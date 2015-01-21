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Ubuntu akıllı sistemlere de giriyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Ubuntu akıllı sistemlere de giriyor

Bu yıl Meizu ortaklığıyla resmi olarak mobil cihaz pazarına merhaba diyecek olan Ubuntu, trendi giderek yükselen diğer bir sektörde de hamle yapmakta gecikmedi. Yeni sektör nesnelerin interneti olarak da adlandırılan akıllı sistemler.

Vakıf bu bakımdan Snappy Ubuntu Core adını verdiği yeni bir işletim sistemi tanıttı. Ubuntu Core aslında masaüstü versiyonun kırpılmış hali dense daha doğru olur. Aynı kütüphaneleri kullanan sistem bununla birlikte en düşük konfigürasyonlara göre optimize edilmiş. 

Ubuntu Core üreticilerin donanımlarına göre istedikleri gibi özelleştirebilecekleri bir yapıda iken 600MHz hızındaki işlemcilerde bile akıcı bir şekilde çalışabiliyor ve sürekli güncellemelerle destekleniyor. Bu güncellemeler kontrol edildikten sonra verildiği için hatalı kodlamalarla akıllı sistemlerin kaybının önüne geçiliyor. 

ARM ve x86 yapılarını destekleyen Snappy Ubuntu Core sadece akıllı sistemler değil bulut altyapılarında da rahatlıkla kullanılabilecek. Bu bakımdan ARM tabanlı Beaglebone Black geliştirici kartı, Intel Xeon tabanlı sunucular platformun muhtemel hedefleri arasında yer alıyor. Vakıf şimdiden büyük firmalarla masaya oturmuş durumda ve ilk Ubuntu Core cihazlarının yakın dönemde piyasada olması bekleniyor.  

http://developer.ubuntu.com/en/snappy/ Yorum Yaz
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hayrikoc61 4 yıl
Çöp, çöp
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FireSwords 4 yıl
Yıllardır tek bir nokta ilerleyemeyen ubuntu... En kararlı olması gereken sürüm açılırken hata veriyor nasıl bir şey bu
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ekmek arası ekmek 4 yıl
Meizu mx4 düşünüyordum ona destek versin gözüm kapalı alırım
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Gece772 4 yıl
Ubuntu farklı bir özelliği olmazsa fark yaratamaz.....
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Dexter61 4 yıl
Çöp :D
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