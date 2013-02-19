Ubuntu'nun önizleme sürümü 21 Şubatta Galaxy Nexus ve Nexus 4 için yayınlanacak

Hatırlayacağınız üzere Canonical, geçtiğimiz ay Ubuntu'nun akıllı telefonlar için geliştirilen işletim sistemini resmen tanıtmıştı. Şirketten gelen yeni bir açıklamaya göre, Ubuntu'nun mobil işletim sisteminin geliştirici önizleme sürümü 21 Şubat tarihinde yayınlanacak.





Önizleme sürümünün çıkış tarihiyle ilgili olarak gelen bu açıklamayla birlikte bu sürümün Samsung Galaxy Nexus'un yanı sıra, Nexus 4'e de yüklenebileceği de açıklandı. Geçtiğimiz ay Samsung Galaxy Nexus üzerinde görücüye çıkan mobil işletim sistemini deneme fırsatı bulan kullanıcılar, işletim sistemini özgün ve çekici olarak nitelemişti. Ayrıca, sistemin bazı noktalarda yavaş çalıştığına da değinilmişti.





İlk cihaz örnekleri 2013'ün ekim ayı içerisinde satışa sunulması beklenen Ubuntu'nun önizleme sürümünün neler sunacağını 21 Şubat tarihinde hep birlikte göreceğiz.





http://www.canonical.com/content/touch-developer-preview-ubuntu-be-published-21-february-2013