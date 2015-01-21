Ubuntu akıllı sistemlere de giriyor





Bu yıl Meizu ortaklığıyla resmi olarak mobil cihaz pazarına merhaba diyecek olan Ubuntu, trendi giderek yükselen diğer bir sektörde de hamle yapmakta gecikmedi. Yeni sektör nesnelerin interneti olarak da adlandırılan akıllı sistemler.





Vakıf bu bakımdan Snappy Ubuntu Core adını verdiği yeni bir işletim sistemi tanıttı. Ubuntu Core aslında masaüstü versiyonun kırpılmış hali dense daha doğru olur. Aynı kütüphaneleri kullanan sistem bununla birlikte en düşük konfigürasyonlara göre optimize edilmiş.





Ubuntu Core üreticilerin donanımlarına göre istedikleri gibi özelleştirebilecekleri bir yapıda iken 600MHz hızındaki işlemcilerde bile akıcı bir şekilde çalışabiliyor ve sürekli güncellemelerle destekleniyor. Bu güncellemeler kontrol edildikten sonra verildiği için hatalı kodlamalarla akıllı sistemlerin kaybının önüne geçiliyor.





ARM ve x86 yapılarını destekleyen Snappy Ubuntu Core sadece akıllı sistemler değil bulut altyapılarında da rahatlıkla kullanılabilecek. Bu bakımdan ARM tabanlı Beaglebone Black geliştirici kartı, Intel Xeon tabanlı sunucular platformun muhtemel hedefleri arasında yer alıyor. Vakıf şimdiden büyük firmalarla masaya oturmuş durumda ve ilk Ubuntu Core cihazlarının yakın dönemde piyasada olması bekleniyor.

http://developer.ubuntu.com/en/snappy/