux tabanlı Android dünya çapında rekorlar kırıyorsa Ubuntu neden olmasın...
Ama burada satış pazarlama teknikleri, hatasız olmak güvenilirlirk, kullanışlılık, arayüz v.s... gibi konular
önemli çok önemli hem de, pazarı ve piyasayı iyi koklayamazlarsa malesef bu sofrada yer almak kolay değil
silinir giderler......
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fujhen 8 yıl
Bu haber hem sevindirici hem de garip.
Ubuntu'nun 10.04ten sonraki tüm sürümleriyle laptopımda win7 ile yakaladığım şarj süresini yakalamak için bin takla atıyorum bir sürü tweak yapıyorum ancak oluyor.
Kernel hatası tamam da laptoplar için tweakleri kendi yapsa fena mı olur?
Açıkcası Ubuntu'nun bu kadar görsel şölen dolu olup da win7den fazla kaynak tüketmesi de garip geliyor.
Apple'ı hiç sevmem ama MacOS işini güzel kıvırıyorlar. Elit ama az kaynak tüketiyor. Şarj süresini katlıyor bilgisayarın resmen.
Bence bunu başaramadan Ubuntu ne tablet dünyasına girsin ne de telefon dünyasına.
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Mus2akTaS 8 yıl
mobile sektöre girecekse akıllı telefon yerine tabletlere odaklanırsa iyi bir çıkış yakalayacaklarına eminim.
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DH Misafiri 8 yıl
şu lınux u hala gönüllüler yapıyo lafı dolaşıyomu ortada yakın zamanda hiç öyle olmadığı % 80 i para ile calışan oldukları acıklandı
bu konuda ise önce yayılmış işletim sistemi yapsınlar sonra tellere girmeye calışsınlar.
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Mobile Prof. 8 yıl
Guzel dusunce.
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Olasılıksız... 8 yıl
telefon sektöründe işleri çok zor ama tablet sektöründe kendilerine yer bulabilirler.
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RED LORD CHE 8 yıl
Android işletim sisteminin temelinde Linux prosesleri geçerli.
Linux işletim sisteminin tek dezavantajı Apple,Google,Microsoft gibi büyük bir firma desteği yok arkalarında.
İyi organize olabilirlerse bence ilk 3 olmasa da kısa vadede epey bir kullanıcı sayısına ulaşabilirler.
Uzun vadede ise telefon firmalarının vereceği destek bu işi şekillendirir.
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djisis 8 yıl
sertacarslan
Çok geç kalınmış olunsa da çok iyi bir haber.Linux camiasının Microsoft fobisini yenmesi ve büyük düşünmeye başlaması lazım. Bir konuda da Windowstan önde olmaya çalışın be kardeşim, takipçi olmakla nereye kadar? Win8 Arm desteği ile mobil pazara göz dikmeseydi bu kararı almanız daha ne kadar sürecekti acaba? Durumu yorumlamanız bile kaç ay sürdü...

Takipçi mi?
Vista ve Win7'nin bir çok özelliği linux'tan çalmadır,
Lütfen takip edelim, tek tek saymayacağım araştırırsan çıkar bir çok şey,
Örnek olarak compiz'i (ati 9550 ile her efekti kullandım zamanında) biz yıllardır kullanıyorduk, vatandaşlar vista ile devrim gibi çıkardılar, (3 boyutlu masaüstü)
Mobil açıdan sorarsan zaten linux çekirdeğinde android gibi bir işletim sistemi var,
Tabi ki farklı dağıtımlar Linux geleneğinden ötürü çıkacaktır,
Açıkcası ben ubuntu'dan güzel bir şey bekliyorum...
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sertacarslan 8 yıl
Arkadaşlar bir dakika :)
Yanlış anlaşıldığımı ifade etmek istiyorum. Ben açık kaynak kodun felsefesini çok iyi bilirim, Ubuntu'yu da küçümsediğim falan da yok :) Ben ta RedHat 2.0 zamanından beri çeşitli dönemlerde çeşitli Linux dağıtımlarını kullandım, Linux'un çok daha başarılı olmasını ve bir an önce Windows'a her alanda alternatif konuma gelmesini en çok isteyenlerden (hatta dua edenlerden) biriyim.
Benim eleştrim, sonuçta bir şekilde organize olabilmiş büyük Linux dağıtıcılarının Linux'un başarısına ve geleceğine yönelik benim kadar bile kaygı duymamaları. Yaptıkları işler çok güzel işler, saygı duyuyor ve destekliyorum, ama daha stratejik düşünmeleri ve hareket etmeleri gerekiyor.
Linux'u mobil platformlara adapte etmeye çalışan bir çok yazılımcı grubu var, XDA'da ya da bağımsız, büyük dağıtım firmaları neden bu programcılarla iletişim kurarak, işbirliği yaparak, şimdiye kadar paralel bir mobil sürüm projesi yürütmediler?
Donanım üreticileri parasal nedenler ve Microsoft desteğiyle/tehditiyle zaten Linux'u baltalamaya çalışmaya devam ederken en çok ihtiyaç duyulan şey güçbirliği ve yaygınlaştırma çabalarıdır.
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kobete 8 yıl
Bence çok doğru bir karar almış Cannonical fakat geç alınmış bir karar. Ubuntu dengeleri bozabilir piyasada.
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