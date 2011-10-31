Ubuntu Linux geliştiricisi Canonical bu kez akıllı telefon, tablet ve akıllı TV'leri hedefliyor

Masaüstü sistemler için geliştirilen popüler Linux dağıtımı Ubuntu, son 11.10 sürümü ile kısa süre önce indirmeye sunulmuştu. Masaüstü sistemler ile yetinmek istemeyen geliştirici firma Canonical mobil platformlarda da başarı yakalamak istiyor.





Firmanın kurucusu Mark Shuttleworth, Ubuntu'nun 12.04 sürümünün ardından Unity masaüstü ortamının stabil hale gelmesiyle rotayı mobil platformlara çevireceklerini belirtti. Bu kapsamda akıllı telefon, tablet ve akıllı TV modelleri hedefleniyor. Ubuntu'nun hedefi ilk üç arasına girmek.





Mobil platformlarda iOS ve Android hakim durumda. RIM ve Windows Phone ise pazarda kendisine pay arıyor. Baidu, Alibaba gibi devler de pazara adım atmak üzere. Ubuntu'nun pazarda nasıl bir başarı yakalayacağını zaman gösterecek.