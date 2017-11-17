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Uçaklarda WiFi bağlantısının iyileştirilmesi için çalışmalar yapılıyor

Yakın bir gelecekte uçaklarda Netflix gibi yüksek hızlı internet isteyen platformları kullanabilmek mümkün olacak. Şirketler bunu sağlayabilmek için önemli ortaklıklar yapıyor.
1 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Son yıllarda havayolu şirketlerinin ve kablosuz internet sağlayıcıların girişimleri ile uçaklarda da WiFi hizmetinin kullanıma sunulduğunu gördük. Teknik altyapı nedeniyle yüksek hızda internet veremeyen bu hizmetlerin iyileştirilmesi gündemde.

Uçaklarda Netflix dönemi

Emirates Havayolları tüm Boeing 777X uçaklarında 50Mbps hızlarına varan internet erişimi sunacağını açıkladı. Firma bunun için Thales sağlayıcısı ile işbirliğine gidiyor. Ulaşılan değerler bugün pek çok şirketin sunduğunun çok üzerinde.

Diğer taraftan Hong Kong kaynalı Cathay Pacific Airlines ve Cathay Dragon şirketleri geniş bant internet için 2Ku sağlayıcısı ile ortaklık yapıyor. Bu kapsamda Airbus A330 ve Boeing 777 modellerinde geniş bant internet sunulacak. Projenin 2018 ortalarında hayat geçirilmesi bekleniyor.

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ABD’de ise JetBlue tüm uçaklarına geniş bant internet hizmetini sunmuş durumda. Delta Air Lines ise iMessage, WhatsApp ve Facebook Messenger hizmetlerine erişimi ücretsiz olarak vermeye başladı.

Genelde bir saatten az olmayan uçak yolculuklarında geniş bant internet imkanının sunulması en çok Netflix gibi platformlara etki edecek. Büyük potansiyele sahip platformların yolcuların hizmetine sunulması yaygınlaşma anlamında çok büyük önem arz ediyor. Netflix gelecek yıl mobil uygulamalarındaki sıkıştırma teknolojilerini hava yolu şirketlerine sunmak için ortaklıklar yapacağını duyurmuştu. 

 

https://www.theverge.com/2017/11/16/16666690/wifi-airline-international-flight-emirates-cathay Yorum Yaz
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Xagdas 1 yıl
Zaten bizde bu sistem var. WIFE olarak geçer yani Wireless In Flight Entertainment. Hızlar biraz daha yavaş tabi haliyle. Ama inanın sistemi uçağa kurmak o kadar maliyetliki, duysanız para verip kurmak hiç mantıklı değil dersiniz.
Selamlar
1 Yanıt Yanıtla
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V4LKyR 1 yıl Xagdas
Xagdas

Zaten bizde bu sistem var. WIFE olarak geçer yani Wireless In Flight Entertainment. Hızlar biraz daha yavaş tabi haliyle. Ama inanın sistemi uçağa kurmak o kadar maliyetliki, duysanız para verip kurmak hiç mantıklı değil dersiniz.

Selamlar

Neden maliyetli? Makineleri mi pahalı?

Diğer taraftan, bizde var evet fakat paralı. Ücretsiz olmalı, yolcunun verdiği paranın içerisinde dahil olmalı.
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