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Ubuntu'nun önizleme sürümü 21 Şubatta Galaxy Nexus ve Nexus 4 için yayınlanacak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Ubuntu'nun önizleme sürümü 21 Şubatta Galaxy Nexus ve Nexus 4 için yayınlanacak
Hatırlayacağınız üzere Canonical, geçtiğimiz ay Ubuntu'nun akıllı telefonlar için geliştirilen işletim sistemini resmen tanıtmıştı. Şirketten gelen yeni bir açıklamaya göre, Ubuntu'nun mobil işletim sisteminin geliştirici önizleme sürümü 21 Şubat tarihinde yayınlanacak.

Önizleme sürümünün çıkış tarihiyle ilgili olarak gelen bu açıklamayla birlikte bu sürümün Samsung Galaxy Nexus'un yanı sıra, Nexus 4'e de yüklenebileceği de açıklandı. Geçtiğimiz ay Samsung Galaxy Nexus üzerinde görücüye çıkan mobil işletim sistemini deneme fırsatı bulan kullanıcılar, işletim sistemini özgün ve çekici olarak nitelemişti. Ayrıca, sistemin bazı noktalarda yavaş çalıştığına da değinilmişti. 

İlk cihaz örnekleri 2013'ün ekim ayı içerisinde satışa sunulması beklenen Ubuntu'nun önizleme sürümünün neler sunacağını 21 Şubat tarihinde hep birlikte göreceğiz.


http://www.canonical.com/content/touch-developer-preview-ubuntu-be-published-21-february-2013 Yorum Yaz
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Ciddi Kedii 6 yıl
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__Nikolaus__ 6 yıl
Gozukmuyor simdilik , ben anlamadim yalniz olayi , android in yerine mi bu isletim sistemi kurulabiliyor ?
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Legendery 6 yıl
Nexus'umu bu yüzden seviyorum işte :-)
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stalker(1979) 6 yıl
Ne telefonmuş arkadaş yaa android sürümlerini ilk aldığı yetmezmiş gibi ubuntu'yu bile ilk alacak:)
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forza besiktas 6 yıl
Arkadaşlar bende de galaxy nexus var migrostan aldım, bu ubuntu geldiğinde bize sistem güncellemesi şeklinde mi gelir yoksa bizim bi şekilde kurmamız mı gerekir bilgisi olan var mı?
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J0K3R61 6 yıl
Bu haberde gösteriyor ki Android dünyasında Nexustan başkası yalan....
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regaibyigit. 6 yıl
enaz3posta
teknobahşimdi bu ne oluyor..? uygulama marketi g.play market mi?
yasakli sitelere girmek icin yeni bir yol bu

nick mesaj uyumu

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Nightmare70 6 yıl
Dalvik olmadığı için ben sistemin hızlı çalışacağını düşünüyorum en azından ilk sürümler hızlı olmasada sonraki sürümleri kullancıların geri dönüşleri ile hızlanacaktır
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Hypnotica 6 yıl
nexus a bak ya hem androidin en yüksek sürümünü kullanıyor sürekli üstüne yetmemiş başka işletim sistemleri çıkıyor telefona. bizde custom rom larla uğraşalım.
1 Yanıt Yanıtla +2
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oktayakgoz 6 yıl Hypnotica
Hypnotica
nexus a bak ya hem androidin en yüksek sürümünü kullanıyor sürekli üstüne yetmemiş başka işletim sistemleri çıkıyor telefona. bizde custom rom larla uğraşalım.

Bir daha android kullanmayı düşünmüyorum ama kullanirsam mutlaka nexus bir cihaz olur
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Batuist 6 yıl
ubuntu gibi yenilikçi bir firmadan oldukça sürpriz bir işletim sistemi gelebilir .. hatta androidin en büyük rakibi olabilir..
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Mihrali Bey 6 yıl
şimdi bu ne oluyor..? uygulama marketi g.play market mi?
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enaz3posta 6 yıl Mihrali Bey
teknobah
şimdi bu ne oluyor..? uygulama marketi g.play market mi?

yasakli sitelere girmek icin yeni bir yol bu
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JohnLord 6 yıl
1 hafta içerisinde diğer akıllı telefonlarada çıkar one x ve s3 e falan eğer adam akıllı bir şeyse :)
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