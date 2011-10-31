Ubuntu Linux geliştiricisi Canonical bu kez akıllı telefon, tablet ve akıllı TV'leri hedefliyor

Haber Editörü
Masaüstü sistemler için geliştirilen popüler Linux dağıtımı Ubuntu, son 11.10 sürümü ile kısa süre önce indirmeye sunulmuştu. Masaüstü sistemler ile yetinmek istemeyen geliştirici firma Canonical mobil platformlarda da başarı yakalamak istiyor.
Firmanın kurucusu Mark Shuttleworth, Ubuntu'nun 12.04 sürümünün ardından Unity masaüstü ortamının stabil hale gelmesiyle rotayı mobil platformlara çevireceklerini belirtti. Bu kapsamda akıllı telefon, tablet ve akıllı TV modelleri hedefleniyor. Ubuntu'nun hedefi ilk üç arasına girmek.
Mobil platformlarda iOS ve Android hakim durumda. RIM ve Windows Phone ise pazarda kendisine pay arıyor. Baidu, Alibaba gibi devler de pazara adım atmak üzere. Ubuntu'nun pazarda nasıl bir başarı yakalayacağını zaman gösterecek.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ayrıca yine Linux tabanlı Android dünya çapında rekorlar kırıyorsa Ubuntu neden olmasın...
Ama burada satış pazarlama teknikleri, hatasız olmak güvenilirlirk, kullanışlılık, arayüz v.s... gibi konular
önemli çok önemli hem de, pazarı ve piyasayı iyi koklayamazlarsa malesef bu sofrada yer almak kolay değil
silinir giderler......
Ubuntu'nun 10.04ten sonraki tüm sürümleriyle laptopımda win7 ile yakaladığım şarj süresini yakalamak için bin takla atıyorum bir sürü tweak yapıyorum ancak oluyor.
Kernel hatası tamam da laptoplar için tweakleri kendi yapsa fena mı olur?
Açıkcası Ubuntu'nun bu kadar görsel şölen dolu olup da win7den fazla kaynak tüketmesi de garip geliyor.
Apple'ı hiç sevmem ama MacOS işini güzel kıvırıyorlar. Elit ama az kaynak tüketiyor. Şarj süresini katlıyor bilgisayarın resmen.
Bence bunu başaramadan Ubuntu ne tablet dünyasına girsin ne de telefon dünyasına.
bu konuda ise önce yayılmış işletim sistemi yapsınlar sonra tellere girmeye calışsınlar.
Linux işletim sisteminin tek dezavantajı Apple,Google,Microsoft gibi büyük bir firma desteği yok arkalarında.
İyi organize olabilirlerse bence ilk 3 olmasa da kısa vadede epey bir kullanıcı sayısına ulaşabilirler.
Uzun vadede ise telefon firmalarının vereceği destek bu işi şekillendirir.
Takipçi mi?
Vista ve Win7'nin bir çok özelliği linux'tan çalmadır,
Lütfen takip edelim, tek tek saymayacağım araştırırsan çıkar bir çok şey,
Örnek olarak compiz'i (ati 9550 ile her efekti kullandım zamanında) biz yıllardır kullanıyorduk, vatandaşlar vista ile devrim gibi çıkardılar, (3 boyutlu masaüstü)
Mobil açıdan sorarsan zaten linux çekirdeğinde android gibi bir işletim sistemi var,
Tabi ki farklı dağıtımlar Linux geleneğinden ötürü çıkacaktır,
Açıkcası ben ubuntu'dan güzel bir şey bekliyorum...
Yanlış anlaşıldığımı ifade etmek istiyorum. Ben açık kaynak kodun felsefesini çok iyi bilirim, Ubuntu'yu da küçümsediğim falan da yok :) Ben ta RedHat 2.0 zamanından beri çeşitli dönemlerde çeşitli Linux dağıtımlarını kullandım, Linux'un çok daha başarılı olmasını ve bir an önce Windows'a her alanda alternatif konuma gelmesini en çok isteyenlerden (hatta dua edenlerden) biriyim.
Benim eleştrim, sonuçta bir şekilde organize olabilmiş büyük Linux dağıtıcılarının Linux'un başarısına ve geleceğine yönelik benim kadar bile kaygı duymamaları. Yaptıkları işler çok güzel işler, saygı duyuyor ve destekliyorum, ama daha stratejik düşünmeleri ve hareket etmeleri gerekiyor.
Linux'u mobil platformlara adapte etmeye çalışan bir çok yazılımcı grubu var, XDA'da ya da bağımsız, büyük dağıtım firmaları neden bu programcılarla iletişim kurarak, işbirliği yaparak, şimdiye kadar paralel bir mobil sürüm projesi yürütmediler?
Donanım üreticileri parasal nedenler ve Microsoft desteğiyle/tehditiyle zaten Linux'u baltalamaya çalışmaya devam ederken en çok ihtiyaç duyulan şey güçbirliği ve yaygınlaştırma çabalarıdır.