Ubuntu nihayet TRIM desteğine kavuşuyor





Hem masaüstü hem mobil platformlarda başarılı bir ivme yakalamak isteyen Ubuntu, pek çok modern işletim sisteminde yer alan önemli bir desteği artık sunmaya başlıyor.





Canonical, Ubuntu'nun Nisan ayında gelecek 14.04 veriyonunda TRIM desteği sunmaya başlayacak. TRIM desteği katı durum sürücülerinin performansını ve verimliliğini devam ettirmek amacını taşıyor.





Katı durum sürücüleri mekanik hard disk sürücülerinden daha farklı bir şekilde çalıştığı için işletim sisteminin de bunun farkında olması gerekiyor. TRIM, işletim sistemine sürücüdeki hangi verinin artık gerekli olmadığını ve üzerine yeni bir veri yazılabileceğini söylüyor. Böylece disk sürücüsü daha az yazma işlemi gerçekleştiriyor ve böylece hem performansı artıyor, hem performans kaybı azalıyor hem de kullanım ömrü uzuyor.





TRIM desteği 2008 yılında deneysel olarak Linux çekirdeğine eklenmişti. Ancak performans problemleri nedeniyle ancak gelecek yıl aktif hale gelebilecek. Windows işletim sistemi bu desteği 2009 yılında, OS X ise 2011 yılında sunmaya başlamıştı.





TRIM desteği mobil platformda da Ubuntu'ya önemli bir avantaj sağlayacak. Zira katı durum diskleri mobil cihazlarda da kullanlıyor. Hatırlanacağı üzere Samsung, Galaxy S3 ve Note 2 için Android 4.3 güncellemesinde de TRIM desteği sunmaya başlamıştı.

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